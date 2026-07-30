#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटी10 साल में 90% घटी रेल दुर्घटनाएं, पहले क्या नहीं हो रहा था, जो अब हो रहा है? सरकार ने बताया

10 साल में 90% घटी रेल दुर्घटनाएं, पहले क्या नहीं हो रहा था, जो अब हो रहा है? सरकार ने बताया

Indian Railways: ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने सुरक्षा के कई कड़े इंतजाम किए हैं, जिसके चलते पहले की तुलना में ट्रेन दुर्घटनाओं में कमी देखने को मिली है. 

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 30 Jul 2026 02:22 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • कवच, GPS फॉग सेफ्टी, अल्ट्रासोनिक डिटेक्शन सुरक्षा हेतु लगे।

Indian Railways: भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की सुविधा के लिए समय-समय पर अहम कदम उठाता है, ताकि यात्रियों का सफर सुरक्षित और आरामदायक रहे. अक्सर जब भी कोई यात्री ट्रेन में बैठता है तो यही सोचता है कि वह सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंच जाए. ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने सुरक्षा के कई कड़े इंतजाम किए हैं, जिसके चलते पहले की तुलना में ट्रेन दुर्घटनाओं में कमी देखने को मिली है. 

पहले कमी कहां थी, अब क्या बदला?

पहले रेलवे में सुरक्षा के लिए पुरानी तकनीकों का उपयोग होता था. जैसे...

  • ट्रैक की जांच के लिए बेहतर तकनीक का इस्तेमाल कम था.
  • साथ ही पहले सिग्नलिंग सिस्टम में भी पुरानी तकनीक का इस्तेमाल होता था.
  • वहीं ट्रेन संचालन को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए नई तकनीक की कमी थी.

अब रेलवे ने कई चीजों में बदलाव किया है जैसे...

  • अब रेलवे ने सिग्नल सिस्टम में नई तकनीक का इस्तेमाल किया है.
  • ट्रैक की निगरानी करने के लिए भी नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है.
  • अब पहले से बेहतर सुविधाओं की मदद से ट्रेन सफर को सुरक्षित बनाया जा रहा है, ताकि ट्रेन से जुड़े हादसे न हो.

ट्रेन दुर्घटनाओं में आई कमी

रेल मंत्री ने बताया कि पिछले 10 सालों में ट्रेन दुर्घटनाओं में 90 प्रतिशत की कमी आई है. इसके लिए पिछले कुछ सालों में रेलवे की सुरक्षा को बढ़ाने को लेकर कई काम किए गए हैं, ताकि ट्रेन हादसों में कमी आए.

बारिश में ट्रेन से सफर होगा आसान, रेलवे ने बताए जरूरी चेकलिस्ट

रेलवे ने आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ाया

  • रेलवे ने ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई अहम कदम उठाएं हैं.
  • लोकोमोटिव में विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस लगाए गए हैं.
  • इसके साथ ही रेट्रो रिफ्लेक्टिव बोर्ड लगाए गए हैं, ताकि सिग्नल की जानकारी बेहतर तरीके से मिले.
  • इसके अलावा कवच जैसी सुरक्षा तकनीक से भी हादसों को रोकने की कोशिश की जा रही है.
  • साथ ही रेलवे अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन तकनीक का उपयोग कर रहा है, ताकि अगर पटरियों में किसी तरह की कोई खरीब हो तो समय रहते ही उसे पता लगाया जाए.
  • वहीं सर्दी के समय कोहरे के कारण कोई हादसा न हो, इसलिए कोहरे वाले इलाकों में लोको पायलटों को GPS आधारित फॉग सेफ्टी डिवाइस दिए हैं.

कितनी घटनाएं सामने आई?

  • रेल मंत्री के मुताबिक, साल 2014-15 में 135 ट्रेन दुर्घटनाएं हुई थी.
  • वहीं 2025-26 में 16 दुर्घटनाएं दर्ज हुई.
  • फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में जून तक 2 दुर्घटनाएं सामने आई.

यानी पहले की तुलना में ट्रेन दुर्घटनाएं काफी कम हुई हैं.

रेल हादसे पर यात्रियों को मिलता है मुआवजा?

  • अगर किसी यात्री के पास वैध ट्रेन टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट है तो वह मुआवजा का हकदार है.
  • अगर हादसे में गंभीर चोट लगती है तो ऐसे में 25 हजार रुपये की तुरंत मदद दी जाती है और 7.2 लाख तक का मुआवजा मिल सकता है.
  • हादसे में साधारण चोट लगती है तो 5 हजार की राहत राशि दी जाती है.
  • अगर ट्रेन हादसे में किसी की मौत हो जाती है तो ऐसे में 50 हजार रुपये की तत्काल रहता दी जाती है और साथ ही 8 लाख तक का मुआवजा भी दिया जाता है.

