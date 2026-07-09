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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPPF: अधूरी जानकारी से रुक जाएगा पीपीएफ का ब्याज! जानिए निष्क्रिय होने पर आपके खाते का क्या होता है?

PPF: अधूरी जानकारी से रुक जाएगा पीपीएफ का ब्याज! जानिए निष्क्रिय होने पर आपके खाते का क्या होता है?

Public Provident Fund: PPF खाते में हर वित्तीय वर्ष न्यूनतम राशि जमा नहीं करने पर खाता निष्क्रिय हो सकता है, जिससे नया निवेश रुक जाएगा और चक्रवृद्धि ब्याज का पूरा लाभ नहीं मिलेगा.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 09 Jul 2026 06:25 PM (IST)
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PPF Account Inactive Rules: अगर आप भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में निवेश करते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी चूक किसी बड़े नुकसान की वजह बन सकती है. ज्यादातर लोग यह मान लेते हैं कि एक बार PPF में खाता खुल गया तो उसमें अपने मन के मुताबिक जब चाहे तब पैसे जमा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं है.

अगर आप हर वित्तीय साल में तय न्यूनतम राशि जमा नहीं करते हैं, तो आपका PPF खाता निष्क्रिय (Inactive) किया सकता है. अगर आपका खाता निष्क्रिय हो जाता है तो आप उसमें कोई नई रकम जमा नहीं कर सकते हैं. ऐसे में आपका निवेश रुक जाता है और आपको चक्रवृद्धि ब्याज का पूरा फायदा भी नहीं मिल पाता है. 

PPF खाता निष्क्रिय क्यों हो जाता है?

PPF की अवधि 15 साल होती है और फिलहाल इस पर 7.1% सालाना ब्याज मिलता है. नियमों के मुताबिक, PPF खाते में हर वित्तीय साल में कम से कम 500 जमा करना जरूरी होता है. ऐसे में अगर पैसे जमा नहीं करते हैं, तो आपका खाता निष्क्रिय कर दिया जाता है. हालांकि, आपको पहले से जमा रकम पर ब्याज मिलता है, लेकिन जब तक आप अपना खाता दोबारा सक्रिय नहीं करते है, तब तक उसमें नया निवेश करने से रोक दिया जाता है.

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कौन खोल सकता है PPF खाता?

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) खाता देश का कोई भी भारतीय नागरिक खुलवा सकता है. अगर बच्चा नाबालिग है तो माता-पिता या कानूनी अभिभावक उसके नाम पर यह खाता खुलवा सकते हैं. 

ऐसे दोबारा चालू करें अपना PPF खाता

  • अगर आपका PPF खाता बंद या निष्क्रिय हो गया है, तो ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं बल्कि उसे आप फिर से चालू करा सकते हैं. 
  • सबसे पहले आपको उस बैंक या डाकघर में जाना होगा, जहां आपका PPF खाता खुला है.
  • इसके बाद खाते को सक्रिय करने के लिए आपको आवेदन देना होगा.
  • आपका खाता जितने साल निष्क्रिय रहा है, हर साल के लिए 50 रुपये की पेनल्टी आवेदन के साथ जमा करनी होगी.
  • इसके अलावा, आपको चालू वित्तीय साल के लिए कम से कम 500 रुपये का निवेश करना जरूरी है.
  • सभी जरूरी प्रोसेस के बाद आपका PPF खाता दोबारा ऐक्टिव हो सकता है और आप पहले की तरह इसकी सभी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 09 Jul 2026 06:22 PM (IST)
Tags :
Public Provident Fund Utility News PPF Account PPF Rules
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