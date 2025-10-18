हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ट्रेन से कहीं जाने का है प्लान, तो करना पड़ सकता है चेंज, रेलवे ने कैंसिल की कई ट्रेनें

ट्रेन से कहीं जाने का है प्लान, तो करना पड़ सकता है चेंज, रेलवे ने कैंसिल की कई ट्रेनें

List Of Cancelled Trains: भारतीय रेलवे रोजाना लाखों यात्रियों को उनके मंजिल तक पहुंचाती है, लेकिन तकनीकी या परिचालन कारणों से कुछ ट्रेनें रद्द हो जाती हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 18 Oct 2025 10:13 AM (IST)
List Of Cancelled Trains: भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है. देश में रोज लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं और इसके लिए रेलवे रोजाना कई ट्रेनें चलाती है. लेकिन कभी-कभी तकनीकी या अन्य कारणों से कुछ कैंसिल रद्द हो जाती हैं. जिससे यात्रियों को अपने सफर के प्लान बदलने पड़ते हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक अगले कुछ दिनों के लिए कई ट्रेनें कैंसिल की गई हैं. जो लोग इन रूट से यात्रा करने वाले हैं, उन्हें अलर्ट रहने की जरूरत है. रेलवे ने यात्रियों की पहले से जानकारी रहे इसके लिए ट्रेनों की पूरी लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट को देखकर आप अपनी यात्रा पहले से सही तरीके से प्लान कर सकते हैं. 

कैंसिल की गई ट्रेनों की जानकारी

ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए जरूरी अपडेट है. अगर आप अगले कुछ महीनों में कहीं जाने की तैयारी में हैं तो ये खबर आपके लिए खास है. उत्तर मध्य रेलवे ने फैसला किया है कि 8 ट्रेनों की सेवा लगभग तीन महीने के लिए बंद रहेगी. ठंड के दौरान कोहरे और सुरक्षा की वजह से हर साल की तरह इस बार भी ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है. ट्रेनें 1 दिसंबर से 3 मार्च तक नहीं चलेंगी.

यह भी पढ़ें: बाजार में आ गया नकली गोल्ड, सोना खरीदने जा रहे हैं तो मोबाइल में डाउनलोड कर लें ये ऐप

इससे दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के यात्रियों पर असर पड़ सकता है. रेलवे ने सलाह दी है कि सफर से पहले वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर ट्रेन का स्टेटस देखकर ही यात्रा की प्लानिंग करें. ताकि रास्ते में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े. जरूरत पड़े तो वैकल्पिक ट्रेन या बदले हुए समय के विकल्प भी जरूर देख लें.  

कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

  • ट्रेन नंबर 12210 काठगोदाम से कानपुर सेंट्रल तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 8 दिसंबर से लेकर 23 फरवरी तक कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 12209 कानपुर सेंट्रल से काठगोदाम तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 9 दिसंबर से लेकर 24 फरवरी तक कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 12873 हटिया से आनंद विहार तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 1 दिसंबर से 26 फरवरी फरवरी तक कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 12874 आनंद विहार से हटिया तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 2 दिसंबर से 27 फरवरी तक कैंसिल कैंसिल.

यह भी पढ़ें: ट्रेनों से अब चुभने वाले कंबलों की होगी छुट्टी, रेलवे देगा सांगानेरी प्रिंट वाले कंबल कवर

  • ट्रेन नंबर 22857 सांतरागाछी से आनंद विहार तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 1 दिसंबर से 2 मार्च तक कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 22858 आनंद विहार से सांतरागाछी तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 2 दिसंबर से 3 मार्च तक कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर-12595 गोरखपुर से आनंद विहार  तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 1 दिसंबर से 12 फरवरी तक कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 12596 आनंद विहार से गोरखपुर तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 2 दिसंबर से 13 फरवरी तक कैंसिल.

यह भी पढ़ें: Mahila Rozgar Yojana: बिहार की महिलाओं के खाते में फिर आने वाले हैं 10 हजार, जानें आपके अकाउंट में आएंगे या नहीं?

Published at : 18 Oct 2025 10:08 AM (IST)
Train Cancelled Train News Utility News
