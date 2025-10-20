हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrains Cancelled: ट्रेन से जाने वाले मुसाफिरों के लिए जरूरी खबर, इस रूट की कई ट्रेनें कैंसिल

Trains Cancelled Today: ठंड और कोहरे को देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे ने कई ट्रेनों को 1 दिसंबर से 3 मार्च तक कैंसिल करने का फैसला लिया है. सफर पर जाने से पहले देख लें लिस्ट.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 20 Oct 2025 09:14 AM (IST)
Train Cancelled News: देश में ट्रेन के जरिए रोजाना कई लोग ट्रेवल करते हैं. ट्रेन का सफर बहुत सुविधा युक्त और सहूलियत भरा होता है. और यही वजह है कि ज्यादातर लोग ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं. अक्सर जब लोगों को दूरी का सफर तय करना होता है तो लोगों की पहली पसंद ट्रेन ही होती है. लेकिन ट्रेन से सफर करने को लेकर कई बार यात्रियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ जाता है.

क्योंकि अलग-अलग वजहों के चलते रेलवे कई बार बहुत सी ट्रेनें कैंसिल कर दी जाती है. जिस वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. देश में सर्दियों की दस्तक होने वाली है और सर्दियों के मौसम में भी कोहरे के चलते भी कई ट्रेनें कैंसिल कर दी जाती है. ऐसा ही कुछ इस बार हुआ है. अगर आप भी अगले कुछ महीनों में ट्रेन से सफर पर जाने वाले हैं. तो पढ़ लें यह खबर.

इस रूट से जाने वाली ट्रेनें कैंसिल

अगर आप दिवाली के बाद ट्रेन से सफर करने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है. उत्तर मध्य रेलवे ने ठंड और कोहरे को ध्यान में रखते हुए कई ट्रेनों को अस्थायी रूप से कैंसिल करने का फैसला किया है. यह ट्रेनें 1 दिसंबर से लेकर 3 मार्च तक नहीं चलेंगी. इस फैसले का असर दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के यात्रियों पर पड़ेगा. इसलिए अगर आपकी टिकट इन्हीं ट्रेनों में है. तो पहले उनका स्टेटस जरूर चेक कर लें. जिससे यात्रा के दौरान किसी परेशानी से बचा जा सके.

कैंसिल ट्रेनों की जानकारी

  • ट्रेन नंबर 12210 काठगोदाम से कानपुर सेंट्रल तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 8 दिसंबर से लेकर 23 फरवरी तक कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 12209 कानपुर सेंट्रल से काठगोदाम तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 9 दिसंबर से लेकर 24 फरवरी तक कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 12873 हटिया से आनंद विहार तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 1 दिसंबर से 26 फरवरी फरवरी तक कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 12874 आनंद विहार से हटिया तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 2 दिसंबर से 27 फरवरी तक कैंसिल कैंसिल.

  • ट्रेन नंबर 22857 सांतरागाछी से आनंद विहार तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 1 दिसंबर से 2 मार्च तक कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 22858 आनंद विहार से सांतरागाछी तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 2 दिसंबर से 3 मार्च तक कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर-12595 गोरखपुर से आनंद विहार  तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 1 दिसंबर से 12 फरवरी तक कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 12596 आनंद विहार से गोरखपुर तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 2 दिसंबर से 13 फरवरी तक कैंसिल.

Published at : 20 Oct 2025 08:53 AM (IST)
