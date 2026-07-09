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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीBank Fraud Alert: OTP नहीं आया, फिर भी कट गए पैसे? इन तरीकों से भी खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट

Bank Fraud Alert: OTP नहीं आया, फिर भी कट गए पैसे? इन तरीकों से भी खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट

Bank Fraud: अगर आपको भी लगता है कि बिना किसी के साथ OTP शेयर किए आपके बैंक अकाउंट से पैसे नहीं निकाले जा सकते हैं तो ऐसा नहीं है. अब साइबर ठग बिना OTP के भी बैंक अकाउंट में से पैसे निकाल सकते हैं.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 09 Jul 2026 05:28 PM (IST)
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  • आधार बायोमेट्रिक लॉक करें, संदेहास्पद लिंक ना खोलें।

Bank Fraud Alert: आज कल साइबर अपराध के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं. हैरानी की बात तो यह है कि साइबर ठग अलग-अलग तरीकों से लोगों को ठगने का प्लान करते हैं और एक ही झटके में लोगों की मेहनत की कमाई को हड़प लेते हैं.

कई लोगों को तो यह लगता है कि जब तक वह किसी के साथ OTP शेयर नहीं करेंगे, तब तक उनके बैंक अकाउंट से पैसे नहीं निकल सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. असल में अब साइबर ठग बिना OTP के भी बैंक अकाउंट में से पैसे निकाल सकते हैं. इसलिए अभी कुछ जरूरी बातों के बारे में जान लीजिए. 

इस तकनीक से होगा आपके फोन पर कब्जा

साइबर ठग लोगों को फेक मेसैज या लिंक भेजते हैं, जैसे ही कोई इन लिंक पर क्लिक करता है वैसे ही एक APK फाइल इंस्टॉल हो जाती है. इससे ठग को आपके फोन का एक्सेस मिल जाता है और वह बड़ी ही आसानी से बैंकिंग डिटेल्स और भी कई सारी जानकारी देख सकता है.

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AePS के जरिए होगी ठगी

AePS यानी आधार इनेब्लड पेमेंट सिस्टम. इसके जरिए लेनेदेन के लिए OTP का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि फिंगरप्रिंट या बायोमेट्रिक का उपयोग किया जाता है. ऐसे में अगर किसी साइबर ठग के पास आपका बायोमेट्रिक डेटा या आधार नंबर पहुंच जाता है तो वह आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकता है.

कैसे सुरक्षित रखें?

  • UIDAI की वेबसाइट पर अपने आधार को बायोमेट्रिक लॉक करके रखें. इससे जब आपको जरूरत होगी, तब आप इसे आसानी से अनलॉक कर सकते हैं.
  • अगर आपके मोबाइल पर कोई लिंक आता है या फिर कोई भी मैसेज आता है तो बिना जांच के उसे डाउनलोड न करें, वरना आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है.
  • अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो अपने अकाउंट पर टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करें.
  • इसके साथ ही आप अपने बैंकिंग से जुड़े अकाउंट को भी सुरक्षित तरीके से रखें.

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पर्सनल जानकारी शेयर न करें

सोशल मीडिया पर कभी भी अपना पर्सनल नंबर न डालें. इससे साइबर ठग आपसे जुड़ी सभी जानकारी का पता कर सकते हैं और आप किसी परेशानी में पड़ सकते हैं. इसलिए इन जरूरी बातों का हमेशा ध्यान रखें.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 09 Jul 2026 05:28 PM (IST)
Tags :
Bank Account Cybercrime Utility News Cyber Fraud
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