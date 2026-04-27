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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी1 मई से बदल जाएंगे LPG गैस के नियम! 'DAC' कोड अनिवार्य, कब बुक कर पाएंगे सिलेंडर?

1 मई से बदल जाएंगे LPG गैस के नियम! 'DAC' कोड अनिवार्य, कब बुक कर पाएंगे सिलेंडर?

LPG Gas Cylinders Booking: इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL जैसी तेल मार्केटिंग कंपनियां LPG सिलेंडरों की डिलीवरी से जुड़े नए नियमों पर चर्चा कर रही हैं, जिनके मई से लागू होने की उम्मीद है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 27 Apr 2026 04:02 PM (IST)
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  • ईरान-इजरायल तनाव के बीच मई 2026 से एलपीजी सिलेंडर बुकिंग में बदलाव संभव।
  • एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ डिलीवरी नियमों में भी बदलाव की उम्मीद।
  • एक सिलेंडर डिलीवरी के 25 दिन बाद ही दूसरा बुक होगा, यू.जे.वाई. के लिए 45 दिन।
  • डिलीवरी के लिए ओटीपी (DAC) अनिवार्य, ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग भी जरूरी।

LPG Gas Cylinders Booking Rules May 2026: मई का महीना बस आने ही वाला है. ऐसे में LPG सिलेंडर बुकिंग के नियमों में और बदलाव आने की खबरें फिर से सुर्खियों में हैं. बीते 28 फरवरी से ईरान में अमेरिका और इजरायल के हमला बोलने के बाद से ग्लोबल एनर्जी मार्केट में उथल-पुथल सी मची हुई है.

दुनिया के तमाम देश अभी वैश्विक ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं क्योंकि एक तो सप्लाई में कमी आई है. इससे डिलीवरी में देरी हो रही है. नतीजतन, कीमतें भी बढ़ रही हैं. ऐसे में भारत समेत कई देशों के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम बनाना जरूरी हो गया है ताकि मौजूदा स्थिति से निपटा जा सके. इधर, मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच मई 2026 में गैस सिलेंडरों से जुड़े कई बदलावों की उम्मीद की जा सकती है.

नियमों में बदलाव पर जोरों से चर्चा

रिपोर्टों के मुताबिक, इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL जैसी तेल मार्केटिंग कंपनियां LPG सिलेंडरों की डिलीवरी से जुड़े नए नियमों पर चर्चा कर रही हैं. मई 2026 में एक घोषणा होने की उम्मीद है, जिससे LPG की मासिक बुकिंग और डिलीवरी की मौजूदा प्रक्रिया में बदलाव आएगा. 

बढ़ सकती हैं गैस सिलेंडर की कीमतें

उम्मीद लगाई जा रही है कि 1 मई, 2026 से पूरे भारत में LPG की कीमतों में बदलाव होगा. US-Israel-Iran युद्ध के बाद से भारतीय तेल कंपनियों ने पूरे देश में 14.2 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी की है, जबकि 19 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमतों में तो सिर्फ एक महीने में ही तीन बार बढ़ोतरी की गई है.

अप्रैल 2026 के लिए, मेट्रो शहरों में 19 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमतों में 196 रुपये से लेकर 218 रुपये तक का इजाफा किया गया. कीमतें तब बढ़ाई गईं, जब OMCs ने 7 मार्च को प्रति सिलेंडर 114.5 रुपये की कीमतें बढ़ाई थीं और यह बढ़ोतरी भी तब हुई थी, जब 1 मार्च, 2026 को कीमतों में पहले ही 28 रुपये से लेकर 31 रुपये तक की बढ़ोतरी की जा चुकी थी.

बुकिंग की समय सीमा भी बढ़ सकती है

ऐसा बताया जा रहा है कि नए नियमों के तहत आप एक सिलेंडर की डिलीवरी के कम से कम 25 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक कर पाएंगे. Pradhan Mantri Ujjwala Yojana के लाभार्थियों के लिए यह समय सीमा 45 दिन तक की हो सकती है. 

DAC कोड देना होगा अनिवार्य 

अब सिलेंडर की डिलीवरी के समय आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक One-Time Password (OTP) या Delivery Authentication Code (DAC) आएगा. यह कोड डिलीवरी बॉय को देना अनिवार्य होगा. इसके बिना आपकी डिलीवरी सफल नहीं मानी जाएगी. 

E-KYC और आधार लिकिंग

गैस कंपनियों ने अब Biometric e-KYC पर जोर देना शुरू कर दिया है. केवाइसी अपडेट नहीं होने की स्थिति में बुकिंग या सब्सिडी रोकी जा सकती है. इस काम को आप Hello BPCL या IndianOil One जैसे मोबाइल ऐप के लिए भी निपटा सकते हैं. 

ये भी पढ़ें:

LPG सिलेंडर सिर्फ एक क्लिक दूर! 98% लोग अब ऑनलाइन बुक कर रहे गैस, ऑफलाइन सिस्टम पर आई बड़ी खबर 

Published at : 27 Apr 2026 04:02 PM (IST)
Tags :
LPG  LPG Cylinder LPG Gas
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