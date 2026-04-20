Summer Special Trains: गर्मियों की छुट्टी में ज्यादा से ज्यादा यात्री ट्रैवल करते हैं. कोई छुट्टियों में घूमने जाता है, कोई अपने घर जाता है तो वहीं कई लोग बच्चों की छुट्टियों के चलते ननिहाल भी जाते हैं. जिसकी वजह से ट्रेनों में टिकिट नहीं मिल पाता है, लंबी वेटिंग लिस्ट महीने भर पहले से ही दिखने लगती है. जिसके चलते अचानक किसी को यदि कहीं जाना होता है तो वो बहुत परेशान होता है. इसी को देखते हुए रेलवे ने समर स्पेशल ट्रेने शुरू कर दी है, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी.

कहां चलेंगी स्पेशल ट्रेनें?

ये सुविधा वेस्टर्न रेलवे ने शुरू की है, जिसके जरिए गुजरात और पूर्वी भारत को जोड़ने के लिए समर स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं. ये ट्रेनें अप्रैल 2026 से ही शुरू की जा रही हैं, ऐसे में इन ट्रेनों की मदद से यात्रियों को वेटिंग लिस्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा. तो आइये बताते हैं इन समर स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट और ये किस रूट पर चलेंगी.

वटवा- हावड़ा समर स्पेशल ट्रेन (09479)

ये ट्रेन 20 और 26 अप्रैल 2026 को चलेगी, जो वटवा से दोपहर 4 बजकर 45 मिनट पर निकलेगी और तीसरे दिन सुबह 9:00 बजे हावड़ा पहुंचेगी.

हावड़ा-वटवा समर स्पेशल ट्रेन (09480)

ये ट्रेन 22 और 28 अप्रैल 2026 को चलेगी, जो हावड़ा से शाम 7 बजे चलेगी और तीसरे दिन दोपहर 12 बजकर 15 मिनट पर वटवा स्टेशन पर पहुंचेगी.

साबरमती- आसनसोल समर स्पेशल ट्रेन (09431)

ये ट्रेन 20 और 26 अप्रैल 2026 को चलेगी, जो साबरमती से रात 10 बजकर 55 मिनट पर निकलेगी और तीसरे दिन दोपहर 1 बजकर 15 मिनट पर आसनसोल पहुंचेगी.

आसनसोल-साबरमती समर स्पेशल ट्रेन (09432)

ये ट्रेन 22 और 28 अप्रैल 2026 को चलेगी, जो शाम 4 बजकर 20 मिनट पर आसनसोल से चलेगी और तीसरे दिन सुबह 7 बजकर 15 मिनट पर साबरमती पहुंचेगी.

ये ट्रेनें अपने सफर के दौरान रास्ते में पड़ने वाले बड़े स्टेशनों पर रुकेंगी. ये समर स्पेशल ट्रेनें हैं ऐसे में इनमें यात्रियों के लिए खास सुविधाएं होंगी और इनका किराया भी स्पेशल होने वाला है. अगर आप भी इस रूट पर ट्रैवल करने वाले हैं तो इन स्पेशल ट्रेनों के बारे में जरूर पता कर लें.