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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेन में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक मोबाइल चार्जिंग बंद, रेलवे का बड़ा फैसला

ट्रेन में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक मोबाइल चार्जिंग बंद, रेलवे का बड़ा फैसला

Written By : अहमद बिलाल |  Updated at : 28 Oct 2026 10:09 AM (IST)
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अगर आप ट्रेन से सफर करते समय रात में मोबाइल या पावर बैंक चार्ज पर लगाकर सो जाते हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है. रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के नियम का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है. ऐसे में यात्रियों को रात के इन छह घंटों के दौरान कोच में लगे चार्जिंग पॉइंट इस्तेमाल करने में परेशानी हो सकती है.

रेलवे ने यह निर्देश यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दोहराया है. हाल ही में दक्षिण पूर्व रेलवे में चार्जिंग के दौरान एक पावर बैंक से जुड़ी घटना सामने आने के बाद इस नियम के पालन पर जोर दिया गया है. इसके साथ ही संबंधित कर्मचारियों को जरूरी निर्देश देने, उनकी ट्रेनिंग कराने और नियमों की जांच के लिए भी कहा गया है.

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
Published at : 28 Oct 2026 10:09 AM (IST)
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