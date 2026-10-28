एक्सप्रेसवे पर 120 kmph की रफ्तार पर भी नहीं कटेगा चालान, गडकरी का ऐलान

अगर आपका भी रोजाना एक्सप्रेसवे से आना-जाना लगा रहता है तो सफर के दौरान आपके मन में एक डर जरूर रहता होगा कि कहीं ओवर स्पीड करने की वजह से आपका चालान न कट जाएं. इस बीच अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तय स्पीड से ज्यादा रफ्तार में चलाने वाले वाहन चालकों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है.

नितिन गडकरी के मुताबिक, तय स्पीड से 20 फीसदी तक ज्यादा रफ्तार से चलने वाले वाहन चालकों का चालान नहीं किया जाएगा. मान लीजिए, किसी एक्सप्रेसवे पर अधिकतम स्पीड लिमिट 100 प्रति घंटा है तो अगर आप 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से वाहन चलाते हैं तो आपका चालान नहीं काटा जाएगा. लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि तय सीमा से 20 फीसदी से ज्यादा तेज वाहन चलाने पर कार्रवाई की जा सकती है.

120 की रफ्तार पर भी नहीं कटेगा चालान?

साथ ही नितिन गडकरी ने अधिकारिकयों को निर्देश दिए हैं कि हाईवे और एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से वाहन चलाने पर भी चालान न काटा जाए. यानी 120 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे 20 फीसदी ज्यादा स्पीड पर चलाने वाले वाहनों का भी चालान नहीं किया जाएगा.

जरूरी बात ये है कि वाहन चालकों को संबंधित एक्सप्रेसवे की तय स्पीड और लागू नियमों का खास ध्यान देना चाहिए. वहीं नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक नियमों की निगरानी पहले से बेहतर करने के लिए अब सरकार ऑटोमेटिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) लगाने जा रही है.

ओवर स्पीड पर कितना कटेगा चालान?

अगर कोई वाहन चालक 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 20 फीसदी ज्यादा यानी 144 किलोमीटर प्रति घंटा की लिमिट को भी पार करता है तो ऐसी स्थिति में वाहन चालान के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. उसका चालान कट सकता है.

सफर से पहले चेक करें ये चीजें

आप जिस एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले हैं, उस एक्सप्रेसवे की तय स्पीड लिमिड कितनी है, ये चेक करें.

वहीं कार और दूसरे वाहनों के लिए तय स्पीज कितनी है.

इसके अलावा आपके फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस है या नहीं.

साथ ही टायर और फ्यूल की स्थिति भी चेक करें.

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