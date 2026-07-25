विदेश में काम नहीं कर रहा क्रेडिट कार्ड? जानिए क्यों फेल होते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन

International Credit Card: अगर आप भी पढ़ाई, विदेश घूमने या ऑफिस के किसी काम से विदेश जा रहे हैं और वहां जाकर अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. कई बार विदेश जाने के बाद कुछ लोगों का क्रेडिट कार्ड अचानक काम करना बंद हो जाता है यानी ब्लॉक हो जाता है या ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो जाते हैं.

ऐसे में कई बार लोगों को होटल, टैक्सी, शॉपिंग या अन्य जरूरी खर्चों का पेमेंट करना मुश्किल हो सकता है, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़त है. इस तरह की दिक्कतों से बचने के लिए अगर आप विदेश जाने से पहले कुछ आसान सेटिंग्स और कुछ टिप्स को अपना लें तो आपका कार्ड ब्लॉक होने से बच सकता है.

विदेश में क्यों ब्लॉक हो सकता है क्रेडिट कार्ड?

नए क्रेडिट कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की सुविधा अक्सर डिफॉल्ट रूप से बंद रहती है.

किसी दूसरे देश से अचानक ट्रांजैक्शन होने पर बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम इसे संदिग्ध गतिविधि मान सकता है.

क्रेडिट लिमिट कम होने के कारण भी आपका विदेशी ट्रांजैक्शन फेल हो सकती है.

RBI के LRS की तय सीमा पूरी होने पर भी ट्रांजैक्शन में दिक्कत आ सकती है.

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विदेश जाने से पहले जरूर करें ये काम

बैंक की ऐप या इंटरनेट बैंकिंग से अपना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फीचर ऑन करें.

बैंक को अपनी यात्रा की तारीख और जिस देश में आप जा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी दें.

अपने क्रेडिट कार्ड की मौजूदा लिमिट पहले ही जांच लें.

बैंक की हेल्पलाइन नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लें.

पेमेंट करते समय रखें इन बातों का ध्यान

कोशिश करें कि पेमेंट हमेशा लोकल करेंसी में ही करें.

भारतीय रुपये में भुगतान चुनने पर अतिरिक्त DCC चार्ज लग सकता है.

सफर के दौरान सिर्फ एक कार्ड पर निर्भर न रहें.

अलग-अलग बैंक या नेटवर्क (Visa, Mastercard या American Express) के कम से कम 2-3 कार्ड अपने साथ रखें.

मोबाइल पर अलर्ट चालू रखें ताकि किसी भी संदिग्ध ट्रांजैक्शन की जानकारी तुरंत मिल सके.

अपने मोबाइल पर इंटरनेशनल रोमिंग और SMS/ईमेल का नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि आपको ट्रांजैक्शंस की जानकारी तुरंत मिल सके.

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