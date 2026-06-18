जेवर एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे का कमाल, नोएडा में स्कूल, अस्पताल और होटल के लिए मिल रही है जमीन

Noida Authority Plots: उत्तर प्रदेश में नोएडा एयरपोर्ट के आसपास प्लॉट खरीदने वालों के लिए बड़ा अवसर सामने आया है. नोएडा अथॉरिटी ने नई प्लॉट स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल और होटल परियोजनाओं के लिए कुल 35 प्लॉट्स उपलब्ध कराए गए हैं.

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तेजी से विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण इस इलाके में जमीन की मांग लगातार बढ़ रही है. यही वजह है कि निवेशकों और कारोबारियों की नजर अब इस इलाके पर टिकी हुई है.

65 लाख से 758 करोड़ रुपए तक के प्लॉट उपलब्ध

नोएडा अथॉरिटी की इस योजना की शुरुआत 19 मई से हुई थी. इस योजना के तहत स्कूल, अस्पताल, नर्सिंग होम, होटल, कॉर्पोरेट ऑफिस और औद्योगिक इकाइयों के लिए प्लॉट उपलब्ध कराए गए हैं.

सबसे सस्ते प्लॉट की कीमत करीब 65 लाख रुपए रखी गई है. वहीं सबसे महंगा प्लॉट सेक्टर-18 में मौजूद है, जिसका क्षेत्रफल करीब 29 हजार 408 वर्ग मीटर है और इसकी रिजर्व कीमत 758 करोड़ रुपए तय की गई है. प्लॉट का साइज 115 वर्ग मीटर से लेकर 8 हजार वर्ग मीटर तक है.

एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे से बढ़ी डिमांड

इंडस्ट्रियल प्लॉट्स सेक्टर-3, 6, 7, 9, 10, 64, 80, 162 और फेज-2 में उपलब्ध हैं. इसके अलावा बड़े और छोटे कमर्शियल प्लॉट भी योजना में शामिल किए गए हैं. अथॉरिटी की इस स्कीम को लेकर बाजार में काफी दिलचस्पी देखने को मिल रही है.

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे जैसी बेहतर कनेक्टिविटी ने इस इलाके की अहमियत बढ़ा दी है. इस वजह से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर के आसपास रियल एस्टेट एक्टिविटी तेजी से बढ़ रही हैं.

निवेशकों की बढ़ रही दिलचस्पी

एयरपोर्ट, मेट्रो नेटवर्क, बिजनेस पार्क और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स इस इलाके को नई पहचान दे रहे हैं. कमर्शियल और हाउसिंग सेक्टर में लगातार निवेश बढ़ रहा है, जिससे आने वाले समय में यह इलाका एनसीआर के बड़े डेवलपमेंट हब के तौर पर उभर सकता है. इसी संभावना को देखते हुए निवेशकों और कारोबारियों की दिलचस्पी लगातार बढ़ती जा रही है.