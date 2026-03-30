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यात्रीगण कृपया ध्यान दें! अप्रैल में इतने दिन कैंसिल रहेंगी ट्रेनें, सफर से पहले चेक करें लिस्ट

Train Cancelled News: रेलवे पटरियों के हाई-टेक अपग्रेडेशन के चलते अप्रैल में कई ट्रेनों को किया गया कैंसिल. सफर पर जाने से पहले देख लें पूरी लिस्ट और जरूरी अपडेट्स.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 30 Mar 2026 06:53 AM (IST)
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Train Cancelled News:  ट्रेन के सफर की प्लानिंग कर रहे यात्रियों के लिए एक जरूरी अलर्ट है. क्योंकि अप्रैल का महीना आपके ट्रैवल शेड्यूल में थोड़ी उथल-पुथल मचा सकता है. अगर आप भी छत्तीसगढ़ या उससे जुड़े रूटों पर सफर करने वाले हैं. तो घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस चेक करना अब बेहद जरूरी हो गया है. दरअसल रेलवे अपनी पटरियों को और भी रफ्तार देने के लिए मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन का काम लगातार जारी रखता है.

जिसके चलते कई बार मजबूरन ट्रेनों पर कैंसिल का बोर्ड लगाना पड़ता है. इस बार बिलासपुर मंडल के गोंदिया स्टेशन के पास ट्रैक सुधार का बड़ा काम शुरू हो रहा है. जिसकी वजह से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने कई प्रमुख ट्रेनों को पटरी से उतार दिया है. आपको स्टेशन पर जाकर पछताना न पड़े.  इसलिए रेलवे के इस ताजा अपडेट को नजरअंदाज बिल्कुल न करें.

इतने दिन कैंसिल ट्रेनें

अगर आप भी अप्रैल महीने में कहीं घूमने या घर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो जरा अपनी रेल टिकट दोबारा चेक कर लें. रेलवे ने 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के लिए कई ट्रेनों पर 'नो-एंट्री' का बोर्ड लगा दिया है, यानी ये ट्रेनें पूरी तरह कैंसिल रहेंगी. सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ गाड़ियों के पुराने रास्तों को बदलकर उन्हें नए रूट से चलाने का फैसला भी लिया गया है.

सफर के दौरान ऐन मौके पर स्टेशन जाकर माथा न पीटना पड़े, इसलिए घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का करंट स्टेटस और डायवर्जन की लिस्ट जरूर देख लें. इस 20 दिन के ब्लॉक की वजह से आपकी प्लानिंग थोड़ी बिगड़ सकती है.

यह भी पढ़ें: ब्लैक में मिले LPG सिलेंडर में गैस पूरी है या नहीं, घर पर ऐसे कर सकते हैं चेक

किस वजह से लिया गया फैसला?

रेलवे का यह बड़ा फैसला दरअसल यात्रियों की सेफ्टी और ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए लिया गया है. गोंदिया स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-3 पर पुराने 'वॉशेबल एप्रन' को हटाकर अब हाई-टेक बैलेस्टिक ट्रैक बिछाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो रहा है. इस मॉडर्न तकनीक से न सिर्फ पटरियों की पकड़ मजबूत होगी. बल्कि ट्रेनों के आने-जाने में लगने वाला समय भी कम होगा और झटकों से आजादी मिलेगी.

हालांकि इस बड़े सुधार कार्य को पूरा करने के लिए करीब 20 दिनों का समय चाहिए. जिसकी वजह से कुछ रूट्स पर ट्रैफिक को रोकना पड़ रहा है. यह थोड़ी असुविधा जरूर है. लेकिन भविष्य में आपका रेल सफर और भी स्मूथ और आरामदायक बनाने के लिए यह अपग्रेड बेहद जरूरी है.

इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल

  • ट्रेन नंबर 18029 लोकमान्य तिलक टर्मिनल – शालीमार एक्सप्रेस 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के लिए कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर18030 शालीमार – लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के लिए कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 18237 कोरबा – अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के लिए कैंसिल की गई है.
  • ट्रेन नंबर 18238 अमृतसर – बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के लिए कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 12409/12410 गोंडवाना एक्सप्रेस 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के लिए कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 12101/12102 लोकमान्य तिलक टर्मिनल-शालीमार एक्सप्रेस 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के लिए कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 12807/12808 विशाखापत्तनम-हज़रत निजामुद्दीन एक्सप्रेस 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के लिए कैंसिल.

यह भी पढ़ें: 1 अप्रैल से बदल जाएगा डिजिटल ट्रांजेक्शन का तरीका, जानें क्या होगा बदलाव

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 30 Mar 2026 06:53 AM (IST)
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