भारत से एक लाख रुपये लेकर थाईलैंड जाएं तो कितने बचेंगे, इससे क्या-क्या खरीद सकेंगे वहां?

भारत के लाखों पर्यटक हर साल थाईलैंड में अकेले या परिवार के साथ हॉलिडे मनाने या पर्यटन के लिए जाते हैं. साल 2024 में लगभग 20 लाख भारतीयों ने थाईलैंड की यात्रा की थी. थाईलैंड भारतीय यात्रियों के लिए सबसे पसंदीदा और किफायती विदेशी डेस्टिनेशन माना जाता है. यहां खाना सस्ता है, होटल किफायती हैं और घूमने की बहुत सारी जगहें हैं.

अब सवाल आता है कि कोई टूरिस्ट कितने पैसे लेकर जाए कि उसकी थाईलैंड ट्रिप आराम से और सस्ते में हो जाए. अगर आप भारत से ₹1,00,000 लेकर थाईलैंड जाते हैं, तो यह राशि आपकी यात्रा को काफी आरामदायक बना सकती है. आप एक हफ्ता आसानी से घूम सकते हैं और अपनी ट्रिप का पूरा आनंद उठा सकते हैं.

रुपये से थाई बाट में कितना एक्सचेंज मिलेगा?

भारत से ₹1,00,000 लेकर थाईलैंड ट्रिप पर जाना एक अच्छा फैसला है. ₹1 भारतीय रुपया लगभग 0.35 से 0.40 थाई बाट (THB) के बराबर है. यानी अगर आपके पास 100 भारतीय रुपये हैं, तो आपको 35 से 40 थाई बाट मिलेंगे. यह पूरा पैसा आप होटल, खाना, शॉपिंग और ट्रैवलिंग में आसानी से खर्च कर सकते हैं.

फ्लाइट टिकट का खर्च

भारत से थाईलैंड की फ्लाइट टिकट की कीमत बदलती रहती है. यह इस पर भी निर्भर है कि आपने कितने दिन पहले बुकिंग की है और किस क्लास की टिकट ली है.

औसतन खर्च: ₹15,000 से ₹35,000 तक.

थाईलैंड में रहने का खर्च

बजट हॉस्टल (1 रात): 400–800 THB (₹1,000–2,000)

मिड-रेंज होटल (1 रात): 1,200–2,000 THB (₹3,000–5,000)

खाने का खर्च

स्ट्रीट फूड (1 प्लेट): 50–120 THB (₹120–300)

रेस्टोरेंट में नॉर्मल मील: 150–250 THB (₹400–600)

लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्च

मेट्रो/बस: 20–50 THB (₹50–120)

तुक-तुक (छोटी दूरी): 80–150 THB (₹200–350)

एक्टिविटीज और टूर

थाई मसाज (1 घंटा): 250–400 THB (₹600–1,000)

आइलैंड हॉपिंग टूर: 800–1,500 THB (₹2,000–3,500)

नाइट क्रूज़/थीम शो: 1,000–2,000 THB (₹2,500–5,000)

शॉपिंग का खर्च

टी-शर्ट: 100–300 THB (₹250–700)

लोकल आइटम: 50–200 THB (₹120–500)

फैशन फुटवियर: 200–600 THB (₹500–1,400)

थाईलैंड में क्या खरीदें?

थाईलैंड शॉपिंग लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं. यहां अच्छा सामान कम कीमत पर मिल जाता है. आप ये चीजें जरूर देख सकते हैं:

1. हाथ से बने कपड़े और हैंडीक्राफ्ट

कपड़े, बैग, घर की डेकोरेशन वाली चीजें काफी सस्ती और वैरायटी में मिलती हैं.

2. बेंजारोंग पोर्सिलेन

चीनी मिट्टी के रंगीन बर्तन, जिन पर हाथ से डिज़ाइन पेंट किया जाता है. ये काफी लोकप्रिय और कलेक्शन आइटम हैं.

3. लकड़ी की सजावटी वस्तुएं

लकड़ी से बनी मूर्तियां और होम डेकोर आइटम खूब पसंद किए जाते हैं.

4. नारियल से बने प्रोडक्ट

नारियल की चॉकलेट, तेल, साबुन और स्किन प्रोडक्ट्स टूरिस्ट में काफी पॉपुलर हैं.

5. थाई ताबीज़

ये सिर्फ सजावटी नहीं, बल्कि वहां की बौद्ध परंपरा का हिस्सा माने जाते हैं.

