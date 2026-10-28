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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव की रैली से 3 दिन पहले सपाईयों ने वाराणसी में दिया गिफ्ट, BJP को लगा झटका

अखिलेश यादव की रैली से 3 दिन पहले सपाईयों ने वाराणसी में दिया गिफ्ट, BJP को लगा झटका

यूपी वाराणसी शिक्षक एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव ने जीत दर्ज की है. पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में सपा को मिली इस जीत को लेकर कई तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 28 Oct 2026 10:36 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश की 11 विधानपरिषद सीटों पर होने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विधानपरिषद की शिक्षक निर्वाचन सीट पर सपा प्रत्याशी लाल बिहारी यादव ने जीत दर्ज कर परचम लहरा दिया है. यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के गढ़ में सपा की जीत के कई मायने निकाले जा रहे हैं. सपा चीफ अखिलेश यादव की वाराणसी में होने वाली रैली से पहले सपाइयों ने उन्हें गिफ्ट दिया है.

वाराणसी शिक्षक सीट पर समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव ने बीजेपी के डॉ प्रमोद मिश्रा को 5,015 वोटों से हराकर लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की. जिसके बाद सपा कार्यकर्ताओं का जोश हाई है. पार्टी कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़ों और नारेबाजी के साथ इस जीत का जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी. 

पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में जीती सपा 

एमएलसी चुनाव के आए नतीजों में सपा के लाल बिहारी यादव को 11,616 वोट मिले जबकि बीजेपी प्रत्याशी प्रमोद मिश्रा के खाते मं 6,597 वोट आए. इस तरह लाल बिहारी तिवारी ने उन्हें 5,015 से हरा दिया है. इससे पहले साल 2020 के एमएलसी चुनाव में भी लाल बिहारी यादव ने प्रमोद मिश्रा को 936 वोटों मात दी थी. लेकिन, उस समय उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था. उन्हें बीजेपी में शामिल होने का भी फायदा नहीं मिला. 

यूपी MLC चुनाव मतगणना जारी, मेरठ और बरेली में BJP जीती, वाराणसी में सपा का परचम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में समाजवादी पार्टी की जीत के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं. हालांकि लोकसभा और एमएलसी सीटों पर चुनाव में काफी अंतर होता है. लेकिन वाराणसी लोकसभा सीट भी इसमें आती है. इसलिए इसके नतीजे बीजेपी के लिए काफी अहम हो जाते हैं. 

बता दें कि लाल बिहारी यादव सपा मुखिया अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं. जीत के बाद उन्होंने सभी वर्गों के शिक्षकों का धन्यवाद दिया. उन्होंने दावा किया 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और हम शिक्षकों की सभी मांगों को पूरा करेंगे. उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीतियों से सारे शिक्षक ऊब गए हैं और सपा उनके सामने विकल्प के तौर पर है. 

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 28 Oct 2026 10:36 AM (IST)
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UP NEWS UP MLC Election Results 2026
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