सोने की कीमतों में तेज गिरावट के बाद अगर आप भी अपनी पुरानी ज्वेलरी बेचने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा रुक जाइए. जल्दबाजी में गहने बेचने पर आपको उनकी सही कीमत नहीं मिल पाएगी. दरअसल, बाजार में सोने का जो भाव दिखता है, जरूरी नहीं कि पुरानी ज्वेलरी बेचने पर आपको उतने ही पैसे मिलें जितना खरीदते समय दिए थे.

सोने की शुद्धता, असली वजन, उसमें लगे पत्थर और ज्वेलर की ओर से की जाने वाली कटौती आपकी मिलने वाली रकम को कम कर सकती है. ऐसे में गहने बेचने से पहले कुछ जरूरी बातें समझना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

बाजार भाव पर नहीं बिकता है पुराना सोना

जब भी सोने का भाव बढ़ता या गिरता है, तो उसकी कीमत प्रति 10 ग्राम के हिसाब से बताई जाती है. लेकिन पुरानी ज्वेलरी बेचने पर ज्वेलर केवल इसी रेट के बेसिस पर पैसे नहीं देता है. वो पहले गहने की शुद्धता और उसमें मौजूद असली सोने का वजन जांचता है.

जैसे अगर आपके पास 22 कैरेट की ज्वेलरी है, तो उसकी कीमत 24 कैरेट सोने के भाव पर नहीं मिलेगी. इसके अलावा गहने में लगे पत्थर, मोती या दूसरे गैर-सोने वाले हिस्सों का वजन भी सोने के वजन में शामिल नहीं किया जाता है.

गहने बेचते समय न करें ये 5 गलतियां-

1. सोने की शुद्धता

कई बार पुराने गहनों पर 22 कैरेट लिखा होता है, लेकिन उनकी असली शुद्धता अलग निकल सकती है. पुराने गहनों में मरम्मत, जोड़ या मिलावट के कारण सोना कम हो सकता है. इसलिए बेचने से पहले उसकी शुद्धता की जांच करवाएं. अगर गहने पर BIS हॉलमार्क और HUID नंबर है, तो उसे BIS Care ऐप पर भी चेक कर सकते हैं.

2.सोने का वजन

मान लीजिए आपकी चेन का वजन 20 ग्राम है, लेकिन उसमें 2 ग्राम पत्थर या दूसरे गैर-सोने वाले हिस्से लगे हैं. ऐसे में ज्वेलर 20 ग्राम के बजाय 18 ग्राम के सोने के आधार पर कीमत तय कर सकता है. इसलिए गहने का कुल वजन और असली सोने का वजन अलग-अलग जरूर पूछें.

3.ज्वेलर्स से सावधान

अगर आप अपना पुराना सोना बेच रहे हैं, तो पहली दुकान पर मिले ऑफर को तुरंत स्वीकार न करें. अलग-अलग ज्वेलर्स से कीमत पूछें. कई बार एक ही गहने के लिए अलग-अलग दुकानों पर मिलने वाली रकम में अंतर हो सकता है. कम से कम दो या तीन जगह से लिखित वैल्यूएशन लेना बेहतर रहेगा.

4.मेकिंग चार्ज

जब आप नया सोना खरीदते हैं, तो उसकी कीमत में सोने के अलावा मेकिंग चार्ज और टैक्स भी शामिल होते हैं. लेकिन पुरानी ज्वेलरी बेचते समय आमतौर पर मेकिंग चार्ज वापस नहीं मिलता. यानी आपने गहना बनवाने के लिए जो अतिरिक्त पैसे दिए थे, वे दोबारा नहीं मिलेंगे. इसलिए खरीदारी के बिल और बिक्री के ऑफर की तुलना करते समय इस बात का ध्यान रखें.

5.बिना वजह की कटौती

कुछ ज्वेलर्स पुराने गहने खरीदते समय पिघलाने, रिफाइनिंग या दूसरे खर्चों के नाम पर पैसे काट सकते हैं. हर कटौती गलत नहीं होती, लेकिन ज्वेलर को ये बताना चाहिए कि किस वजह से कितनी रकम काटी जा रही है. अगर शुद्धता और वजन के हिसाब से पहले ही कीमत कम की जा चुकी है, तो उसी आधार पर दोबारा कटौती करने पर सवाल जरूर पूछें.

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