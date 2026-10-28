Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीएक्सप्रेसवे पर 120 kmph की रफ्तार पर भी नहीं कटेगा चालान, गडकरी का ऐलान

एक्सप्रेसवे पर 120 kmph की रफ्तार पर भी नहीं कटेगा चालान, गडकरी का ऐलान

नितिन गडकरी ने एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन चलाने पर चालान न काटने के निर्देश दिए हैं. तय स्पीड से 20 फीसदी तक ज्यादा रफ्तार से चलाने वाले वाहनों का चालान नहीं किया जाएगा.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 28 Oct 2026 09:27 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आपका भी रोजाना एक्सप्रेसवे से आना-जाना लगा रहता है तो सफर के दौरान आपके मन में एक डर जरूर रहता होगा कि कहीं ओवर स्पीड करने की वजह से आपका चालान न कट जाएं. इस बीच अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तय स्पीड से ज्यादा रफ्तार में चलाने वाले वाहन चालकों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है.

नितिन गडकरी के मुताबिक, तय स्पीड से 20 फीसदी तक ज्यादा रफ्तार से चलने वाले वाहन चालकों का चालान नहीं किया जाएगा. मान लीजिए, किसी एक्सप्रेसवे पर अधिकतम स्पीड लिमिट 100 प्रति घंटा है तो अगर आप 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से वाहन चलाते हैं तो आपका चालान नहीं काटा जाएगा. लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि तय सीमा से 20 फीसदी से ज्यादा तेज वाहन चलाने पर कार्रवाई की जा सकती है.

120 की रफ्तार पर भी नहीं कटेगा चालान?

साथ ही नितिन गडकरी ने अधिकारिकयों को निर्देश दिए हैं कि हाईवे और एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से वाहन चलाने पर भी चालान न काटा जाए. यानी 120 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे 20 फीसदी ज्यादा स्पीड पर चलाने वाले वाहनों का भी चालान नहीं किया जाएगा.

जरूरी बात ये है कि वाहन चालकों को संबंधित एक्सप्रेसवे की तय स्पीड और लागू नियमों का खास ध्यान देना चाहिए. वहीं नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक नियमों की निगरानी पहले से बेहतर करने के लिए अब सरकार ऑटोमेटिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) लगाने जा रही है.

ओवर स्पीड पर कितना कटेगा चालान?

अगर कोई वाहन चालक 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 20 फीसदी ज्यादा यानी 144 किलोमीटर प्रति घंटा की लिमिट को भी पार करता है तो ऐसी स्थिति में वाहन चालान के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. उसका चालान कट सकता है.

सफर से पहले चेक करें ये चीजें

  • आप जिस एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले हैं, उस एक्सप्रेसवे की तय स्पीड लिमिड कितनी है, ये चेक करें.
  • वहीं कार और दूसरे वाहनों के लिए तय स्पीज कितनी है.
  • इसके अलावा आपके फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस है या नहीं.
  • साथ ही टायर और फ्यूल की स्थिति भी चेक करें.

सिर्फ 250 में खुलेगा पेंशन अकाउंट, PhonePe लाया तत्काल NPS, कैसे करेगा काम?

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 28 Oct 2026 09:27 AM (IST)
Tags :
Nitin Gadkari Expressway Speed Limit Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
सिर्फ 250 में खुलेगा पेंशन अकाउंट, PhonePe लाया तत्काल NPS, कैसे करेगा काम?
सिर्फ 250 में खुलेगा पेंशन अकाउंट, PhonePe लाया तत्काल NPS, कैसे करेगा काम?
यूटिलिटी
सस्ता फ्लैट खरीदने के चक्कर में कर ना बैठें ये गलतियां! एक चूक पड़ सकती है भारी
सस्ता फ्लैट खरीदने के चक्कर में कर ना बैठें ये गलतियां! एक चूक पड़ सकती है भारी
यूटिलिटी
हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स होने पर क्या खत्म हो जाते हैं सभी फायदे?
हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स होने पर क्या खत्म हो जाते हैं सभी फायदे?
यूटिलिटी
क्रिकेट फैंस के लिए जरूरी खबर, फ्री मैच के नाम पर खाली हो सकता है बैंक अकाउंट
क्रिकेट फैंस के लिए जरूरी खबर, फ्री मैच के नाम पर खाली हो सकता है बैंक अकाउंट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: चाची के गहने...भतीजे की थार..गुप्त खेल का खुलासा ! Special Report। ABP News
MLC Election Results: काउंटिंग के बीच पुलिस से भिड़े सपा कार्यकर्ता | Bihar | Congress | NDA | JDU
UP MLC Election Result News: UP में इन सीटों पर BJP की जीत | Uttar Pradesh | Breaking | SP | ABP
Bharat Ki Baat: SIR संग्राम का 'दिवाली धमाका' बाकी! | Gyanesh Kumar | Supreme Court | Rahul Gandhi
Sandeep Chaudhary: CEC पर कब थमेगा घमासान? SIR का सटीक विश्लेषण!| Rahul | Akhilesh Yadav | MLC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ब्राजील चुनाव हारते ही देश छोड़कर US भागे फ्लावियो बोल्सोनारो, लूला बोले- 'शर्मनाक'
ब्राजील चुनाव हारते ही देश छोड़कर US भागे फ्लावियो बोल्सोनारो, लूला बोले- 'शर्मनाक'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC Election Results 2026 Live: वाराणसी MLC चुनाव हारी BJP! लखनऊ में भी सपा की बढ़त, गोरखपुर में बवाल
Live: वाराणसी MLC चुनाव हारी BJP! लखनऊ में भी सपा की बढ़त, गोरखपुर में बवाल
इंडिया
MLC Election Result Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों में कौन कितनी जीता, पढ़ें पूरी विनर लिस्ट
MLC Election Result Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों में कौन कितनी जीता, पढ़ें पूरी विनर लिस्ट
बॉलीवुड
आयुष्मान खुराना की 'उड़ता तीर' की 5वें दिन घटी कमाई, लेकिन 'पेद्दी' का तोड़ दिया रिकॉर्ड
'उड़ता तीर' की 5वें दिन घटी कमाई, लेकिन 'पेद्दी' का तोड़ दिया रिकॉर्ड
आईपीएल 2026
WPL 2027 ऑक्शन में सबसे महंगे बिक सकते हैं ये 3 खिलाड़ी, टूटेंगे सारे रिकॉर्ड
WPL 2027 ऑक्शन में सबसे महंगे बिक सकते हैं ये 3 खिलाड़ी, टूटेंगे सारे रिकॉर्ड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा मतगणना केंद्र पर बवाल से भड़के अखिलेश, बोले- 'सपा प्रत्याशी से ऐसा बर्ताव कहां तक जायज?'
आगरा मतगणना केंद्र पर बवाल से भड़के अखिलेश, बोले- 'सपा प्रत्याशी से ऐसा बर्ताव कहां तक जायज?'
विश्व
क्या ट्रंप की पार्टी चुनाव में खो देगी बहुमत? सामने आए सट्टेबाजी मार्केट के आंकड़े
क्या ट्रंप की पार्टी चुनाव में खो देगी बहुमत? सामने आए सट्टेबाजी मार्केट के आंकड़े
Home Tips
Glasses Cleaning Tips: चश्मे पर पड़ जाते हैं धब्बे? 1 मिनट में साफ करने के 3 आसान हैक्स
चश्मे पर पड़ जाते हैं धब्बे? 1 मिनट में साफ करने के 3 आसान हैक्स
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget