चोरी या गुम हो गया फोन तो कैसे करें ट्रैक? ये तरीके करेंगे आपकी मदद

Lost Phone Tracking: फोन लोगों की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है. अगर कहीं आपका फोन गुम हो जाए या फिर चोरी हो तो काफी परेशानी होती है. लेकिन अब आपके पास उसे ढूंढ़ने के लिए काफी स्मार्ट सिस्टम मौजूद हैं. भारत सरकार ने Sanchar Saathi पोर्टल के साथ लोगों के लिए हालात आसान कर दिए हैं. इस प्लेटफॉर्म पर दिया गया CIER सिस्टम आपके खोए या चोरी हुए फोन को ब्लॉक करने, ट्रैक करने और जरूरत पड़ने पर रिकवर कराने में मदद करता है.

लाखों डिवाइस इसी सिस्टम की मदद से ट्रेस हो चुके हैं और चार लाख से ज्यादा फोन अपने मालिकों तक वापस पहुंच चुके हैं. इसकी खासियत यह है कि जैसे ही आपका डिवाइस किसी भी नेटवर्क पर एक्टिव होता है. सिस्टम तुरंत अलर्ट पकड़ लेता है. यानी फोन वापस पाने की उम्मीद पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाती है. जानें कैसे आप कर सकते हैं इसके जरिए अपना फोन ट्रेक.

इस तरह करवाएं खोया फोन ट्रैक

फोन गायब होने के बाद पहला कदम घबराना नहीं है. सबसे पहले अपने टेलीकॉम प्रोवाइडर से डुप्लिकेट सिम लें. ऐसा इसलिए क्योंकि आगे पोर्टल पर लॉगिन और वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी. इसके बाद नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं जिससे केस ऑफिशियल तौर पर सिस्टम में दर्ज हो जाए.अब Sanchar Saathi पोर्टल पर जाएं और Block or Stolen Mobile सेक्शन खोलें.

यह भी पढ़ें: कैसे खोल सकते हैं अपनी एयरलाइंस कंपनी, कम से कम कितने प्लेन होने जरूरी?

यहां आपको अपना IMEI नंबर, शिकायत की जानकारी, आधार लिंक्ड पता और एक दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर दर्ज करना होगा. जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन सबमिट करते हैं. पोर्टल पुलिस, साइबर क्राइम यूनिट और आपके नेटवर्क ऑपरेटर को अलर्ट भेज देता है. अब अगर फोन किसी सिम पर एक्टिव होता है. तो नेटवर्क पर ट्रिगर उठेगा और सिस्टम फोन की लोकेशन तक पहुंचने की कोशिश करेगा.

जल्दी रिपोर्ट करना क्यों जरूरी है?

फोन खोने के बाद उसे जल्दी रिपोर्ट करना जरूरी है. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी C-DOT खुद मानता है कि जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे. उतनी जल्दी सिस्टम फोन को ट्रैक कर पाएगा. ऐसा इसलिए क्योंकि चोरी हुए फोन अक्सर दो कामों के लिए आगे बढ़ाए जाते हैं. पहला उनका इस्तेमाल तुरंत किसी और के हाथों में पहुंच सकता है. दूसरा उन्हें कुछ घंटों या दिनों के भीतर दूसरे राज्यों या बाहर भेज दिया जाता है.

यह भी पढ़ें: व्हिस्की की फैक्ट्री लगाने का क्या है तरीका? एक क्लिक में जान लें पूरा प्रोसेस

अगर आपने समय रहते पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर दी. तो नेटवर्क एक्टिविटी पकड़ना आसान हो जाता है. जैसे ही फोन कभी भी ऑन होता है. चाहे पुरानी सिम हो या नई सिस्टम उसे पहचान लेता है. यही वजह है कि Sanchar Saathi फोन रिकवरी के मामलों में बेहद कामयाब माना जा रहा है और इसका उपयोग हर स्मार्टफोन यूजर को आना चाहिए.

यह भी पढ़ें: भारत से एक लाख रुपये लेकर थाईलैंड जाएं तो कितने बचेंगे, इससे क्या-क्या खरीद सकेंगे वहां?