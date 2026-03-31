हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीरेल यात्री सावधान! जान लें नए रिफंड रूल्स, 8, 24 और 72 घंटों के बीच टिकट रद्द किया तो कितना कटेगा चार्ज?

रेल यात्री सावधान! जान लें नए रिफंड रूल्स, 8, 24 और 72 घंटों के बीच टिकट रद्द किया तो कितना कटेगा चार्ज?

Rail Ticket Cancellation Refund Rules: भारतीय रेलवे के नए नियमों के मुताबिक 1 अप्रैल 2026 से टिकट रद्द करने पर पूरा रिफंड पाने के लिए यात्रियों को कम से कम 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करना होगा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 31 Mar 2026 05:12 PM (IST)
Preferred Sources

Indian Railways Ticket Cancellation Refund Rules: अगर आप भारतीय रेलवे में यात्रा कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. बुधवार 1 अप्रैल से नए वित्तीय साल की शुरुआत के साथ कई वित्तीय नियमों में बदलाव लागू होंगे. इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा. भारतीय रेलवे अपने टिकट रद्द करने के नियमों में भी सुधार कर रही है. 1 अप्रैल, 2026 से देशभर के लाखों रेल यात्रियों के लिए टिकट रद्द करने के रिफंड नियम बदल जाएंगे. आइए देखते हैं कि नए रेलवे नियमों का आम यात्रियों पर क्या असर पड़ेगा.

टिकट रद्द करने के नए रिफंड नियम 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगे. नए नियमों के तहत, यात्रियों को अब ट्रेन के प्रस्थान समय से आठ घंटे पहले अपनी टिकट रद्द करनी होगी. टिकट रद्द करने में लापरवाही या देरी से बड़ा नुकसान होगा यह निश्चित है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में नए नियमों की घोषणा करते हुए कहा कि जो यात्री ट्रेन के प्रस्थान समय से कम से कम आठ घंटे पहले अपनी टिकट रद्द करने में विफल रहते हैं उन्हें एक भी रुपया रिफंड नहीं मिलेगा.

छोटी सी लापरवाही या देरी से हो सकता है नुकसान

बता दें कि इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने पूरे परिवार के लिए अपर क्लास की टिकट बुक कराते हैं तो भी अगर आप आठ घंटे के अंदर टिकट कैंसिल नहीं कराते हैं तो आपको एक भी रुपया रिफंड नहीं मिलेगा. उल्लेखनीय है कि पुराने टिकट रद्द करने के रिफंड नियमों के तहत यात्रियों को रिफंड पाने के लिए ट्रेन के प्रस्थान समय से कम से कम चार घंटे पहले अपनी टिकट रद्द करनी पड़ती थी.

नए नियमों में आपके लिए और क्या है?

नए नियमों के तहत, अगर आप ट्रेन के प्रस्थान समय से 8-24 घंटे पहले अपनी टिकट रद्द करते हैं तो आपको 50 प्रतिशत रिफंड मिलेगा, जबकि बाकी 50 प्रतिशत काटे जाएंगे. अगर कोई यात्री ट्रेन के प्रस्थान समय से 24-72 घंटे पहले अपनी टिकट रद्द करता है, तो उसे 75 प्रतिशत रिफंड मिलेगा, जिसमें 25 प्रतिशत कटौती होगी. इसी तरह, अगर कोई यात्री ट्रेन के प्रस्थान समय से 72 घंटे से ज्यादा समय पहले अपनी टिकट रद्द करता है तो उसे 100 प्रतिशत रिफंड मिलेगा, जिसमें कोई कटौती नहीं होगी. ध्यान दें कि अगर आपको रिफंड मिलता है तो भी आपको पहले जैसे ही रद्द करने के शुल्क लगेंगे.

