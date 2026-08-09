आधार अपॉइंटमेंट को कैंसिल या रीशेड्यूल करना है? जानें ऑनलाइन प्रोसेस

Aadhaar Appointment: अगर आपने भी आधार कार्ड से जुड़े किसी तरह के काम के लिए पहले से अपॉइंटमेंट बुक कर लिया है, लेकिन किसी वजह से आप तय तारीख या समय पर आधार सेवा केंद्र नहीं पहुंच सकते हैं, तो ऐसे में अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. हाल ही में UIDAI ने लोगों को अपने हिसाब से अपॉइंटमेंट में बदलाव करने की सुविधा दी है. ऐसे में अब आप अपनी बुकिंग को जरूरत के मुताबिक कैंसिल या रीशेड्यूल कर सकते हैं.

कई बार लोगों को अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद अचानक कोई जरूरी काम आ जाता है या किसी दूसरे वजह से उनका अपॉइंटमेंट मिस हो जाता है. ऐसे मामलों में समय रहते अपॉइंटमेंट मैनेज कर लेना बेहतर माना जाता है, ताकि दोबारा किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़ें. आइए जानते हैं कि आधार आपॉइंमेंट को ऑनलाइन कैसे कैंसिल या रिशड्यूल कर सकते हैं.

कब बदल सकते हैं अपॉइंटमेंट?

UIDAI के नियमों के मुताबिक अपॉइंटमेंट को तय समय से 24 घंटा पहले तक रिशड्यूल यानी बदला या कैंसिल किया जा सकता है. इसके लिए आपको उसी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का इस्तेमाल करना होगा, जिससे आपने बुकिंग की थी. ऐसे में समय रहते बदलाव करने पर नया स्लॉट याज नई तारीख या समय चुनने का मौका मिल जाता है.

ऐसे करें अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल

UIDAI के अपॉइंटमेंट पोर्टल पर लॉगिन करें.

अपनी बुकिंग की डिटेल्स खोलें.

रीशेड्यूल ऑप्शन चुनें.

अवेलेबल तारीख और समय में से नया स्लॉट चुनें.

नया स्लॉट कन्फर्म करने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट अपडेट हो जाएगी.

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अगर अपॉइंटमेंट मिस हो जाए तो क्या होगा?

तय तारीख और समय निकल जाने के बाद आप पुराने स्लॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं

ऐसे में आपको आधार सेवा लेने के लिए दोबारा से अपॉइंटमेंट बुक करना होगा.

ऐसे में आपके लिए जरूरी होगा कि पहले से अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल या कैंसिल कर दिया जाए.

कैंसिल करने पर क्या मिलेगा रिफंड?

अगर आपने अपॉइंटमेंट बुकिंग के दौरान कोई चार्ज जमा किया है, तो कैंसिलेशन के बाद रिफंड की प्रोसेस शुरू की जा सकती है.

रिफंड की रकम 7 से 21 दिनों के अंदर आपके खाते में भेजी जा सकती है.

अपॉइंटमेंट के जरिए कौन-कौन से काम कर सकते हैं?

नया आधार नामांकन (Enrollment)

नाम, पता और जन्मतिथि अपडेट

मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट

बायोमेट्रिक अपडेट

जरूरी डॉक्यूमेंट्स का अपडेट

इन बातों का रखें ध्यान

अपॉइंटमेंट बुक करते समय दर्ज मोबाइल नंबर एक्टिव रखें.

अगर प्लान बदल जाए तो समय रहते स्लॉट कैंसिल या रीशेड्यूल कर दें.

आधार सेवा केंद्र जाने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को साथ ले जाना न भूलें.

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