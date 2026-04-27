चॉकलेट-आइसक्रीम पर महंगाई का साया, सप्लाई चेन में रुकावट, कई ब्रांड्स बढ़ाएंगे दाम

Chocolate Ice Cream Price Hike: गर्मी के मौसम में सबकी फेवरेट आईसक्रीम अब आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है. ऐसा गर्मी या इसकी ज्यादा मार्केट डिमांड की वजह से नहीं बल्कि यूएस- ईरान वॉर की वजह से है. दरअसल यूएस और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण कई चीजों के दाम बढ़ गए हैं, जिनमें घरेलू गैस पेट्रोल डीजल तो है ही, अब और भी अन्य चीजों के नाम इसमें जुड़ गए हैं. इसी के चलते आईसक्रीम और चॉकलेट्स की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है.

क्या है पूरा मामला?

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूएस-ईरान के बीच चल रहे तनाव का असर दुनियाभर में अलग- अलग चीजों की किल्लत के साथ देखने को मिल रहा है. इसी वजह से आइसक्रीम और चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाली ऐसी चीजें जो मिडिल-ईस्ट से इम्पोर्ट की जाती हैं, उनकी लागत बढ़ गई है और मौसम के मुताबिक बाजार में डिमांड भी बढ़ गई है, जिसके चलते ही एक्सपोर्टर्स को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है.

किन चीजों की हो रही कमी?

ऐसी कंपनीज जो केवल नट्स, ड्राय फ्रूट्स और कोको पाउडर या रॉ कोको पर ही निर्भर हैं, उनका कहना है कि पिछले कुछ हफ्तों में ही कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है, साथ ही माल ढुलाई और पैकेजिंग की लागत भी बढ़ गई है. इंडस्ट्री से जुड़े एक अधिकारी ने TOI को बताया कि नट्स और सूखे मेवों की कीमतें अब पहले के मुताबिक 15% से 22% तक बढ़ गई हैं.

मौसम की मार के ऊपर महंगाई की मार

ये स्थिति ऐसे समय पर बनी है जब भीषण गर्मी पड़ रही है और आईसक्रीम की डिमांड भी बहुत हाई रहती है. ऐसे में अचानक से दाम बढ़ने की वजह से इसकी बिक्री पर भी असर देखने को मिल सकता है. कई ब्रांड्स के लिए तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है क्योंकि ऐसे समय में ये महंगाई की मार पड़ी है, जब गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, अब ऐसे में दोबारा से डिजाइनिंग और सोर्सिंग योजनाओं पर काम करना भी मुश्किल है.

ये भी पढ़ें:

34 साल की वफादारी और सुबह 6 बजे का 'Exit' ईमेल, ओरेकल कर्मचारी का भावुक पोस्ट वायरल