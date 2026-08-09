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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीक्या मकान मालिक लगा सकता है आपके फ्लैट के सामने CCTV कैमरा? जानें क्या कहता है कानून

क्या मकान मालिक लगा सकता है आपके फ्लैट के सामने CCTV कैमरा? जानें क्या कहता है कानून

CCTV Rules: किराए के मकान में सुरक्षा के लिए मकान मालिक CCTV कैमरा लगा सकता है, लेकिन उसे किरायेदार की निजता का भी सम्मान करना होगा. आइए जानते हैं इस मामले में नियम क्या कहते हैं.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 09 Aug 2026 02:29 PM (IST)
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CCTV Camera Rules: अगर आप किराए के फ्लैट या घर में रहते हैं और मकान मालिक ने आपके दरवाजे के सामने CCTV कैमरा लगा दिया है, तो आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि क्या वो ऐसा कर सकता है क्या मकान मालिक अपनी जायदाद की सेफ्टी के लिए CCTV कैमरा लगा सकता है, लेकिन उसे किरायेदार की प्राइवेसी का भी ख्याल रखना होगा.

कॉमन एरिया में CCTV लगाना हो सकता है सही

आम तौर पर बिल्डिंग के गेट, सीढ़ियों, पार्किंग या दूसरे हिस्सों में सेफ्टी के लिए CCTV लगाया जा सकता है. इसका मकसद चोरी या किसी दूसरी घटना से सेफ्टी रखना हो सकता है. लेकिन कैमरे की तरफ और वो किस चीज को रिकॉर्ड कर रहा है, ये काफी जरूरी है. अगर कैमरा सीधे आपके घर के दरवाजे, खिड़की या बालकनी पर लगा है और आपकी आने-जाने की काम पर लगातार नजर रखता है, तो मामला प्राइवेसी से जुड़ सकता है.

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प्राइवेसी को व्यक्ति के बुनियाद का हिस्सा माना गया है. इसका मतलब ये है कि सिर्फ इसलिए कि मकान मालिक घर का मालिक है, वो किरायेदार की प्राइवेट जिंदगी पर मनमाने तरीके से नजर नहीं रख सकता. खासकर घर के अंदर की कामों को रिकॉर्ड करने वाला कैमरा प्राइवेसी को असर कर सकता है.

वहीं, अगर CCTV सिर्फ कॉमन एरिया की सेफ्टी के लिए लगा है और उससे घर के अंदर की प्राइवेसी तो रिकॉर्ड नहीं हो रही हैं, तो इसे अलग तरीके से देखा जाएगा. इसलिए सिर्फ फ्लैट के सामने कैमरा लगा होना अपने आप में गैरकानूनी नहीं कहा जा सकता. असली बात ये है कि कैमरा किस तरफ में है और उससे क्या रिकॉर्ड हो रहा है.

प्राइवेसी पर असर हो तो मकान मालिक से करें बात

अगर आपको लगता है कि कैमरे से आपकी प्राइवेसी पे असर हो रही है, तो पहले मकान मालिक से बात करके कैमरे का एंगल बदलने को कह सकते हैं. जरूरत पड़ने पर लिखित शिकायत या कानूनी मदद भी ली जा सकती है. इसलिए किराएदारों को ये समझना जरूरी है कि मकान मालिक को अपनी जायदाद की सेफ्टी का अधिकार है, लेकिन इसके साथ किरायेदार की प्राइवेसी का सम्मान करना भी जरूरी है.

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Published at : 09 Aug 2026 02:29 PM (IST)
Tags :
Utility News CCTV Camera CCTV Camera Rules Rental Property Rules
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