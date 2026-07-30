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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीHome Loan: होम लोन ले रहे हैं कम डाउन पेमेंट के साथ, तो होगा ये नुकसान

Home Loan: होम लोन ले रहे हैं कम डाउन पेमेंट के साथ, तो होगा ये नुकसान

Home Loan: क्या आप भी अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं? आपके पास डाउन पेमेंट के लिए रकम कम है? तो आपको घर खरीदने से पहले थोड़ा सोच- समझ लेना चाहिए. आइये बताते हैं क्यों.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 30 Jul 2026 04:14 PM (IST)
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Home Loan Tips: अपना घर खरीदने का सपना हर किसी का होता है. सभी देर- सवेर इस सपने को पूरा करना ही चाहते हैं. कोई थोड़ी देर से पूरा करता है तो कोई जल्दी पूरा कर लेता है. कई बार हम जल्दबाजी में ऐसा फैसला ले लेते हैं जो हमारे लिए ही नुकसान दायक साबित हो जाता. वो फैसला होता है कम डाउन पेमेंट जमा कर लंबा लोन ले लेना और फिर सालों तक उसे भरते ही रह जाना.

कम डाउन पेमेंट है नुकसान दायक
इन दिनों बैंक की तरफ से 100 प्रतिशत लोन की सुविधा भी मिलती है. जिससे लालच में आकर लोग कम डाउन पेमेंट या बिना डाउन पेमेंट के ही घर खरीदने का मन बना लेते हैं. वो ऐसा सोचते हैं कि धीरे- धीरे करके हम पूरा पेमेंट कर देंगे, इससे अपना घर भी हो जाएगा और कोई बोझ भी नहीं पड़ेगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही सबसे बड़ा नुकसान होता है. कम डाउन पेमेंट या बिना डाउन पेमेंट के कुछ भी खरीदना आपको भारी बोझ तले दबा सकता है.

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इन नुकसानों का करना पड़ सकता है सामना
जब हम कम डाउन पेमेंट पर घर खरीदते हैं तो हमारा होम लोने से कुल रकम बढ़ जाती है. जिसकी वजह से भारी भरकम ब्याज देना पड़ सकता है. मंथली ईएमआई का बोझ बढ़ जाता है. इसी के साथ लोन चुकाने में भी ज्यादा समय लग सकता है.

विस्तार से आपको बताते हैं कि कम डाउन पेमेंट देने पर इसका क्या- क्या असर हो सकता है?

ब्याज बढ़ेगा
अगर आप लोन की राशि ज्यादा लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि ब्याज का बोझ बढ़ेगा. लोन की राशि जितनी ज्यादा होगी, कुल भुगतान के दौरान बैंक को उतना ही ज्यादा ब्याज चुकाना होगा. इससे आपके ऊपर आर्थिक व्यय बढ़ेगा.

किस्त बढ़ेगी (EMI)
जब हम डाउन पेमेंट कम देते हैं तो इसके कारण मूलधन ज्यादा रहता है, जिससे हर महीने की EMI भी बढ़ जाती है जो बजट बिगाड़ सकती है. ये एक तरह से काफी बड़ा नुकसान है.

लोन की अवधि होगा लंबी
जब डाउन पेमेंट कम होती है तो लोन ज्यादा लिया जाता है, जिसकी वजह से EMI लंबे समय तक रहती है. इसी के कारण बड़ा मूलधन देना पड़ता है और कर्ज से मुक्ति मिलने में ज्यादा समय लगता है. आसान भाषा में समझें तो एक ही लोन चुकाते- चुकाते इतना समय लग जाता है कि किसी और चीज को खरीदने के लिए लोन लेना मुश्किल हो सकता है.

जोखिम और पात्रता पर असर
जो लोग कम डाउन पेमेंट भरते हैं उनको बैंक ज्यादा जोखिम भरा मानते हैं. जिसकी वजह से कई बार लोन की शर्तें काफी सख्त हो जाती हैं. ऐसे में ग्राहक के लिए आगे अन्य लोन लेने में काफी मुश्किलें होती है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 30 Jul 2026 04:14 PM (IST)
Tags :
Home Loan Down Payment Home Loan Tips
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