अगले तीन दिन कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, टिकट बुक कर ली है तो पढ़ लें ये खबर

Train Cancelled In Upcoming Days: भारत में रोजाना करीब 3 करोड़ यात्री ट्रेन से सफर करते हैं. इन्हीं यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रेलवे हर दिन हजारों ट्रेनें चलाता है. लेकिन इन दिनों देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसका असर रेलवे संचालन पर भी दिख रहा है. घना कोहरा, मौसम से जुड़ी दिक्कतें और कई बार सुरक्षा कारणों से ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव करना पड़ता है. कभी ट्रेनें लेट होती हैं. तो कभी उन्हें कैंसिल करना मजबूरी बन जाता है.

ऐसा ही एक मामला अब अगले तीन दिनों के लिए सामने आया है. टाटानगर रेल मंडल से होकर गुजरने वाले यात्रियों के लिए यह खबर खास तौर पर जरूरी है. रेलवे प्रशासन ने 7 जनवरी 2026 से 9 जनवरी 2026 तक कई MEMU और पैसेंजर ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला लिया है. यह कदम पूरी तरह यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. जिससे किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके.

इस वजह से ट्रेनें कैंसिल

रेलवे प्रशासन ने बताया है कि ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है. चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले कुछ सेक्शन इन दिनों बेहद संवेदनशील बने हुए हैं. यहां जंगल से सटे ट्रैक पर जंगली हाथियों की लगातार आवाजाही देखी जा रही है. कई बार हाथी अचानक रेलवे लाइन पर आ जाते हैं, जिससे ट्रेनों के सामने बड़ा खतरा खड़ा हो सकता है.

अधिकारियों के मुताबिक ऐसे हालात में नियमित ट्रेन संचालन जारी रखना जोखिम भरा होता है. किसी भी तरह की दुर्घटना से बचने और जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने अस्थायी रूप से MEMU और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है. रेलवे का कहना है कि हालात सामान्य होते ही ट्रेनों का संचालन फिर से बहाल कर दिया जाएगा. यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करें.

कैंसिल ट्रेनों की जानकारी

ट्रेन नंबर 68010/68009/68006/68011 चक्रधरपुर–टाटानगर–खड़गपुर–टाटानगर–चक्रधरपुर मेमू ट्रेन 07 जनवरी 2026 से 09 जनवरी 2026 तक दोनों ओर से कैंसिल रहेगी. चक्रधरपुर, टाटानगर और खड़गपुर रूट पर रोज यात्रा करने वाले यात्रियों को इससे परेशानी हो सकती है.

ट्रेन नंबर 68019/68020 टाटानगर–गुआ–टाटानगर मेमू ट्रेन 07 जनवरी 2026 से 09 जनवरी 2026 तक दोनों ओर से कैंसिल रहेगी. टाटानगर और गुआ के बीच रोज सफर करने वाले यात्रियों को इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

ट्रेन नंबर 68043/68044 टाटानगर–राउरकेला–टाटानगर मेमू ट्रेन 07 जनवरी 2026 से 09 जनवरी 2026 तक दोनों ओर से कैंसिल रहेगी. टाटानगर और राउरकेला के बीच रोज यात्रा करने वाले यात्रियों को इससे परेशानी हो सकती है.

ट्रेन नंबर 18176/18175 झारसुगुड़ा–हटिया–झारसुगुड़ा मेमू ट्रेन 07 जनवरी 2026 से 09 जनवरी 2026 तक दोनों ओर से कैंसिल रहेगी. झारखंड और ओडिशा के बीच सफर करने वाले यात्रियों को अपनी प्लानिंग बदलनी पड़ सकती है.

ट्रेन नंबर 58151/58152 बड़ामपहाड़–बंगिरिपोसी–बड़ामपहाड़ पैसेंजर ट्रेन 07 जनवरी 2026 से 09 जनवरी 2026 तक दोनों ओर से कैंसिल रहेगी. बड़ामपहाड़ और बंगिरिपोसी के बीच रोज यात्रा करने वाले यात्रियों को इससे परेशानी हो सकती है.

