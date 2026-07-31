अब बिना इंटरनेट भी चलेगा Aadhaar App, जानें कैसे होगा आइडेंटिटी वेरिफाई

Offline Aadhaar Verification: आज के समय में आधार कार्ड न सिर्फ एक डिजिटल पहचान है, बल्कि यह लोगों की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है. बैंकिंग, सरकारी योजनाओं, पढ़ाई से लेकर नौकरी तक हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है. हालांकि, कई बार फोन में इंटरनेट न होने या नेटवर्क कमजोर होने की वजह से आधार से जुड़ी कुछ डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल करना मुश्किल ही जाता है. समय पर काम ना होने की वजह से अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए UIDAI ने आधार ऐप में एक नया फीचर जोड़ा है, जिसके जरिए अब यूजर्स बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकेंगे. आइए जानते हैं UIDAI के इस नए फीचर के बारें में विस्तार से...

क्या है ऑफलाइन वेरिफिकेशन फीचर के फायदे?

इस फीचर की मदद से अब आप बिना इंटरनेट के भी अपनी आइडेंटिटी शेयर कर सकते हैं.

होटल, बैंक, ऑफिस या किसी अन्य जगहों पर डिजिटल तरीके से अपनी पहचान दिखा सकते हैं.

अब आधार कार्ड की फोटो कॉपी या प्रिंट साथ रखने की जरूरत कम हो जाएगी.

आप अपनी जरूरी जानकारी जरूरत के हिसाब से सुरक्षित तरीके से शेयर कर सकते हैं.

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ऐसे काम करेगा ऑफलाइन वेरिफिकेशन फीचर

आधार ऐप में यूजर की डिजिटल डिटेल्स सुरक्षित रूप से स्टोर रहती है.

जरूरत पड़ने पर ऐप के जरिए ऑफलाइन मोड में भी अपनी आइडेंटिटी सत्यापित की जा सकती है.

कमजोर नेटवर्क या बिना इंटरनेट वाले इलाकों में भी यह सुविधा काम करेगी.

UIDAI का कहना है कि इससे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर, आसान और सुरक्षित बनेगी.

ऑफलाइन e-KYC डाउनलोड करने का तरीका

UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट https://myaadhaar.uidai.gov.in/offline-ekyc पर जाएं.

अपना आधार नंबर या VID दर्ज करें.

कैप्चा कोड भरकर OTP हासिल करें.

OTP दर्ज करने के बाद अपनी पसंद का एक Share Code (पासवर्ड) बनाएं.

Download ऑप्शन पर क्लिक करें.

इसके बाद आपके फोन में ऑफलाइन e-KYC (XML फाइल) की ZIP फाइल डाउनलोड हो जाएगी.

इस फाइल को खोलने के लिए आपको एक शेयर कोड की जरूरत पड़ सकती है.

आप इस ऑफलाइन e-KYC को mAadhaar ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं.

किन लोगों को होगा सबसे ज्यादा फायदा?

स्टूडेंट्स को

फ्लाइट से सफर करने वाले यात्रियों को

कम नेटवर्क वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को

बैंक और सरकारी सेवाओं का नियमित इस्तेमाल करने वाले नागरिकों को

नौकरी या काम के सिलसिले में लगातार यात्रा करने वाले कर्मचारी

क्या होगा फायदा?

इंटरनेट न होने पर भी आइडेंटिटी वेरिफाई होगा.

अब डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी रखने की जरूरत पहले के मुकाबले कम होगी.

अब डिजिटल पहचान पहले के मुकाबले और ज्यादा सुरक्षित बनेगी.

इससे समय की बचत होगी और वेरिफिकेशन प्रोसेस आसान होगी.

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