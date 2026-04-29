बंगाल में वोटिंग से ऐन पहले EC का बड़ा एक्शन, यूपी के 'सिंघम' के मामले में इस अधिकारी को हटाया

पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल यानी आज दूसरे चरण की वोटिंग होगी. इससे ठीक एक दिन पहले चुनाव आयोग ने एक प्रमुख लोकल अधिकारी सौरव हाजरा का ट्रांसफर कर दिया. दक्षिण 24 परगना जिले में फाल्टा विवाद के तूल पकड़ने के बीच विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक बयानबाजी और शिकायत के बाद उठाया. उन पर IPS अजय पाल शर्मा के साथ सहयोग न करने को लेकर एक्शन लिया गया है.

राम्या भट्टाचार्य को दी गई जिम्मेदारी

फाल्टा के जाइंट बीडीओ सौरभ हाजरा का फौरन पुरुलिया मुख्यालय में ट्रांसफर कर दिया गया है. मंगलवार (28 अप्रैल) को इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें उनकी जगह स्पेशल ड्यूटी पर तैनात अधिकारी राम्या भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया है.

हाजरा फाल्टा विधानसभा सीट के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में भी काम कर रहे थे. आयोग ने उनके ट्रांसफर को मंजूरी दे दी और आदेश को तत्काल लागू करने का निर्देश दिया. यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब चुनाव आयोग के एक पर्यवेक्षक के दौरे, तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के विरोध प्रदर्शन और मतदान से पहले केंद्रीय बलों के दुर्व्यवहार के आरोपों वाली शिकायत के बाद फाल्टा सीट एक संवेदनशील केंद्र बन गई है.

कैसे हुई विवाद की शुरुआत?

विवाद की शुरुआत तब हुई, जब पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक के तौर तैनात उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अफसर अजय पाल शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें सोमवार देर रात वह तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान के आवास पर जाते हुए दिखाई दिए. वीडियो में शर्मा ने चेतावनी दी कि मतदाताओं को डराने-धमकाने की कोशिश करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें - Bengal Exit Poll Live Streaming: BJP की बनेगी सरकार या ममता के सिर फिर सजेगा ताज? जानें कब-कहां देखें बंगाल चुनाव एग्जिट पोल



टीएमसी ने किया विरोध

इस झड़प के बाद, टीएमसी समर्थक फाल्टा में जमा हो गए और शर्मा के दौरे के खिलाफ नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया. समर्थकों ने अधिकारी पर मतदान से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को "डराने-धमकाने" का आरोप लगाया, क्योंकि उनका काफिला केंद्रीय बलों के साथ उस इलाके से गुजरा था.

दूसरे चरण के लिए वोटिंग आज

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. कोलकाता समेत छह जिलों की 142 विधानसभा सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होगा. इस चरण में 3.21 करोड़ से अधिक मतदाता 1,448 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे. निर्वाचन आयोग के अनुसार, इन 142 सीटों पर कुल 3,21,73,837 पंजीकृत मतदाता हैं. इनमें 1,64,35,627 पुरुष, 1,57,37,418 महिला और 792 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं.

यह भी पढ़ें - ‘संदेश' में सियासत, बंगाल चुनाव 2026 में मिठाइयों पर TMC-BJP के सिंबल, 142 सीटों की जंग में ‘डेमोक्रेसी का स्वाद’

