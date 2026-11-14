OPS पेंशन से इनकार किया तो हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार

नौकरी से रिटायर होने के बाद हर कर्मचारी चाहता है कि उसे अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए समय पर पेंशन मिले. लेकिन कई बार नौकरी के दौरान एक संस्थान से दूसरे संस्थान में जाने पर पेंशन के नियमों को लेकर परेशानी खड़ी हो सकती है. ऐसा ही मामला कर्नाटक के पूर्व प्रोफेसर के साथ हुआ, जिन्होंने करीब 28 साल तक शिक्षण सेवा दी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ देने से इनकार कर दिया गया.

इसके बाद यह मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए प्रोफेसर के पक्ष में फैसला बरकरार रखा. कोर्ट ने कहा कि नियमों के तहत मिलने वाले पेंशन के अधिकार को नियुक्ति की शर्तों के आधार पर खत्म नहीं किया जा सकता.

क्या था पूरा मामला?

चिदानंद रेड्डी एस. पाटिल 14 मार्च 1996 को कर्नाटक यूनिवर्सिटी, धारवाड़ में लेक्चरर के रूप में नौकरी शुरू की थी. बाद में वह एसोसिएट प्रोफेसर बने. साल 2013 में उन्होंने इजाजत लेकर कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी, हुबली में प्रोफेसर के पड़ पर चले गए. उनका पुरानी यूनिवर्सिटी से इस्तीफा तकनीकी इस्तीफे के रूप में मंजूर हुआ था. इसके बाद वह 31 दिसंबर 2024 को रिटायर हो गए.

सरकार ने क्यों रोकी OPS पेंशन?

राज्य सरकार का कहना था कि दोनों यूनिवर्सिटी अलग-अलग संस्थान हैं और उनकी सेवा शर्तें भी अलग हैं. इसलिए पुरानी यूनिवर्सिटी में बिताए गए समय को नई नौकरी की सेवा के साथ जोड़कर पेंशन नहीं दी जा सकती. इसके साथ ही सरकार ने नई नियुक्ति के दौरान NPS से जुड़ी शर्त का भी हवाला दिया.

हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?

हालांकि, 12 अक्टूबर 2026 को डिवीजन बेंच ने सरकार की अपील खारिज कर दी. कोर्ट ने माना कि तकनीकी इस्तीफे के जरिए दूसरी यूनिवर्सिटी में जाने से प्रोफेसर की पिछली योग्य सेवा खत्म नहीं होती.

सरकार को देने होंगे पेंशन और एरियर

कोर्ट ने निर्देश दिया कि पाटिल को OPS के तहत पेंशन दी जाए और दोनों यूनिवर्सिटी की योग्य सेवा को नियमों के मुताबिक गिना जाए. उन्हें 1 जनवरी 2025 से पेंशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और बकाया राशि देनी होगी. देरी से पेमेंट पर 6% सालाना ब्याज भी देना होगा. सरकार को आदेश का पालन करने के लिए आठ हफ्ते का समय दिया गया है. देरी होने पर ब्याज की दर 12% सालाना हो जाएगी और 1 लाख रुपये मुकदमे का खर्च भी देना होगा.

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