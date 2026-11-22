मान लीजिए आपके घर का किराया जमा करने की आखिरी तारीख है. आपके बैंक अकाउंट में पैसे भी हैं, लेकिन जैसे ही आप किराया भेजने के लिए बैंक का ऐप खोलते हैं, वो काम करना बंद कर देता है. आप बार-बार कोशिश करते हैं, लेकिन पेमेंट नहीं हो पाता. ऐसे में अगर किराया जमा करने की तारीख निकल जाए तो मकान मालिक आपसे लेट फीस मांग सकता है.

ऐसी परेशानी हाल ही में अमेरिका में देखने को मिली. 16 नवंबर को JPMorgan Chase बैंक के सिस्टम में तकनीकी खराबी आ गई थी. इसके चलते कई ग्राहकों को ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल करने में दिक्कत हुई. कुछ दूसरे बैंकों से जुड़े ट्रांजैक्शन भी देरी से हुए. इसके बाद एक बार फिर सवाल उठा कि अगर बैंक की गलती से किराया समय पर नहीं पहुंचता है तो क्या किरायेदार को लेट फीस देनी पड़ेगी? और ऐसे में खुद को परेशानी से कैसे बचाया जा सकता है?

बैंक का ऐप बंद हो जाए तो क्या करें-

1.मकान मालिक को तुरंत जानकारी दें

अगर किराया भेजते समय बैंक का ऐप काम नहीं कर रहा है तो सबसे पहले अपने मकान मालिक को इसकी जानकारी दें. उन्हें बताएं कि आपके अकाउंट में पैसे हैं, लेकिन बैंक की तकनीकी समस्या के कारण पेमेंट नहीं हो पा रहा है. उनसे किराया जमा करने के लिए थोड़ा और समय मांगें.

2.पेमेंट फेल होने का स्क्रीनशॉट रखें

जब भी आप पेमेंट करने की कोशिश करें और ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, तो उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें. बैंक की तरफ से कोई मैसेज या अलर्ट आया है तो उसे भी संभालकर रखें. जरूरत पड़ने पर यही सबूत आपके काम आएंगे.

3.बिना जांचे दोबारा पैसे न भेजें

कई बार बैंक में तकनीकी खराबी के कारण पेमेंट पेंडिंग रह जाता है. इसका मतलब है कि पैसा अभी ट्रांसफर हुआ है या नहीं, यह साफ नहीं होता. ऐसे में दोबारा पेमेंट करने से पहले बैंक से जरूर पता करें. वरना आपके अकाउंट से एक ही किराए के पैसे दो बार कट सकते हैं.

4.बैंक से शिकायत करें

अगर बैंक की तकनीकी खराबी के कारण आपको कोई चार्ज या पेनल्टी देनी पड़ी है तो बैंक से इसकी शिकायत करें. अमेरिका की CFPB भी ग्राहकों को सलाह देती है कि बैंक की गलती से लगे अतिरिक्त चार्ज को वापस मांगें.

क्या मकान मालिक लेट फीस वसूल सकता है?

सिर्फ बैंक का ऐप बंद हो जाने से मकान मालिक की लेट फीस लेने की शर्त अपने आप खत्म नहीं हो जाती. यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके रेंट एग्रीमेंट में क्या लिखा है और उस राज्य का कानून क्या कहता है.

अगर बैंक की खराबी के कारण किराया देर से पहुंचा है, तो मकान मालिक को इसका सबूत दिखाएं और लेट फीस माफ करने की अपील करें. अगर इसके बाद भी विवाद बना रहता है, तो स्थानीय किरायेदार अधिकार संगठन या कानूनी सलाह ले सकते हैं.

पुराना सोना बेचते समय न करें ये 5 गलतियां, नहीं तो हाथ से निकल जाएंगे हजारों रुपए