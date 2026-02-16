हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबिहार की 25 लाख महिलाओं के खाते में आए 10-10 हजार, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

बिहार की 25 लाख महिलाओं के खाते में आए 10-10 हजार, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की 25 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 रुपये की पहली किस्त ट्रांसफर कर दी. यह राशि नीतीश कुमार की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी की गई है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 16 Feb 2026 06:36 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार की महिलाओं के लिए फरवरी का महीना राहत भरी खबर लेकर आया है. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य के 25 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 रुपये की पहली किस्त सीधे ट्रांसफर कर दी गई है. यह राशि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी की गई है. कुल मिलाकर करीब 2500 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से इस योजना के तहत पहुंचाए गए हैं. वहीं योजना को लेकर सरकार का कहना है कि इस योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, ताकि वह छोटे व्यवसाय शुरू कर सके या अपने मौजूदा काम को आगे बढ़ा सके. पहली किस्त की राशि से महिलाएं डेयरी, सिलाई-कढ़ाई, किराना दुकान, पशुपालन या अन्य स्वरोजगार शुरू कर सकती है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि बिहार की महिलाएं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत कैसे अपना स्टेटस चेक कर सकती है.

सफल बिजनेस पर मिलेगी 2 लाख तक की सहायता

इस योजना से जुड़ें अधिकारियों के अनुसार 10 हजार की शुरुआती मदद के बाद सफलतापूर्वक व्यवसाय संचालित करने वाली महिलाओं को अधिकतम 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी. यह पूरी रकम एक साथ नहीं दी जाएगी, बल्कि चार चरणों में मिलेगी. इसमें पहली किस्त 20 हजार की होगी, जिसमें लाभार्थी को 5000 का योगदान करना होगा. वहीं दूसरी किस्त 40 हजार रुपये की होगी, जिसमें 10 हजार रुपये लाभार्थी को देने होंगे. तीसरी किस्त 80 हजार रुपये की होगी, जिसमें 20 हजार रुपये लाभार्थी को देने होंगे. वहीं चौथी और अंतिम किस्त 60 हजार रुपये की होगी. यह किस्त मार्केटिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग जैसे कामों के लिए दी जाएगी.

कैसे चेक करें अपना नाम और पेमेंट स्टेटस?

  • अगर बिहार की महिलाएं यह जानना चाहती है कि उनके खाते में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की राशि आई है या नहीं तो इसके लिए तीन तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका ग्राम संगठन या स्वयं सहायता समूह कार्यालय में जाकर लिस्ट में अपना नाम देख सकती है.
  • वहीं दूसरा तरीका जीविका हेल्पलाइन नंबर 0612-2504980/60 पर कॉल कर पेमेंट या डॉक्यूमेंट से जुड़ी जानकारी ली जा सकती है.
  • इसके अलावा तीसरे तरीके में अपने बैंक खाते या मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए डीबीटी एंट्री चेक कर सकती है.

अगली किस्त के लिए जरूरी शर्तें

इस योजना के तहत जो महिलाएं आगे की किस्त लेना चाहती है, उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा.  स्वयं सहायता समूह की बैठकों में नियमित भागीदारी, साप्ताहिक बचत, तय नियमों के अनुसार लेखा-जोखा रखना और सरकार की ओर से आयोजित प्रशिक्षण में हिस्सा लेना जरूरी है. इसके अलावा लाभार्थी को अपने व्यवसाय की स्पष्ट योजना तैयार करनी होगी और बैंक में छोटी एफडी या आरडी भी शुरू करनी होगी.

ये भी पढ़ें-होली पर दिल्ली से जाना चाहते हैं बिहार, यहां देख लें 'होली स्पेशल ट्रेनों' की पूरी लिस्ट

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 16 Feb 2026 06:36 PM (IST)
Tags :
Bihar Women BIHAR Bihar Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
बिहार की 25 लाख महिलाओं के खाते में आए 10-10 हजार, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
बिहार की 25 लाख महिलाओं के खाते में आए 10-10 हजार, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
यूटिलिटी
क्या आपके खाते में भी नहीं आ रही मंईया सम्मान योजना का पैसा, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
क्या आपके खाते में भी नहीं आ रही मंईया सम्मान योजना का पैसा, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
यूटिलिटी
होली पर दिल्ली से जाना चाहते हैं बिहार, यहां देख लें 'होली स्पेशल ट्रेनों' की पूरी लिस्ट
होली पर दिल्ली से जाना चाहते हैं बिहार, यहां देख लें 'होली स्पेशल ट्रेनों' की पूरी लिस्ट
यूटिलिटी
चारधाम यात्रा पर जाने का बना रहे हैं प्लान, यहां देख लें ऑनलाइन और ऑफलाइन पूरा प्रोसेस
चारधाम यात्रा पर जाने का बना रहे हैं प्लान, यहां देख लें ऑनलाइन और ऑफलाइन पूरा प्रोसेस
Advertisement

वीडियोज

Copper Boom: Gravita India की Mega Entry से Recycling Sector में बड़ा Gamechanger | Paisa Live
Supreme Court का सख्त संदेश: RERA खत्म होगा, या बनेगा और ज्यादा मजबूत? | Paisa Live
Vasudha: 😮Chandrika Devi के सामने फूटा सच, Vasudha ने Divorce papers पर किए साइन #sbs (16.02.2026)
Bollywood News: एकता कपूर–इम्तियाज़ अली साथ ला रहे हैं ‘हीर रांझा’
CM Yogi का SP पर बड़ा बयान- 'UP में अराजकता से अब कानून का राज' | Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी में एंट्री से अखिलेश, मायावती, राहुल ही नहीं योगी की भी टेंशन बढ़ाएंगे ओवैसी! इस वजह से लग रहीं अटकलें
यूपी में एंट्री से अखिलेश, मायावती, राहुल ही नहीं योगी की भी टेंशन बढ़ाएंगे ओवैसी! इस वजह से लग रहीं अटकलें
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इस दिन रचाएंगे शादी, वायरल हुआ शादी का कार्ड
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इस दिन रचाएंगे शादी, वायरल हुआ शादी का कार्ड
क्रिकेट
AFG vs UAE: यूएई से जीत के बाद भी अफगानिस्तान का सुपर-8 में पहुंचना मुश्किल, इस बड़े उलटफेर पर टिकी उम्मीद
यूएई से जीत के बाद भी अफगानिस्तान का सुपर-8 में पहुंचना मुश्किल, इस बड़े उलटफेर पर टिकी उम्मीद
विश्व
Global Christian Population: दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
विश्व
'अगर अमेरिका ने हमला किया तो...' ईरान के सपोर्ट में आया तालिबान, ट्रंप की दे दी बड़ी चेतावनी
'अगर अमेरिका ने हमला किया तो...' ईरान के सपोर्ट में आया तालिबान, ट्रंप की दे दी बड़ी चेतावनी
ट्रेंडिंग
India vs pakistan: पाकिस्तानियों ने गाया भारत का राष्ट्रगान, खड़े होकर दी सलामी, वीडियो देख चौड़ा हो जाएगा सीना
पाकिस्तानियों ने गाया भारत का राष्ट्रगान, खड़े होकर दी सलामी, वीडियो देख चौड़ा हो जाएगा सीना
हेल्थ
Poor Posture In Children: छोटी उम्र में बच्चों को हो रहा 'बुढ़ापे वाला दर्द', डॉक्टर ने बताई झुकी कमर और गर्दन दर्द की वजह
छोटी उम्र में बच्चों को हो रहा 'बुढ़ापे वाला दर्द', डॉक्टर ने बताई झुकी कमर और गर्दन दर्द की वजह
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget