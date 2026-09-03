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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली तक आएगी हाइड्रोजन ट्रेन, जींद-सोनीपत से आगे चल रहा ट्रायल

दिल्ली तक आएगी हाइड्रोजन ट्रेन, जींद-सोनीपत से आगे चल रहा ट्रायल

भारतीय रेलवे की पहली हाइड्रोजन ट्रेन अभी जींद-सोनीपत के बीच चलाई जा रही है, लेकिन इसे आगे सब्जी मंडी होते हुए दिल्ली तक चलाने के लिए ट्रायल किया जा रहा है. जानिए पूरी बात.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 03 Sep 2026 01:17 PM (IST)
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  • दिल्ली तक चलने पर यात्रियों को आवागमन में काफी सुविधा होगी।

भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को आधुनिक ट्रेनों की सुविधा के साथ-साथ ही स्वच्छ और कम प्रदूषण वाली ट्रेनों को भी बढ़ावा दे रहा है. इसी दिशा में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जींद-सोनीपत के बीच शुरू की गई है. इस ट्रेन का लाभ बड़ी संख्या में यात्री उठा पाए, जिसके लिए इस ट्रेन को जींद-सोनीपत से आगे दिल्ली तक ले जाने की तैयारी की जा रही हैं.

दिल्ली तक कब से चलेगी?

दरअसल, अभी हाइड्रोजन ट्रेन जींद-सोनीपत के बीच ही चलाई जा रही है, लेकिन इसे दिल्ली तक चलाने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए ट्रायल किया जा रहा है. यानी अभी हाइड्रोजन ट्रेन दिल्ली तक नहीं चल रही है, केवल उसका ट्रायल किया जा रहा है. लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन आने वाले समय में दिल्ली तक चलाई जा सकती है.

ट्रेन का रूट दिल्ली तक बढ़ाने की तैयारी

बता दें कि इस ट्रेन को जींद-सोनीपत से आगे सब्जी मंडी होते हुए नई दिल्ली तक चलाने की तैयारी है. हालांकि, दिल्ली तक चलाने से पहले ही रेलवे जरूरी व्यवस्थाएं और समय की जांच कर रहा है. जिसके लिए हर शुक्रवार को हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल लिया जा रहा है. 

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 कितना होगा किराया?

फिलहाल देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का किराया 5 रुपये से शुरू होकर अधिकतम 25 रुपये है. ऐसे में अगर ट्रेन दिल्ली तक चलाई जाती है तो इस रूट का किराया रेलवे की तरफ से तय किया जाएगा. 

किन यात्रियों को होगा फायदा?

  • अगर आने वाले समय में हाइड्रोजन ट्रेन को दिल्ली तक चलाया जाता है तो इससे कई यात्रियों को फायदा हो सकता है.
  • ऐसे यात्री जो जींद और आसपास के इलाकों से दिल्ली आते-जाते हैं.
  • वहीं जो लोग नौकरी या फिर पढ़ाई के सिलसिले में इन रूटों से सफर करते हैं, उन्हें काफी फायदा हो सकता है.
  • अगर ट्रेन दिल्ली तक चलाई जाती है तो यात्रियों की संख्या भी बढ़ सकती है.
  • अगर ट्रायल सफल रहता है तो आने वाले समय में बड़ी संख्या में यात्री हाइड्रोजन ट्रेन से सफर कर सकेंगे.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 03 Sep 2026 01:13 PM (IST)
Tags :
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