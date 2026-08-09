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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीरेल का तत्काल टिकट नहीं मिला? बिना एकस्ट्रा चार्ज के ऐसे पाएं कन्फर्म सीट

रेल का तत्काल टिकट नहीं मिला? बिना एकस्ट्रा चार्ज के ऐसे पाएं कन्फर्म सीट

Train Ticket: तत्काल टिकट न मिलने पर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. आइए जानते हैं चार्ट बनने के बाद खाली सीटों को रेलवे की करंट बुकिंग सुविधा के जरिए कन्फर्म टिकट के साथ कैसे बुक किया जा सकता है.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 09 Aug 2026 01:06 PM (IST)
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Train Ticket Booking: अगर आप ट्रेन से कहीं जाने वाले हैं और आपको तत्काल टिकट नहीं मिला है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है.रेलवे की एक सर्विस की मदद से आप ट्रेन में खाली बची सीट पर कन्फर्म सीट ले सकते हैं. इस सर्विस को तुरंत की गई बुकिंग कहा जाता है. 

दरअसल, कई बार तत्काल टिकट की बुकिंग शुरू होते ही ट्रेन की सारी सीटें भर जाती हैं. ऐसे में ट्रैवलर्स को टिकट नहीं मिल पाता.  लेकिन चार्ट बनने के बाद भी ट्रेन में कुछ सीटें खाली रह जाती हैं. रेलवे इन खाली सीटों को तुरंत की गई बुकिंग के जरिए ट्रैवलर्स को बुक करने का मौका देता है.

चार्ट बनने के बाद कैसे मिलती हैं सीट?

इस सर्विस की सबसे खास बात ये है कि इसमें सिर्फ कन्फर्म सीट ही मिलता है. यानी अगर चार्ट बनने के बाद ट्रेन में सीट खाली है तो आप उस सीट के लिए टिकट बुक कर सकते हैं. इसमें वेटिंग लिस्ट वाला टिकट नहीं दिया जाता.

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कहां करें सीट की जांच?

अगर आपको तत्काल टिकट नहीं मिला है तो चार्ट बनने के बाद एक बार ट्रेन में सीट जरूर चेक करें. इसके लिए आप रेलवे की टिकट बुकिंग वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर अपनी ट्रेन और ट्रैवल की जानकारी डाल सकते हैं. अगर कोई सीट खाली दिखाई देती है तो उसे बुक किया जा सकता है.

कब खाली होती हैं सीटें?

अगर आपने तत्काल टिकट लेने की कोशिश की, लेकिन सारी सीटें भर गईं. इसके बाद जब ट्रेन का चार्ट तैयार हुआ तो किसी ट्रैवलर्स ने अपना टिकट रद्द कर दिया या कोई सीट खाली रह गई. ऐसे हालात में उस खाली सीट को तुरन्त बुकिंग के जरिए बुक किया जा सकता है.

आखिरी समय में यात्रा करने वालों के लिए फायदेमंद

ये सर्विस उन लोगों के लिए काफी काम की है जिन्हें आखिरी समय में ट्रैवल करनी पड़ रही है. लेकिन, इसमें टिकट मिलना पूरी तरह खाली सीट पर डिपेंड करता है. हर ट्रेन में चार्ट बनने के बाद सीट खाली मिले, ये जरूरी नहीं है.

इसलिए अगर तत्काल टिकट नहीं मिला है तो उम्मीद मत छोड़िए. चार्ट बनने के बाद एक बार फिर ट्रेन की सीट खाली है या नहीं जरूर देख लें. अगर सीट खाली मिलती है तो तुरंत बुकिंग के जरिए कन्फर्म सीट लेकर ट्रेन में ट्रैवल की जा सकती है.

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Published at : 09 Aug 2026 01:06 PM (IST)
Tags :
Train Ticket Booking Tatkal Ticket Utility News Confirm Seat
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