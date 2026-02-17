ट्रेन लेट हुई तो क्या मिलेगा पूरा पैसा? ऐसे करें IRCTC से क्लेम

भारत में हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. लंबी दूरी की यात्रा हो या रोजाना ऑफिस आना-जाना, ट्रेन आम लोगों की सबसे बड़ी सहूलियत है, लेकिन कई बार खराब मौसम, तकनीकी दिक्कत या अन्य कारणों से ट्रेनें देर से चलती हैं. ऐसे में यात्रियों को परेशानी तो होती ही है, साथ ही उनका समय और पैसा भी प्रभावित होता है. अच्छी बात यह है कि Indian Railways ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक खास नियम बनाया है. अगर आपकी ट्रेन ज्यादा लेट हो जाती है और आप यात्रा नहीं करना चाहते, तो आप अपने टिकट का पूरा पैसा वापस पा सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि ट्रेन लेट हुई तो क्या मिलेगा पूरा पैसा और कैसे IRCTC से क्लेम करें.

कब मिलेगा पूरा रिफंड?

अगर ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट है, आपके पास कन्फर्म, RAC या वेटिंग टिकट है. आप ट्रेन लेट होने की वजह से यात्रा नहीं करते, ऐसी स्थिति में आप फुल रिफंड पाने के हकदार हैं. अगर आपकी ट्रेन 4 घंटे लेट है और आप यात्रा रद्द करने का फैसला लेते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. रेलवे नियमों के अनुसार, आपको पूरा पैसा वापस मिल सकता है, लेकिन इसके लिए सही समय पर सही प्रक्रिया पूरी करनी जरूरी है.

ई-टिकट वालों को क्या करना होगा?

अगर आपने टिकट ऑनलाइन बुक की है (IRCTC वेबसाइट या ऐप से), तो आपको ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से पहले TDR (Ticket Deposit Receipt) ऑनलाइन भरना होगा. TDR भरना जरूरी है, तभी आपका रिफंड प्रोसेस होगा. रिफंड का पैसा आमतौर पर 3 से 7 कार्य दिवस के अंदर उसी बैंक खाते में वापस आ जाता है, जिससे टिकट बुक की गई थी. अगर ट्रेन निकल जाने के बाद आप टिकट कैंसल करते हैं, तो पूरा रिफंड नहीं मिलेगा.

काउंटर से टिकट लेने वालों के लिए नियम

अगर आपने रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से टिकट खरीदी है, तो ट्रेन लेट होने पर टिकट को काउंटर पर जाकर कैंसिल कराना होगा.टिकट कैंसिल किए बिना रिफंड नहीं मिलेगा, इसलिए समय पर कार्रवाई करना जरूरी है.

रिफंड कहां और कैसे मांगें?

ऑनलाइन टिकट के लिए IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर और ऑफलाइन टिकट के लिए नजदीकी रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर रिफंड मांगें. अगर आप सामान्य स्थिति में टिकट कैंसल करते हैं (यानी ट्रेन लेट नहीं है), तो कुछ कैंसिलेशन चार्ज देना पड़ता है. यह चार्ज टिकट के प्रकार और कैंसिल करने के समय पर निर्भर करता है.

यह भी पढ़ें - बिहार की 25 लाख महिलाओं के खाते में आए 10-10 हजार, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस