हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेन के मुसाफिरों के लिए मुसीबत, रेलवे ने कैंसिल की इस रूट की कई ट्रेनें

ट्रेन के मुसाफिरों के लिए मुसीबत, रेलवे ने कैंसिल की इस रूट की कई ट्रेनें

Train Cancelled List: ठंड और कोहरे को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों को अस्थायी तौर पर कैंसिल करने का फैसला किया है. इससे उत्तर भारत के यात्रियों को सफर में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 25 Oct 2025 08:17 AM (IST)
Preferred Sources

Train Cancelled List: देश में हर दिन लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. ट्रेन यात्रा आरामदायक, किफायती और सुविधाजनक होती है. लंबी दूरी तय करनी हो तो ज्यादातर लोगों की पहली पसंद ट्रेन ही रहती है. हालांकि कभी-कभी यही सफर परेशानी में भी बदल जाता है. रेलवे कई बार अलग-अलग कारणों से ट्रेनों को कैंसिल कर देता है, 

जिससे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. अब सर्दियों का मौसम आने वाला है और कोहरे की वजह से इस दौरान कई ट्रेनें कैंसिल होना आम बात है. इस बार भी ऐसा ही होने जा रहा है. अगर आप आने वाले महीनों में ट्रेन यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं. तो यह खबर आपके काम की है.

इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल

ट्रेन से देश में हर दिन 2.5 करोड़ यात्री सफर करते हैं. अगर आप आने वाले दिनों में ट्रेन से सफर करने की सोच रहे हैं. तो फिर यह खबर आपके लिए जरूरी है.  हाल ही में उत्तर मध्य रेलवे ने ठंड और कोहरे को देखते हुए कई ट्रेनों को कुछ महीनों के लिए कैंसिल करने का फैसला किया है. 

यह ट्रेनें 1 दिसंबर से 3 मार्च तक नहीं चलेंगी. इस फैसले का असर दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के यात्रियों पर पड़ेगा. इसलिए अगर आपकी टिकट इन ट्रेनों में है. तो यात्रा से पहले उनका स्टेटस जरूर चेक कर लें. जिससे किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके.

यह भी पढ़ें: जनरल टिकट लेकर इन ट्रेनों में न चढ़ जाना, लेने के पड़ जाएंगे देने; जान लें यह नियम

कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

  • ट्रेन नंबर 12210 काठगोदाम से कानपुर सेंट्रल तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 8 दिसंबर से लेकर 23 फरवरी तक कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 12209 कानपुर सेंट्रल से काठगोदाम तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 9 दिसंबर से लेकर 24 फरवरी तक कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 12873 हटिया से आनंद विहार तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 1 दिसंबर से 26 फरवरी फरवरी तक कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 12874 आनंद विहार से हटिया तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 2 दिसंबर से 27 फरवरी तक कैंसिल कैंसिल.

यह भी पढ़ें: छठ पूजा के दौरान कैसे रखें बच्चों का ध्यान, ये टिप्स नहीं होने देंगे सिक्योरिटी में कोई चूक

  • ट्रेन नंबर 22857 सांतरागाछी से आनंद विहार तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 1 दिसंबर से 2 मार्च तक कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 22858 आनंद विहार से सांतरागाछी तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 2 दिसंबर से 3 मार्च तक कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर-12595 गोरखपुर से आनंद विहार  तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 1 दिसंबर से 12 फरवरी तक कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 12596 आनंद विहार से गोरखपुर तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 2 दिसंबर से 13 फरवरी तक कैंसिल.

यह भी पढ़ें: इस महीने नहीं जमा किया ये सर्टिफिकेट तो रुक जाएगी पेंशन, जानें काम की बात

Published at : 25 Oct 2025 08:17 AM (IST)
