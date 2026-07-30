Home Loan: होम लोन ले रहे हैं कम डाउन पेमेंट के साथ, तो होगा ये नुकसान

Home Loan Tips: अपना घर खरीदने का सपना हर किसी का होता है. सभी देर- सवेर इस सपने को पूरा करना ही चाहते हैं. कोई थोड़ी देर से पूरा करता है तो कोई जल्दी पूरा कर लेता है. कई बार हम जल्दबाजी में ऐसा फैसला ले लेते हैं जो हमारे लिए ही नुकसान दायक साबित हो जाता. वो फैसला होता है कम डाउन पेमेंट जमा कर लंबा लोन ले लेना और फिर सालों तक उसे भरते ही रह जाना.

कम डाउन पेमेंट है नुकसान दायक

इन दिनों बैंक की तरफ से 100 प्रतिशत लोन की सुविधा भी मिलती है. जिससे लालच में आकर लोग कम डाउन पेमेंट या बिना डाउन पेमेंट के ही घर खरीदने का मन बना लेते हैं. वो ऐसा सोचते हैं कि धीरे- धीरे करके हम पूरा पेमेंट कर देंगे, इससे अपना घर भी हो जाएगा और कोई बोझ भी नहीं पड़ेगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही सबसे बड़ा नुकसान होता है. कम डाउन पेमेंट या बिना डाउन पेमेंट के कुछ भी खरीदना आपको भारी बोझ तले दबा सकता है.

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इन नुकसानों का करना पड़ सकता है सामना

जब हम कम डाउन पेमेंट पर घर खरीदते हैं तो हमारा होम लोने से कुल रकम बढ़ जाती है. जिसकी वजह से भारी भरकम ब्याज देना पड़ सकता है. मंथली ईएमआई का बोझ बढ़ जाता है. इसी के साथ लोन चुकाने में भी ज्यादा समय लग सकता है.

विस्तार से आपको बताते हैं कि कम डाउन पेमेंट देने पर इसका क्या- क्या असर हो सकता है?

ब्याज बढ़ेगा

अगर आप लोन की राशि ज्यादा लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि ब्याज का बोझ बढ़ेगा. लोन की राशि जितनी ज्यादा होगी, कुल भुगतान के दौरान बैंक को उतना ही ज्यादा ब्याज चुकाना होगा. इससे आपके ऊपर आर्थिक व्यय बढ़ेगा.

किस्त बढ़ेगी (EMI)

जब हम डाउन पेमेंट कम देते हैं तो इसके कारण मूलधन ज्यादा रहता है, जिससे हर महीने की EMI भी बढ़ जाती है जो बजट बिगाड़ सकती है. ये एक तरह से काफी बड़ा नुकसान है.

लोन की अवधि होगा लंबी

जब डाउन पेमेंट कम होती है तो लोन ज्यादा लिया जाता है, जिसकी वजह से EMI लंबे समय तक रहती है. इसी के कारण बड़ा मूलधन देना पड़ता है और कर्ज से मुक्ति मिलने में ज्यादा समय लगता है. आसान भाषा में समझें तो एक ही लोन चुकाते- चुकाते इतना समय लग जाता है कि किसी और चीज को खरीदने के लिए लोन लेना मुश्किल हो सकता है.

जोखिम और पात्रता पर असर

जो लोग कम डाउन पेमेंट भरते हैं उनको बैंक ज्यादा जोखिम भरा मानते हैं. जिसकी वजह से कई बार लोन की शर्तें काफी सख्त हो जाती हैं. ऐसे में ग्राहक के लिए आगे अन्य लोन लेने में काफी मुश्किलें होती है.

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