Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यात्रियों को यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का ताजा स्टेटस जांचने की सलाह।

Train Cancelled: ट्रेन से सफर करने वाला हर व्यक्ति जानता है कि कन्फर्म टिकट पाने के लिए अक्सर दो से तीन महीने पहले ही बुकिंग करनी पड़ती है. ऐसे में अगर आप भी आने वाले दिनों में ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो पहले ही जान लें, झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल में चल रहे मेंटेनेंस काम के चलते रेलवे ने तीन ट्रेनों को अलग-अलग तरीखों में रद्द करने का फैसला किया है. ऐसे में अगर आपको अपनी ट्रेन की ताजा स्थिति की जानकारी नहीं हुई और आप स्टेशन पहुंच जाते हैं तो बड़ी दिक्कत हो सकती है.

इस ट्रेन को रेलवे ने किया रद्द

तीन ट्रेनों को जुलाई से लेकर नवंबर तक अलग-अलग तारीखों पर रद्द किया गया.

ट्रेन नंबर 58660 राउरकेला-हटिया पैसेंजर जुलाई में 10,12,17,19,24,26 और 31 जुलाई को नहीं चलेगी.

वहीं अगस्त में 2,7,9,14,16,21,23,28 और 30 अगस्त को यह ट्रेन रद्द रहेगी.

सितंबर में 4,6,11,13,18,20,25 और 27 सितंबर को भी यह ट्रेन नहीं चलेगी.

अक्टूबर में 2,4,9,11,16,18,23,25 और 30 अक्टूबर को ट्रेन को रद्द रहेगी.

नवंबर में 1,6,8,13,15,20 और 22 नवंबर को यह ट्रेन नहीं चलेगी.

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रेलवे ने इस ट्रेन को किया रद्द

ट्रेन नंबर 18175-181176 हटिया-झारसुगुड़ा-हटिया मेमू एक्सप्रेस जुलाई में 5,9,12,16,19,23,26 और 30 जुलाई को नहीं चलेगी.

वहीं अगस्त में यह ट्रेन 2,6,9,13,16,20,23,27 और 30 अगस्त को रद्द रहेगी.

सितंबर में 3,6,10,13,17,20,24 और 27 सितंबर को रद्द रहेगी.

अक्टूबर में 1,4,8,11,15,18,22,25 और 29 अक्टूबर को नहीं चलेगी.

नंवबर में 1,5,8,12,15 और 19 नवंबर को यह ट्रेन रद्द रहेगी.

ये ट्रेन भी जुलाई से नवंबर तक रहेगी रद्द

ट्रेन नंबर 58659 हटिया-राउरकेला पैसेंजर जुलाई में 9,11,16,18,23,25 और 30 जुलाई को रद्द रहेगी.

अगस्त में ये ट्रेन 1,6,8,13,15,20,22,27 और 29 अगस्त को नहीं चलेगी.

सितंबर में 3,5,10,12,17,19,24 और 26 सितंबर को ट्रेन रद्द रहेगी.

अक्टूबर में 1,3,8,10,15,17,22,24,29 और 31 अक्टूबर को यह ट्रेन रद्द रहेगी.

वहीं नवंबर में 5,7,12,14,19 और 21 नवंबर को भी यह ट्रेन रद्द रहेगी.

यात्रा से पहले करें ये काम

रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि अगर आप आने वाले दिनों में इस ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो पहले ही अपनी ट्रेन से ताजा स्टेटस के बारे में पता कर लें. आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके पता कर सकते हैं.

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