'बॉल टेम्परिंग' विवाद में पाक खिलाड़ी पर लगा बड़ा जुर्माना, PSL मैच में की थी शर्मनाक हरकत

पाकिस्तान सुपर लीग 2026 (PSL 2026) में 'बॉल टेम्परिंग' यानी गेंद से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया था. इस विवाद में फखर जमान के ऊपर आरोप लगे थे, जो टूर्नामेंट में लाहौर कलंर्स के लिए खेल रहे हैं. यह विवाद 29 मार्च को लीग के छठे मैच में हुआ था, जो लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के बीच खेला गया था.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने मामले का संज्ञान लेते हुए पाक ओपनर फखर जमान को बॉल टेम्परिंग के आरोप में लेवल-3 का दोषी पाया और दो मैचों के लिए निलंबित कर दिया.

फखर ने आरोपों से किया था इनकार

गौर करने वाली बात यह है कि फखर ने सुनवाई के दौरान अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान बोर्ड ने फखर के दोषी होने की पुष्टि की और बताया कि निलंबन लागू रहेगा. इस मामले में फील्ड अंपायर शाहिद सैकत, फैसल खान आफरीदी, टीवी अंपायर आसिफ याकूब और चौथे अंपायर तारिक रशीद ने आरोप लगाया. अब फखर पीएसएल में मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ होने वाले 2 मैच नहीं खेल पाएंगे.

अंपायर ने लगाई थी 5 रन की पेनाल्टी

मुकाबले में जब अंपायर को शक हुआ कि गेंद से कुछ छेड़छाड़ की गई है, तो फील्ड अंपायर ने फखर की टीम लाहौर कलंदर्स पर 5 रन की पेनाल्टी लगाई थी. इसके अलावा ओवर की शुरुआत से पहले उस गेंद को भी बदल दिया गया था, जिसमें छेड़छाड़ की गई थी.

यह घटना मैच के आखिरी ओवर से पहले हुई थी, जब कराची किंग्स को जीत के लिए 6 गेंदों में 14 रनों की दरकार थी. ओवर से पहले फखर ने गेंद के साथ छेड़छाड़ की, लेकिन अंपायर ने गेंद बदल दी. टीम के लिए हारिस रऊफ ने अंतिम ओवर की जिम्मेदारी संभाली. पेनाल्टी के बीच कराची किंग्स को सिर्फ 09 रन ही चाहिए थे, जो टीम ने शुरुआती 3 गेंदों में बनाकर जीत अपने खाते में डाल ली.

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