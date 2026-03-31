Share Market Today: भारतीय शेयर बाजार आज, 31 मार्च को महावीर जयंती के मौके पर बंद है. यह दिन भगवान महावीर के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है, जो जैन धर्म के एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक गुरु हैं. आज शेयर बाजार बंद होने के दौरान NSE और BSE दोनों पर इक्विटीइक्विटी, डेरिवेटिव्स और सिक्योरिटीज लेंडिंग जैसे सेगमेंट्स में आज कोई ट्रेडिंग नहीं होगी.

कमोडिटी मार्केट (MCX) में भी सुबह का सेशन बंद रहेगा, लेकिन शाम का सेशन पांच बजे से खुला रहेगा. यह इस हफ्ते की पहली छुट्टी है और फिर 3 अप्रैल (शुक्रवार) को गुड फ्राइडे के चलते बाजार बंद रहेंगे. एक ही हफ्ते में दो छुट्टियां पड़ने से ट्रेडिंग के दिन कम हो गए हैं. दोनों एक्सचेंजों ने अपनी छुट्टियों का शेड्यूल एक जैसा रखा है, इसलिए आज इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स या इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स में कोई कामकाज नहीं होगा. रिटेल निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए इसका सीधा सा मतलब है कि आज के सेशन में शेयर बाजार में होने वाले सभी लेन-देन पूरी तरह से बंद रहेंगे.

कल बाजार में होगा कारोबार?

कारोबार फिर बुधवार, 1 अप्रैल से शुरू होगा. कल से नए वित्त वर्ष (2026-27) की शुरुआत हो रही है. ऐसे में शेयरों की खरीद-बिक्री हमेशा की तरह जारी रहेगी. हालांकि, सालाना बैंक क्लोजिंग के कारण इस दिन को 'सेटलमेंट हॉलिडे' के तौर पर चिह्नित किया गया है.

आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब यह है कि भले ही सौदे होंगे, लेकिन खरीदारों और विक्रेताओं के बीच पैसे और शेयरों का असल लेन-देन उस दिन प्रोसेस नहीं होगा. इसके बजाय, सेटलमेंट अगले कामकाजी दिन के लिए टाल दिया जाएगा. जो लोग सक्रिय रूप से ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए इस देरी का असर फंड की उपलब्धता और डिलीवरी की समय-सीमा पर पड़ सकता है.

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