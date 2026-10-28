अखिलेश यादव की रैली से 3 दिन पहले सपाईयों ने वाराणसी में दिया गिफ्ट, BJP को लगा झटका

उत्तर प्रदेश की 11 विधानपरिषद सीटों पर होने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विधानपरिषद की शिक्षक निर्वाचन सीट पर सपा प्रत्याशी लाल बिहारी यादव ने जीत दर्ज कर परचम लहरा दिया है. यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के गढ़ में सपा की जीत के कई मायने निकाले जा रहे हैं. सपा चीफ अखिलेश यादव की वाराणसी में होने वाली रैली से पहले सपाइयों ने उन्हें गिफ्ट दिया है.

वाराणसी शिक्षक सीट पर समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव ने बीजेपी के डॉ प्रमोद मिश्रा को 5,015 वोटों से हराकर लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की. जिसके बाद सपा कार्यकर्ताओं का जोश हाई है. पार्टी कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़ों और नारेबाजी के साथ इस जीत का जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी.

पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में जीती सपा

एमएलसी चुनाव के आए नतीजों में सपा के लाल बिहारी यादव को 11,616 वोट मिले जबकि बीजेपी प्रत्याशी प्रमोद मिश्रा के खाते मं 6,597 वोट आए. इस तरह लाल बिहारी तिवारी ने उन्हें 5,015 से हरा दिया है. इससे पहले साल 2020 के एमएलसी चुनाव में भी लाल बिहारी यादव ने प्रमोद मिश्रा को 936 वोटों मात दी थी. लेकिन, उस समय उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था. उन्हें बीजेपी में शामिल होने का भी फायदा नहीं मिला.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में समाजवादी पार्टी की जीत के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं. हालांकि लोकसभा और एमएलसी सीटों पर चुनाव में काफी अंतर होता है. लेकिन वाराणसी लोकसभा सीट भी इसमें आती है. इसलिए इसके नतीजे बीजेपी के लिए काफी अहम हो जाते हैं.

बता दें कि लाल बिहारी यादव सपा मुखिया अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं. जीत के बाद उन्होंने सभी वर्गों के शिक्षकों का धन्यवाद दिया. उन्होंने दावा किया 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और हम शिक्षकों की सभी मांगों को पूरा करेंगे. उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीतियों से सारे शिक्षक ऊब गए हैं और सपा उनके सामने विकल्प के तौर पर है.