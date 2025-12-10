कैसे पता करें कि आपके इलाके का क्या है डिजिपिन, इससे क्या होता है फायदा?

जब भी हम डाक या पोस्ट से कोई पार्सल या कुरियर किसी पते या जगह पर भेजते हैं, तो आपको उस जगह का पिन कोड का पता होना जरूरी था और पिन कोड की गड़बड़ी के वजह से कई बार आपका पार्सल किसी गलत पते पर डिलीवर हो जाया करता था. इसे प्रॉब्लम को दूर करने और पार्सल की डिलीवरी प्रक्रिया में तेजी और सटीकता लाने के लिए इंडियन पोस्ट (India Post) ने DIGIPIN की सुविधा 27 मई 2025 को लॉन्च किया था. इसके जरिए, आपके अड्रेस, पते या लोकेशन के आधार पर एक पिन जेनरेट किया जाएगा, जिसकी मदद से आपके एड्रेस चाहे वह घर का हो या ऑफिस का, सटीकता से ट्रैक किया जा सकता है.

भारत पोस्ट (India Post) ने डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर (DIGIPIN) की सुविधा को अपने ग्राहकों के लिए लॉन्च किया. डिजिटल इंडिया के इस दौर में सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जिससे लोगों को सरकारी सेवाएं, पते की पहचान और लोकेशन आधारित सुविधाएं प्राप्त करना आसान हो सके. डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर (DIGIPIN) एक 10 नंबर का अल्फान्यूमेरिक कोड है, यह आपकी लोकेशन के आधार पर एक पिन या कोड जेनरेट करता है. यह कोड एक 4 मीटर × 4 मीटर ग्रिड में जगहों को दिखाता है, जिससे सटीक तरीके से किसी की भी लोकेशन को ढूंढा जा सकता है.

कैसे पता करें कि आपके इलाके का DIGIPIN क्या है?

कोई भी व्यक्ति अपने इलाके का DIGIPIN बहुत ही आसानी से पता कर सकता है.

DigiYatra / India Post / Digital Address सिस्टम की आधिकारिक वेबसाइट https://dac.indiapost.gov.in/mydigipin/home पर जाएं.

मैप खुलने पर, अपना घर/लोकेशन पिन-प्वाइंट करें.

लोकेशन सेट करते ही आपका यूनिक DIGIPIN जेनरेट हो जाएगा.

कई जगह, पंचायत/नगर निगम भी अपने इलाके का डिजिपिन जारी कर रहे हैं, आप इसे स्थानीय पोर्टल या नागरिक सेवा केंद्र से भी ले सकते हैं.

DIGIPIN की सुविधा पूरी तरह लोकेशन आधारित होती है, इसलिए आपको अपना पता या नक्शे पर सही पॉइंट देना होता है.

DIGIPIN के फायदे

DIGIPIN की मदद से डिलीवरी पार्टनर के पास आपके पते की सटीक जानकारी होगी, चाहे वह घर हो या आपका ऑफिस, DIGIPIN सटीक लोकेशन बताता है.

DIGIPIN की मदद से कोई भी आपातकालीन सर्विस आपके घर या пते तक आसानी से पहुंच पाएगी. DIGIPIN की सुविधा आपातकालीन सेवाओं के लिए भी जरूरी है.

DIGIPIN सुविधा में ग्राहक या किसी भी व्यक्ति की कोई पर्सनल जानकारी सेव नहीं होती, सिर्फ आपकी जियो लोकेशन की जानकारी होती है.

जरूरी सरकारी सेवाओं में आपके घर या पते की जानकारी निश्चित तौर पर मांगी जाती है, लेकिन DIGIPIN के मदद से बिजली, पानी, राशन कार्ड आदि में पते की पुष्टि सब कुछ तेज और बिना दस्तावेज के हो सकता है.

