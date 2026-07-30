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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: रेलवे ने दो अनजानों को दिया एक ही कंबल, कोर्ट ने ठोका भारी जुर्माना

Train News: रेलवे ने दो अनजानों को दिया एक ही कंबल, कोर्ट ने ठोका भारी जुर्माना

Indian Railways: हाल ही में एक मामला सामने आया, जिसमें ट्रेन से सफर के दौरान दो अनजान यात्रियों को एक ही तकिया और कंबल इस्तेमाल करना पड़ा. उपभोक्ता आयोग ने भारतीय रेलवे को मुआवजा देने को कहा.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 30 Jul 2026 04:30 PM (IST)
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  • उपभोक्ता आयोग ने रेलवे पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

Indian Railways: ट्रेन के एसी कोच में सफर करने वाले हर यात्री को कंबल, चादर, तकिया और अन्य बेडरोल किट दी जाती है. लेकिन सोचिए, अगर आपने एसी कोच में टिकट ली हो और आपको किसी दूसरे यात्री के साथ कंबल और तकिया शेयर करने के लिए कहा जाए तो जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति किसी अनजान व्यक्ति के साथ इन्हें शेयर करना पसंद नहीं करेगा.

जब यात्री ने टिकट का पूरा किराया दिया है तो उसे पूरा बेडरोल किट मिलने का हक है. हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिसमें ट्रेन से सफर के दौरान दो अनजान यात्रियों को एक ही तकिया और कंबल इस्तेमाल करना पड़ा. इस मामले में दिल्ली जिला उपभोक्ता आयोग ने भारतीय रेलवे को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए मुआवजा देने का आदेश दिया.  

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, मामला अक्टूबर 2022 का है. एक यात्री ट्रेन के 3 AC कोच में सफर कर रहा था, उसके पास RAC टिकट था. इसी वजह से उसे दूसरे यात्री के साथ एक बर्थ शेयर करना पड़ा. एसी कोच में हर यात्री को कंबल और अन्य बेडरोल सामग्री दी जाती है, लेकिन यात्रा के दौरान दोनों यात्रियों को सिर्फ एक कंबल, एक तकिया और दो बेडशीट दी गई थी. जब यात्री ने रेलवे कर्मचारी से एक्स्ट्रा कंबल मांगा तो कर्मचारी ने उसे एक्स्ट्रा कंबल नहीं दिया.

सोशल मीडिया के जरिए की शिकायत

इसके बाद भी यात्री ने कोच अटेंडेंट से कंबल मांग, लेकिन उसे फिर भी कंबल नहीं दिया गया, जिसके बाद यात्री ने ट्रेन में मौजूद टीटीई से कंप्लेंट बुक मांगी, लेकिन वो भी उपलब्ध नहीं कराई गई. यात्री के कहने के बावजूद जब उसे कंबल नहीं दिया गया तो यात्री ने सोशल मीडिया की मदद से रेलवे से शिकायत दर्ज की. इतना ही नहीं, बल्कि साथ में आरटीआई भी दाखिल की.

आयोग ने रेलवे पर लगाया जुर्माना

मामले पर आयोग का कहना था कि RAC टिकट वाले यात्रियों से भी बोडरोल किट का चार्ज लिया जाता है तो ऐसे में RAC वाले यात्रियों को भी अलग से कंबल देना चाहिए, जिसके बाद उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को यात्री को 25 हजार रुपये देने का आदेश दिया. 

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AC कोच में RAC टिकट पर कौन-कौन सी मिलती हैं सुविधाएं

  • अगर आपके पास 3 एसी या 2 एसी कोच का RAC टिकट है तो आपको साइड लोअर बर्थ दी जाती है, जिसमें आपको दूसरे यात्री के साथ सीट शेयर करनी पड़ती है.
  • RAC टिकट के साथ भी आपको बेडरोल किट दी जाती है, जिसमें चादर, तकिए, कंबल और अन्य बेडरोल सामग्री शामिल होती है.
  • इसके अलावा सफर के दौरान सीट खाली होने पर RAC टिकट कन्फर्म भी हो सकती है.
  • अगर सीट खाली होती है तो उसे पहले कम RAC नंबर वाले यात्री को ही दी जाती है.
  • अगर टिकट के मुताबिक मिलने वाली सुविधाएं यात्री को न मिले तो यात्री इसकी शिकायत कर सकता है.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 30 Jul 2026 04:30 PM (IST)
Tags :
Railway Rules Utility News INDIAN RAILWAYS Bedroll Kit
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