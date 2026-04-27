Train News: ट्रेन के किस कोच में ले जा सकते हैं कितना सामान? जान लें नियम, वरना लगेगी पैनल्टी

Indian Railway Luggage Rule: भारतीय रेलवे ने लोगों की जिंदगियों को काफी हद तक आसान बना दिया है. हर रोज ट्रेन में लाखों लोग सफर करते हैं, ये लोगों की जेब पर भी भारी नहीं पड़ती है. लेकिन रेलवे के नियमों को लेकर लोगों के बीच काफी कंफ्यूजन नजर आता है. कई लोगों को लगता है कि ट्रेन में कितना भी भारी सामान लेकर जा सकते हैं. हालांकि ऐसा नहीं है, नियम तो कुछ और ही कहता है.

क्या कहता है नियम?

जैसे फ्लाइट में सफर करते समय हमें लगेज का ख्याल रखना पड़ता है, कि कितना लेकर जाना है. वैसा ही रेलवे में सफर के दौरान भी होता है. कई लोगों को ये गलतफहमी है कि हम ट्रेन में जितना चाहे उतना लगेज लेकर जा सकते हैं. लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है, बल्कि रेलवे का भी अपना ही एक नियम है. जिसके तहत हर कोच में एक तय सीमा तक ही आप लगेज ले जा सकते हैं. आइये बताते हैं किस कोच में कितना सामना लेकर जा सकते हैं.

किस कोच में कितना सामान?

जैसे फ्लाइट में सफर करते समय आपको एक सीमा में सामान ले जाने की इजाजत है, वैसे ही रेलवे का भी नियम है. हालांकि यहां भी फ्लाइट्स की तरह ही आप एक्स्ट्रा चार्ज देकर लगेज की मात्रा बढ़ा सकते हैं. आइये जानते हैं किस कोच में कितना सामान ले जाने की अनुमति है.

जनरल कोच: 35 किलो, हालांकि आप इस कोच में 70 किलो तक का सामान और ले जा सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा दोना होगा.

35 किलो, हालांकि आप इस कोच में 70 किलो तक का सामान और ले जा सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा दोना होगा. स्लीपर कोच: 40 किलो, इस कोच में भी आप 80 किलो तक सामान ले जा सकते हैं, इसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा.

40 किलो, इस कोच में भी आप 80 किलो तक सामान ले जा सकते हैं, इसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा. थर्ड AC: 40 किलो, इस कोच में आप कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं ले जा सकते हैं. जितना नियम है उतना ही ले जा पाएंगे.

40 किलो, इस कोच में आप कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं ले जा सकते हैं. जितना नियम है उतना ही ले जा पाएंगे. सेकंड AC: 50 किलो, इस कोच में आप 100 किलो तक का सामान ले जा सकते हैं, हालांकि इसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा.

50 किलो, इस कोच में आप 100 किलो तक का सामान ले जा सकते हैं, हालांकि इसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा. फर्स्ट AC: 70 किलो, इस कोच में आप 150 किलो तक का सामान ले जा सकते हैं, इसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगी.

बिना पेमेंट, डबल पैनल्टी

यदि आप भी ट्रेन में अक्सर सफर करते हैं लेकिन इस नियम के बारे में नहीं जानते हैं, तो जान लीजिए. क्योंकि यदि आपके पास ज्यादा लगेज पकड़ा गया तो पैनल्टी के नाम पर आपके लगेज रेट का डेढ़ गुना ज्यादा वसूला जाएगा. यदि ये मैक्सिमम लिमिट से भी ज्यादा हुआ तो करीब 6 गुना ज्यादा पैनल्टी देना होगी.