और पढ़ें
Published at : 31 Mar 2026 05:12 PM (IST)
Tags :
Indian Railways Rule Ticket Cancellation Refund
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
रेल यात्री सावधान! जान लें नए रिफंड रूल्स, 8, 24 और 72 घंटों के बीच टिकट रद्द किया तो कितना कटेगा चार्ज?
रेल यात्री सावधान! जान लें नए रिफंड रूल्स, 8, 24 और 72 घंटों के बीच टिकट रद्द किया तो कितना कटेगा चार्ज?
यूटिलिटी
सावधान! 1 अप्रैल से बदल गया UPI का तरीका, पेमेंट पर लगा डबल लॉक, पैसे भेजने से पहले पढ़ें ये खबर
सावधान! 1 अप्रैल से बदल गया UPI का तरीका, पेमेंट पर लगा डबल लॉक, पैसे भेजने से पहले पढ़ें ये खबर
यूटिलिटी
हाईवे पर सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर! 1 अप्रैल से बढ़ेगी FASTag एनुअल पास की फीस
हाईवे पर सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर! 1 अप्रैल से बढ़ेगी FASTag एनुअल पास की फीस
यूटिलिटी
यात्रीगण कृपया ध्यान दें! अप्रैल में इतने दिन कैंसिल रहेंगी ट्रेनें, सफर से पहले चेक करें लिस्ट
यात्रीगण कृपया ध्यान दें! अप्रैल में इतने दिन कैंसिल रहेंगी ट्रेनें, सफर से पहले चेक करें लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ईरान का 'प्रॉक्सी WAR'...इजरायल में हाहाकार ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Amit Shah On Naxalite: नक्सलवाद को लेकर Congress पर बरसे अमित शाह | BJP | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: युद्ध के बीच ईरान की कैसी है स्थिति? | Israel Iran War | Trump | Netanyahu|Breaking
Bengal Election 2026: Mamata Banerjee का 'फिश कार्ड'..बंगाल में दिलाएगा जीत? | BJP | PM Modi
Sandeep Chaudhary: 1 करोड़ भारतीयों पर तलवार...देश में सियासी आर-पार? |War Update
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel US Iran War LIVE: 'हमलावरों के पैर काट देंगे', ईरान के साथ जमीनी जंग को लेकर IRGC की चेतावनी
LIVE: 'हमलावरों के पैर काट देंगे', ईरान के साथ जमीनी जंग को लेकर IRGC की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Census 2027: यूपी में कब से होगी जातीय जनगणना? आ गई तारीख, इन सवालों के देने होंगे जवाब
यूपी में कब से होगी जातीय जनगणना? आ गई तारीख, इन सवालों के देने होंगे जवाब
क्रिकेट
'बॉल टेम्परिंग' विवाद में पाक खिलाड़ी पर लगा बड़ा जुर्माना, PSL मैच में की थी शर्मनाक हरकत
'बॉल टेम्परिंग' विवाद में पाक खिलाड़ी पर लगा बड़ा जुर्माना, PSL मैच में की थी शर्मनाक हरकत
टेलीविजन
कभी फेक डेथ, कभी लीक प्राइवेट वीडियो पर बवाल, इन विवादों में रही पूनम पांडे
कभी फेक डेथ, कभी लीक प्राइवेट वीडियो पर बवाल, इन विवादों में रही पूनम पांडे
विश्व
तेल संकट में श्रीलंका, मालदीव, नेपाल की मदद.... भारत की तारीफ सुन बौखलाए PAK एक्सपर्ट, शहबाज सरकार से चिढ़े- आप क्यों नहीं...
तेल संकट में श्रीलंका, मालदीव, नेपाल की मदद.... भारत की तारीफ सुन बौखलाए PAK एक्सपर्ट, शहबाज सरकार से चिढ़े- आप क्यों नहीं...
चुनाव 2026
अल्पसंख्यकों पर ‘डैमोक्लीज़ की तलवार’, वेणुगोपाल का FCRA बिल पर हमला, केरल के ईसाई बहुल इलाकों में राहुल गांधी का प्रचार 
अल्पसंख्यकों पर ‘डैमोक्लीज़ की तलवार’, वेणुगोपाल का FCRA बिल पर हमला, केरल के ईसाई बहुल इलाकों में राहुल गांधी का प्रचार 
एग्रीकल्चर
अब घर पर ही उगाएं सेम, इन आसान स्टेप्स से गमला भर जाएगा फलियों से
अब घर पर ही उगाएं सेम, इन आसान स्टेप्स से गमला भर जाएगा फलियों से
ट्रेंडिंग
दिल्ली या बेंगलुरु? किस शहर की मेट्रो ज्यादा अच्छी, एक विवादित पोस्ट से सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
दिल्ली या बेंगलुरु? किस शहर की मेट्रो ज्यादा अच्छी, एक विवादित पोस्ट से सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar’ का TV Premiere 30 May को Star Gold पर, 7 PM बजे
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar’ का TV Premiere 30 May को Star Gold पर, 7 PM बजे
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Embed widget