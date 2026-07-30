10 साल में 90% घटी रेल दुर्घटनाएं, पहले क्या नहीं हो रहा था, जो अब हो रहा है? सरकार ने बताया

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कवच, GPS फॉग सेफ्टी, अल्ट्रासोनिक डिटेक्शन सुरक्षा हेतु लगे।

Indian Railways: भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की सुविधा के लिए समय-समय पर अहम कदम उठाता है, ताकि यात्रियों का सफर सुरक्षित और आरामदायक रहे. अक्सर जब भी कोई यात्री ट्रेन में बैठता है तो यही सोचता है कि वह सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंच जाए. ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने सुरक्षा के कई कड़े इंतजाम किए हैं, जिसके चलते पहले की तुलना में ट्रेन दुर्घटनाओं में कमी देखने को मिली है.

पहले कमी कहां थी, अब क्या बदला?

पहले रेलवे में सुरक्षा के लिए पुरानी तकनीकों का उपयोग होता था. जैसे...

ट्रैक की जांच के लिए बेहतर तकनीक का इस्तेमाल कम था.

साथ ही पहले सिग्नलिंग सिस्टम में भी पुरानी तकनीक का इस्तेमाल होता था.

वहीं ट्रेन संचालन को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए नई तकनीक की कमी थी.

अब रेलवे ने कई चीजों में बदलाव किया है जैसे...

अब रेलवे ने सिग्नल सिस्टम में नई तकनीक का इस्तेमाल किया है.

ट्रैक की निगरानी करने के लिए भी नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है.

अब पहले से बेहतर सुविधाओं की मदद से ट्रेन सफर को सुरक्षित बनाया जा रहा है, ताकि ट्रेन से जुड़े हादसे न हो.

ट्रेन दुर्घटनाओं में आई कमी

रेल मंत्री ने बताया कि पिछले 10 सालों में ट्रेन दुर्घटनाओं में 90 प्रतिशत की कमी आई है. इसके लिए पिछले कुछ सालों में रेलवे की सुरक्षा को बढ़ाने को लेकर कई काम किए गए हैं, ताकि ट्रेन हादसों में कमी आए.

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रेलवे ने आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ाया

रेलवे ने ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई अहम कदम उठाएं हैं.

लोकोमोटिव में विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस लगाए गए हैं.

इसके साथ ही रेट्रो रिफ्लेक्टिव बोर्ड लगाए गए हैं, ताकि सिग्नल की जानकारी बेहतर तरीके से मिले.

इसके अलावा कवच जैसी सुरक्षा तकनीक से भी हादसों को रोकने की कोशिश की जा रही है.

साथ ही रेलवे अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन तकनीक का उपयोग कर रहा है, ताकि अगर पटरियों में किसी तरह की कोई खरीब हो तो समय रहते ही उसे पता लगाया जाए.

वहीं सर्दी के समय कोहरे के कारण कोई हादसा न हो, इसलिए कोहरे वाले इलाकों में लोको पायलटों को GPS आधारित फॉग सेफ्टी डिवाइस दिए हैं.

कितनी घटनाएं सामने आई?

रेल मंत्री के मुताबिक, साल 2014-15 में 135 ट्रेन दुर्घटनाएं हुई थी.

वहीं 2025-26 में 16 दुर्घटनाएं दर्ज हुई.

फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में जून तक 2 दुर्घटनाएं सामने आई.

यानी पहले की तुलना में ट्रेन दुर्घटनाएं काफी कम हुई हैं.

रेल हादसे पर यात्रियों को मिलता है मुआवजा?

अगर किसी यात्री के पास वैध ट्रेन टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट है तो वह मुआवजा का हकदार है.

अगर हादसे में गंभीर चोट लगती है तो ऐसे में 25 हजार रुपये की तुरंत मदद दी जाती है और 7.2 लाख तक का मुआवजा मिल सकता है.

हादसे में साधारण चोट लगती है तो 5 हजार की राहत राशि दी जाती है.

अगर ट्रेन हादसे में किसी की मौत हो जाती है तो ऐसे में 50 हजार रुपये की तत्काल रहता दी जाती है और साथ ही 8 लाख तक का मुआवजा भी दिया जाता है.

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