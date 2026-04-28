बच्चे की पढ़ाई-शादी की टेंशन खत्म! LIC की ये 3 योजनाएं बनाएंगी आपकी लाडली-लाडले को लखपति

LIC Child Plan Scheme: LIC (Life Insurance Corporation of India) ने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं. इन योजनाओं के जरिए माता- पिता के ना होने पर भी बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा. इन्हीं की बदौलात वो पढञाई भी पूरी कर पाएंगे और उनकी शादी भी अच्छे से हो पाएगी. खासतौर से तीन योजनाओं के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं. जीवन लक्ष्य, जीवन तरुण और न्यू चिल्ड्रन्स मनी बैक प्लान. ये योजनाएं लोगों के बीच काफी मशहूर भी हैं. तो आइये बताते हैं इन तीनों योजनाओं के बारे में.

जीवन लक्ष्य योजना (LIC Jeevan Lakshya Plan)

ये एक प्रोटेक्शन और सेविंग का प्लान है. अगर पॉलिसी लेने वाले की अचानक से मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को हर साल कुछ एश्योर्ड का एक हिस्सा मिलेगा. साथ ही पॉलिसी की अवधि पूरी होने पर मैच्योरिटी अमाउंट और बोनस भी मिलेगा. ये योजना उन माता-पिता के लिए फायदेमंद है जो अपने बच्चों की पढ़ाई और शादी जैसे बड़े खर्चों को सुरक्षित करना चाहते हैं.

जीवन तरुण योजना (LIC Jeevan Tarun Plan)

ये योजना खासतौर पर बच्चों के लिए बनाई गई सेविंग स्कीम है. जब आपका बच्चा 20 साल का हो जाएगा तब इसका भुगतान शुरू होगा, जो 25 साल तक अलग-अलग तरह से बच्चे को आर्थिक रूप से मदद करेगा. इस योजना का उद्देश्य हायर एज्युकेशन और करियर की शुरुआत के लिए मजबूत फंड तैयार करना है.

न्यू चिल्ड्रन्स मनी बैक (LIC New Childrens Money Back Plan)

इस प्लान के जरिए समय-समय पर पैसा मिलता है. इस योजना में बच्चे की उम्र 18, 20 और 22 साल होने पर कुछ एश्योर्ड का हिस्सा दिया जाता है, तो वहीं 25 साल की उम्र पर बाकी की राशि और बोनस मिल जाता है. खास बात ये है कि पॉलिसी लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर भी प्रीमियम माफ हो जाता है, लेकिन बच्चे को सभी लाभ मिलते रहते हैं.