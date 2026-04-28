'5 मिनट शादी में...', 6 साल में बनी महाफ्लॉप फिल्म, शाहरुख खान ने नहीं ली 95 लाख फीस

बॉलीवुड में अक्सर में नई फिल्में रिलीज होती हैं और आज कल तो कई फिल्में 1000 करोड़ का बिजनेस करती हैं. लेकिन 90 के दशक की फिल्मों को पछाड़ पाना आजकल की फिल्मों की बस की बात नहीं है. 90s वो दौर गोल्डन दौर था. शाहरुख खान ने भी उस समय काफी कल्ट क्लासिक फिल्में दी. कई हिट रोमांटिक फिल्में दी. कई में वो विलेन हीरो तो एकाध में टॉक्सिक और शक्की पति भी. उनकी फिल्मों को दर्शकों से भरपूर प्यार मिला. लेकिन एक फिल्म ऐसी थी, जिसे 24 साल पहले रिलीज किया गया और वो महाफ्लॉप रही थी.

दरअसल, जिस फिल्म की बात की जा रही है वो है 'हम तुम्हारे हैं सनम'. इसे साल 2002 में रिलीज किया गया था. 'करण अर्जुन' की हिट के बाद शाहरुख खान और सलमान खान की ये दूसरी फिल्म थी. इसमें माधुरी दीक्षित किंग खान के अपोजिट लीड रोल में थीं. फिल्म को बनाने में किसी को लगा नहीं था कि 6 साल लग जाएंगे. इस बात का खुलासा खुद फिल्म के निर्माता के सी बोकाड़िया ने किया. उन्होंने बताया कि अभिनेता ने इसके लिए अपनी 95 लाख बकाया फीस तक नहीं ली.

यह भी पढ़ें: नेटफ्लिक्स पर मई में लगेगा एंटरटेनमेंट का मेला, रिलीज होंगी 13 फिल्मों और सीरीज

1997 में शुरू हुई थी फिल्म को बनाने की शुरुआत

समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, साल 1997 में फिल्म को बनाने की शुरुआत हुई, लेकिन फिल्म के टाइटल और अलग-अलग गानों के लिए म्यूजिक कंपोजर और सिंगर्स को बदलने की वजह से रिलीज में अच्छी-खासी देरी हुई. इतना ही नहीं, रिलीज से पहले फिल्म के कई सीन्स में भी बदलाव किए गए, क्योंकि फिल्म में 1997 के फैशन को ध्यान में रखते हुए लुक और हेयरस्टाइल डिजाइन किए गए थे, लेकिन रिलीज से पहले कुछ लुक और खासकर माधुरी के लुक में बदलाव किए गए. सारे लुक्स को नहीं, लेकिन कुछ लुक्स को काफी हद तक बदल दिया गया.

2002 में रिलीज हुई फिल्म

90 के दशक में बनी इस फिल्म में तीन बड़े मेगास्टार को साइन किया गया और तीनों की दोस्ती की वजह से ही फिल्म रिलीज तक पहुंच पाई. अगर फिल्म में कोई और हीरो या हिरोइन होती तो शायद ही फिल्म रिलीज हो पाती. तीनों स्टार्स ने फिल्मों की शूटिंग और बदलाव में पूरा साथ दिया, और साल 2002 में 28 मई को फिल्म को पर्दे पर रिलीज किया गया. बहुत कम लोग जानते हैं कि रोमांटिक किरदार निभाने वाले शाहरुख खान ने फिल्म में एक शक्की पति का किरदार निभाया और उन्होंने प्रोड्यूसर से साफ कहा था कि ऐसे किरदार मुझे समझ नहीं आते, लेकिन निर्माता के.सी. बोकाड़िया के कहने पर फिल्म के लिए 'हां' की थी और फीस के तौर पर 1 रुपया भी लेने से मना कर दिया था.

यह भी पढ़ें: 'अब जाकर मुकम्मल हुआ...', गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग रिलेशनशिप पर बोले आमिर खान, खुद को बताया 'लकी'

शाहरुख खान ने फीस लेने से किया था इनकार

शाहरुख को फीस के तौर पर 95 लाख रुपए देने थे, लेकिन शूटिंग और रिलीज में देरी की वजह से फिल्म का बजट पहले ही बढ़ चुका था, ऐसे में शाहरुख ने निर्माता से पैसा न देने के लिए कहा था.

गौरतलब है कि निर्माता के.सी. बोकाड़िया ने शाहरुख खान के बारे में हाल ही में एक इंटरव्यू में बात की और खुलासा किया था कि शाहरुख जैसा अच्छा अभिनेता कोई नहीं हो सकता है. हमने पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. उन्होंने बताया कि एक्टर ने बल्कि ये कहा कि वह किसी शादी में 5 मिनट जाकर 95 लाख कमा सकते हैं और निर्माता को ये पैसा अपनी संपत्ति बेचकर देना पड़ेगा.