दिवाली-छठ से पहले रेलवे का बड़ा अपडेट, 8 ट्रेनों के शेड्यूल में बदलाव

अगर आप नवंबर में ट्रेन से सफर करने वाले हैं, तोटिकट बुक करने या घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का नया शेड्यूल जरूर चेक कर लें. भारतीय रेलवे ने सेफ्टी और मेंटेनेंस से जुड़े कामों के कारण 8 ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया है. इनमें कुछ ट्रेनों का रूट बदला गया है, जबकि कुछ ट्रेनों के रवाना होने का समय आगे बढ़ाया गया है. इसके अलावा, कुछ ट्रेनों के रास्ते में तय समय के लिए रोकने का फैसला लिया गया है.

रेलवे के मुताबिक, यह बदलाव मदुरै और तिरुचिरापल्ली डिवीजन में नवंबर 2026 के दौरान किए जाने वाले कामों की वजह से लागू होंगे. ऐसे में इन रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को अपनी ट्रेन की बदली हुई टाइमिंग और रूट की जानकारी पहले ही देख लेनी चाहिए.

दो एक्सप्रेस ट्रेनों के रूट में बदलाव

रेलवे ने दो एक्सप्रेस ट्रेनों को निर्धारित तारीखों पर बदले हुए रास्ते से चलाने का फैसला किया है.

ट्रेन नंबर 16128 गुरुवायूर-चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस

यह ट्रेन 6, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 और 29 नवंबर के अलावा 1 दिसंबर को रात 11:15 बजे गुरुवायूर से रवाना होगी. बदले हुए रूट के तहत यह विरुदुनगर, मनमदुरई, कराईकुडी और तिरुचिरापल्ली होकर चलेगी.

इन स्टेशनों पर नहीं रुकेगी: मदुरै, शोलावंदन, कोडाईकनाल रोड, डिंडीगुल और मनप्पाराई स्टेशन.

अतिरिक्त टहराव: अरुप्पुकोट्टई, मनमदुरई, शिवगंगा, कराईकुडी और पुदुकोट्टई.

ट्रेन नंबर 16321 नागरकोइल-कोयंबटूर एक्सप्रेस

11, 13, 16, 18, 20 और 23 नवंबर को सुबह 8 बजे नागरकोइल से चलने वाली यह ट्रेन भी बदले हुए रूट से जाएगी. इसका रास्ता विरुदुनगर, मनमदुरई, कराईकुडी, तिरुचिरापल्ली और करूर से होकर गुजरेगा.

इन स्टेशनों पर नहीं रुकेगी: तिरुमंगलम, तिरुप्परनकुंद्रम, मदुरै, शोलावंदन, कोडाईकनाल रोड, अंबातुरै, डिंडीगुल, एरियोडू और पलायम.

अतिरिक्त टहराव: अरुप्पुकोट्टई, मनमदुरई, शिवगंगा, कराईकुडी, पुदुकोट्टई और तिरुचिरापल्ली.

3 ट्रेनों को रास्ते में रोका जाएगा

रखरखाव के काम के कारण तीन अन्य ट्रेनों को सफर के दौरान कुछ समय के लिए रेगुलेट किया जाएगा. इसका मतलब है कि इन ट्रेनों को रास्ते में निर्धारित समय तक रोका जाएगा.

ट्रेन नंबर 17077 चर्लापल्ली-तिरुचिरापल्ली एक्सप्रेस: 10 नवंबर को शाम 5:20 बजे रवाना होने वाली यह ट्रेन रास्ते में 30 मिनट रोकी जाएगी.

ट्रेन नंबर 22673 जोधपुर-मन्नारगुडी एक्सप्रेस: 12 नवंबर को शाम 4:50 बजे रवाना होने वाली इस ट्रेन को रास्ते में दो घंटे तक रोका जाएगा.

ट्रेन नंबर 07535 चर्लापल्ली-नागरकोइल स्पेशल: 13 नवंबर को शाम 7:45 बजे चलने वाली यह ट्रेन रास्ते में एक घंटे 40 मिनट तक रेगुलेट रहेगी.

तीन ट्रेनों के रवाना होने का समय बदला

ट्रेन नंबर 22676 तिरुचिरापल्ली-चेन्नई एग्मोर चोलन सुपरफास्ट एक्सप्रेस: 10 नवंबर को यह ट्रेन दोपहर 12:10 बजे की जगह 12:35 बजे रवाना होगी. यानी यह ट्रेन 25 मिनट की देरी से चलेगी.

ट्रेन नंबर 16127 चेन्नई एग्मोर-गुरुवायूर एक्सप्रेस: 7, 11 और 14 नवंबर को यह ट्रेन चेन्नई एग्मोर से सुबह 10:40 बजे के बजाय तांबरम से दोपहर 12:10 बजे रवाना होगी. यानी इसके रवाना होने के समय में एक घंटे की देरी होगी.

ट्रेन नंबर 17656 पुडुचेरी-काकीनाडा पोर्ट सरकार एक्सप्रेस: 7 और 14 नवंबर को यह ट्रेन दोपहर 1:30 बजे के बजाय 2:15 बजे पुडुचेरी से चलेगी. इसके रवाना होने का समय 45 मिनट आगे बढ़ाया गया है.

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