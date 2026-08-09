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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीजनरल कोच की भीड़ होगी कम, अब हर ट्रेन में मिलेंगे कम से कम 4 जनरल कोच

जनरल कोच की भीड़ होगी कम, अब हर ट्रेन में मिलेंगे कम से कम 4 जनरल कोच

Indian Railways: भारतीय रेलवे 3,200 लंबी दूरी की ट्रेनों में जनरल और स्लीपर कोच बढ़ाने जा रहा है. आइए जानते हैं इस बदलाव से यात्रियों को सफर में क्या बड़ी राहत मिलेगी.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 09 Aug 2026 04:12 PM (IST)
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Train General Coach Increase: अगर आप भी अक्सर ट्रेन में जनरल टिकट लेकर सफर करते हैं, तो यह खबर आपके काम की है. भारतीय रेलवे लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए ट्रेन में बदलाव करने का एक अहम फैसला लिया है. इसके तहत अब हजारों ट्रेनों में जनरल और स्लीपर कोचों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, ताकि यात्रियों को सफर के दौरान बेहतर सुविधाएं मिल सकें.

रेलवे के मुताबिक, अब 3,200 लंबी दूरी की ट्रेनों को 24 कोच वाले एलएचबी रैक में बदल दिया जाएगा. इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके तहत हर ट्रेन में कम से कम 4 जनरल और 6 से 8 स्लीपर कोच रखने पर जोर दिया जा रहा है. इस बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा उन यात्रियों को होगा, जिन्हें भीड़ की वजह से त्योहारों और छुट्टियों के दौरान सफर में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है.

इन रूटों पर सबसे ज्यादा होगा फायदा

  • दिल्ली, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, पुणे और चेन्नई जैसे बड़े शहरों से जुड़े रूटों पर जीदा कोच लगाए जाएंगे.
  • मजदूरों और नौकरीपेशा लोगों को सफर के दौरान फायदा मिलेगा. 
  • त्योहारों के समय टिकट और सीटों की कमी जैसी परेशानी कम होगी. 
  • भीड़भाड़ वाले रूटों पर यात्रा पहले के मुकाबले ज्यादा आरामदायक होगी.

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इन ट्रेनों में जल्द बढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा डिब्बे

  • वैशाली एक्सप्रेस
  • श्रमजीवी एक्सप्रेस
  • बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस
  • पुरुषोत्तम एक्सप्रेस
  • मगध एक्सप्रेस
  • अवध-असम एक्सप्रेस

यात्रियों को कैसे मिलेगा फायदा?

  • कोचों की संख्या बढ़ने से जनरल और स्लीपर यात्रियों को ज्यादा जगह मिल सकेगी.
  • जनरल कोचों की संख्या बढ़ने से भीड़भाड़ में कमी आएगी. 
  • दिवाली, छठ और अन्य त्योहारों के दौरान घर जाने वाले यात्रियों को फायदा मिलेगा.
  • स्लीपर कोच बढ़ने से वेटिंग टिकट की परेशानी कम हो सकती है. 
  • लंबी दूरी और ट्रेनों में यात्रा पहले के मुकाबले ज्यादा आरामदायक होगी. 
  • रेलवे के मुताबिक एक्स्ट्रा कोच जुडने से हर साल 36 करोड़ नई सीटें उपलब्‍ध होंगी.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 09 Aug 2026 04:12 PM (IST)
Tags :
Train News Utility News INDIAN RAILWAYS General Coach Increase
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