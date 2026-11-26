Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom रेलवे ने नवंबर-दिसंबर में 65 से अधिक ट्रेनें रद्द कीं।

झारसुगुड़ा-चांपा सेक्शन में कार्य से ट्रेनें अस्थायी रद्द हुईं।

26 नवंबर से 18 दिसंबर तक परिचालन प्रभावित रहेगा।

यात्रियों को सफर से पहले ट्रेन स्टेटस जांचने की सलाह।

क्या आप इस महीने यानी नंवबर और अगले महीने यानी दिसंबर में ट्रेन से सफर करने वाले हैं? अगर हां, तो आपके लिए एक जरूरी अपडेट है. नवंबर से लेकर दिसंबर तक रेलवे ने 60 से भी ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया है. ऐसे में अगर आपका भी प्लान ट्रेन से सफर करने का है तो आपको रद्द ट्रेन की जानकारी होनी चाहिए.

बता दें कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 65 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है. जानने वाली बात यह है कि रेलवे के झारसुगुड़ा और चांपा सेक्शन में चौथी रेल लाइन और सिग्नलिंग से जुड़ा काम किया जाने वाला है, यही कारण है कि रेलवे ने 65 ट्रेनों को अस्थायी रूप से कैंसिल करने का फैसला किया है.

कौन-कौन सी ट्रेनें रहेंगी रद्द देखें लिस्ट

रेल यात्रियों को 26 नवंबर यानी आज से लेकर 18 दिसंबर तक इस रूट की ट्रेनों से सफर करने से पहले स्टेटस देखना चाहिए, क्योंकि रेलवे ने 26 नवंबर से 18 दिसंबर तक 65 ट्रेनों को रद्द किया है इनमें शामिल है...

मालदा टाउन-सूरत एक्सप्रेस - 5 और 12 दिसंबर

इतवारी-टाटानगर एक्सप्रेस - 29 नवंबर और 1 से 16 दिसंबर

शालीमार-एलटीटी एक्सप्रेस -11,12 और 16 दिसंबर

टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस- 4,5 और 7 से 15 दिसंबर

हावड़ा-पुणे दुरंतो एक्सप्रेस - 26 नवंबर 3,7,12,14,15 और 16 दिसंबर

पुणे-सांतरागाछी एक्सप्रेस- 7 और 14 दिसंबर

सूरत-मालदा टाउन एक्सप्रेस - 7 और 14 दिसंबर

कामाख्या-एलटीटी एक्सप्रेस - 5 और 12 दिसंबर

सांतरागाछी-पुणे एक्सप्रेस - 5 और 12 दिसंबर

बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस- 5 ,6 और 8 से 16 दिसंबर

हटिया-दुर्ग एक्सप्रेस- 8 और 10 दिसंबर

भुज-शालीमार एक्सप्रेस - 8 और 15 दिसंबर

दुर्ग-हटिया एक्सप्रेस - 9 और 11 दिसंबर

हटिया-पुणे एक्सप्रेस - 7 और 11 दिसंबर

पुणे-हटिया एक्सप्रेस - 9 और 13 दिसंबर

पुणे-हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस - 28 नवंबर,5,8,14,15,16 और 17 दिसंबर

चर्लपल्ली-दरभंगा एक्सप्रेस - 28 नवंबर, 5,8 और 12 दिसंबर

शालीमार-भुज एक्सप्रेस - 5 और 12 दिसंबर

एलटीटी-शालीमार एक्सप्रेस - 9,10 और 14 दिसंबर

एलटीटी-कामाख्या एक्सप्रेस - 8 और 15 दिसंबर

ध्यान रखें, इसके अलावा भी रेलवे ने मेमू और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द किया हुआ है.

सफर से पहले करें ये काम

अगर आप इस रूट की किसी ट्रेन से सफर करने वाले हैं चाहे एक्सप्रेस ट्रेन हो या फिर मेमू तो सबसे पहले अपनी ट्रेन के स्टेटस को चेक करें. आप ट्रेन से जुड़ी जानकारी के लिए रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं.

इन बातों का खास ध्यान रखें

स्टेशन जाने से पहले चेक करें आपकी ट्रेन कैंसिल तो नहीं.

साथ ही जिस ट्रेन से सफर करने वाले हैं, उसके रूट में कोई बदलाव तो नहीं हुआ है.

ट्रेन की टाइमिंग से जुड़ी जानकारी रखें.

वहीं ट्रेन आपके गंतव्य स्टेशन तक जाएगी या नहीं.

सफर से पहले इन सभी बातों की जानकारी रखें.

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