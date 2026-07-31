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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीरेल यात्रियों का सफर होगा आसान, टिकट से लेकर खाना ऑर्डर तक एक ऐप करेगा हर काम

रेल यात्रियों का सफर होगा आसान, टिकट से लेकर खाना ऑर्डर तक एक ऐप करेगा हर काम

RailOne App: अगर आप अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं तो आपको RailOne App की जानकारी तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इस एक ऐप की मदद से आपके कई काम हो सकते हैं. जानिए इस ऐप के फायदे क्या-क्या हैं?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 31 Jul 2026 12:23 PM (IST)
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  • ऐप Google Play और Apple Store पर उपलब्ध।

Benefits of RailOne App: ट्रेन से सफर करने वाले हर यात्री को RailOne App की जानकारी तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इस एक ऐप की मदद से आपके कई काम हो सकते हैं, जिसके बाद आपको अलग-अलग ऐप्स को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी. अगर आप भी RailOne App इस्तेमाल करते हैं तो आपका ट्रेन का सफर पहले से ज्यादा आसान और सुविधाजनक हो सकता है. जानिए क्या-क्या सुविधाएं इस एक प्लेटफॉर्म पर मिलती है? 

इस ऐप में क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं?

  • Rail Madad के जरिए शिकायत कर सकते हैं.
  • अगर ट्रेन में ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना है.
  • वहीं प्लेटफॉर्म टिकट भी बुक की जा सकती है.
  • इस ऐप से आप रिजर्व ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं.
  • साथ ही इसी ऐप से आप जनरल टिकट भी खरीद सकते हैं.
  • अगर PNR स्टेटस चेक करना है तो कर सकते हैं.
  • ट्रेन की लाइव लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हैं.
  • इसके अलावा मासिक पास की सुविधा भी मिलती है.

RailOne App कैसे डाउनलोड करें?

इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको Google Play Store या Apple App Store पर जाना होगा, इसके बाद RailOne App सर्च करें और इंस्टॉल करें. फिर अपने मोबाइल नंबर से लॉग-इन करें. इसके बाद आप इन सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे.

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यात्रियों का हो सकता है फायदा

अगर आपको टिकट बुक करना होगा या फिर ट्रेन से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो आपको इस ऐप पर मिल जाएगी. वहीं अगर सफर के दौरान ट्रेन में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो उसकी शिकायत भी आप इस की मदद से कर सकते हैं. एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारी सुविधाएं मिल रही है, जिससे आपका समय में बचेगा.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 31 Jul 2026 12:23 PM (IST)
Tags :
Ticket Booking Utility News INDIAN RAILWAYS Railone App
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