Prayagraj Yard Remodeling: भारतीय रेलवे जहां एक तरफ लोगों की जिंदगी को आसान बना दिया है. तो वहीं दूसरी ओर कई बार इसकी वजह से ही लोग मुश्किल में भी फंस जाते हैं. जैसे इन दिनों प्रयागराज स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग का काम चल रहा है. जिसकी वजह से कई सारी ट्रेनें रद्द की गई हैं. तो वहीं कई ऐसी ट्रोनें हैं जिनका मार्ग बदला गया है. अगर आप भी प्रयागराज मार्ग पर आने वाले दिनों में ट्रैवल करने वाले हैं तो जरा सावधान हो जाएं. हम आपको बताते हैं कि कौन सी ट्रेनें रद्द हुई हैं और किसका रास्ता बदला गया है.

रोज संचालित होने वाली ट्रेनें

प्रयागराज से होकर गुजरने वाली ये ट्रेनें रोज चलने वाली हैं जिनका रास्ता बदलकर इन्हें चलाया जा रहा है. यहां देखें लिस्ट:

आनंद विहार टर्मिनल-जोगबनी (12488) ट्रेन 30 अप्रैल को कानपुर सेंट्रल-लखनऊ-वाराणसी-पं. दीन दयाल उपाध्याय से होकर चलेगी.

कामाख्या-आनंद विहार टर्मिनल (12505) ट्रेन 29 अप्रैल को पं. दीन दयाल उपाध्याय-वाराणसी-लखनऊ-कानपुर सेंट्रल से होकर चलेगी.

आनंद विहार टर्मिनल-कामाख्या (12506) ट्रेन 30 अप्रैल को कानपुर सेंट्रल-लखनऊ-वाराणसी-पं. दीन दयाल उपाध्याय के रास्ते चलेगी.

सप्ताह में कुछ दिन संचालित होने वाली ट्रेनों की लिस्ट

कुछ ट्रेनें है जो हफ्ते में कुछ दिन यानी, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित होती हैं, यहां देखें उन ट्रेनों की लिस्ट:

आनंद विहार टर्मिनल-पुरी ट्रेन (12816) 30 अप्रैल को मिर्जापुर रूट से परिवर्तित होकर सीधे कानपुर सेंट्रल-लखनऊ-वाराणसी के लिए चलेगी.

बुधवार और शनिवार को कापुर सेंट्रल से निकलने वाली बाड़मेर-हावड़ा (12324) ट्रेन मिर्जापुर सो होकर गुजरेगी.

लोक मान्य तिलक-बलिया (11071 और 11072) ट्रेन 29 अप्रैल को जंघई-लखनऊ-कानपुर सेंट्रल-भीमसेन-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-बीना तक चलेगी.

उन्नाव रेलवे स्टेशन पर ट्रैक अपग्रेड करने का काम चल रहा है, जिसके चलते ये सारा बदलाव किया गया है. ये काम जब तक चलेगा तब तक इसी तरह से ट्रेनों को अलग रास्ते से चलाया जाएगा. अगर आप इन रूटों पर आने वाले समय में ट्रैवल करने वाले हैं तो पहले ही ये लिस्ट देख लें और अपनी यात्रा को उस हिसाब से ही शेड्यूल करें.