सावन में ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे आसान, रेलवे ने चलाईं ये स्पेशल ट्रेनें

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 30 Jul 2026 02:22 PM (IST)
Tags :
Train Accident Ashwini Vaishnaw Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
10 साल में 90% घटी रेल दुर्घटनाएं, पहले क्या नहीं हो रहा था, जो अब हो रहा है? सरकार ने बताया
10 साल में 90% घटी रेल दुर्घटनाएं, पहले क्या नहीं हो रहा था, जो अब हो रहा है? सरकार ने बताया
यूटिलिटी
बारिश में ट्रेन से सफर होगा आसान, रेलवे ने बताए जरूरी चेकलिस्ट
बारिश में ट्रेन से सफर होगा आसान, रेलवे ने बताए जरूरी चेकलिस्ट
यूटिलिटी
सावन में ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे आसान, रेलवे ने चलाईं ये स्पेशल ट्रेनें
सावन में ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे आसान, रेलवे ने चलाईं ये स्पेशल ट्रेनें
यूटिलिटी
FASTag: 12 मिनट का सफर अब 40 सेकंड में, टोल कलेक्शन में कितनी हुई बढ़ोतरी?
FASTag: 12 मिनट का सफर अब 40 सेकंड में, टोल कलेक्शन में कितनी हुई बढ़ोतरी?
Advertisement

वीडियोज

7 फेरों के रिश्तों में साजिश की चाल!
Lock Upp 2: Shreya Kalra का बड़ा खुलासा, बचपन की दर्दनाक घटना सुनकर भावुक हुए सभी
Samay Raina का Munawar Faruqui पर Aamir Khan वाला Joke हुआ Viral, India’s Got Latent में मचा हंगामा
Ramayana Trailer Update: 30 July को आएगा ट्रेलर, फैंस में बढ़ी जबरदस्त Excitement
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol छा गए, लेकिन क्या ट्रेलर बना उम्मीदों जितना दमदार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पेलेट गन के इस्तेमाल पर बवाल, CRPF के DG बोले- 'जिम्मेदारी मैं लूंगा'
पेलेट गन के इस्तेमाल पर बवाल, CRPF के DG बोले- 'जिम्मेदारी मैं लूंगा'
बिहार
बांकीपुर में बढ़ा मतदान का रफ्तार, 1 बजे तक का वोटिंग परसेंट जारी
बांकीपुर में बढ़ा मतदान का रफ्तार, 1 बजे तक का वोटिंग परसेंट जारी
इंडिया
AIDMK के बाद DMK को झटका, स्टालिन से नाराज पन्नीरसेल्वम TVK में होंगे शामिल?
AIDMK के बाद DMK को झटका, स्टालिन से नाराज पन्नीरसेल्वम TVK में होंगे शामिल?
टेलीविजन
'तारक मेहता' में स्पाइडर मैन की एंट्री, यूजर्स बोले- इसे ले आए तो दया क्यों नहीं?
'तारक मेहता' में स्पाइडर मैन की एंट्री, यूजर्स बोले- इसे ले आए तो दया क्यों नहीं?
क्रिकेट
संन्यास के बाद भी रहाणे खेलते रहेंगे IPL? या KKR को ढूंढना होगा नया कप्तान
संन्यास के बाद भी रहाणे खेलते रहेंगे IPL? या KKR को ढूंढना होगा नया कप्तान
इंडिया
'पेलेट गन पर पूरी रोक नहीं लगा सकते, वहां कुछ उपद्रवी...', SC ने केंद्र को दिया नोटिस
'पेलेट गन पर पूरी रोक नहीं लगा सकते, वहां कुछ उपद्रवी...', SC ने केंद्र को दिया नोटिस
जम्मू और कश्मीर
पाकिस्तानी सरकार के एक्शन पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती, कहा- आवाज न दबाएं
पाकिस्तानी सरकार के एक्शन पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती, कहा- आवाज न दबाएं
एग्रीकल्चर
कंटीले तारों की जगह करौंदे और बांस से ऐसे लगाएं बाड़, उतना ही मिलेगा फायदा
कंटीले तारों की जगह करौंदे और बांस से ऐसे लगाएं बाड़, उतना ही मिलेगा फायदा
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
ABP NEWS
बीजेपी नेता सप ठाकुर ने बांकीपुर में अपना वोट डाला।
बीजेपी नेता सप ठाकुर ने बांकीपुर में अपना वोट डाला।
Embed widget