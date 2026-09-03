दिल्ली तक आएगी हाइड्रोजन ट्रेन, जींद-सोनीपत से आगे चल रहा ट्रायल
भारतीय रेलवे की पहली हाइड्रोजन ट्रेन अभी जींद-सोनीपत के बीच चलाई जा रही है, लेकिन इसे आगे सब्जी मंडी होते हुए दिल्ली तक चलाने के लिए ट्रायल किया जा रहा है. जानिए पूरी बात.
- दिल्ली तक चलने पर यात्रियों को आवागमन में काफी सुविधा होगी।
भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को आधुनिक ट्रेनों की सुविधा के साथ-साथ ही स्वच्छ और कम प्रदूषण वाली ट्रेनों को भी बढ़ावा दे रहा है. इसी दिशा में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जींद-सोनीपत के बीच शुरू की गई है. इस ट्रेन का लाभ बड़ी संख्या में यात्री उठा पाए, जिसके लिए इस ट्रेन को जींद-सोनीपत से आगे दिल्ली तक ले जाने की तैयारी की जा रही हैं.
दिल्ली तक कब से चलेगी?
दरअसल, अभी हाइड्रोजन ट्रेन जींद-सोनीपत के बीच ही चलाई जा रही है, लेकिन इसे दिल्ली तक चलाने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए ट्रायल किया जा रहा है. यानी अभी हाइड्रोजन ट्रेन दिल्ली तक नहीं चल रही है, केवल उसका ट्रायल किया जा रहा है. लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन आने वाले समय में दिल्ली तक चलाई जा सकती है.
दिल्ली तक चलेगी हाइड्रोजन ट्रेन! जींद से सोनीपत होते हुए नई दिल्ली तक ट्रायल#HydrogenTrain #IndianRailways #RailwayNews #TrainUpdate pic.twitter.com/KtRt3oz2MD— Indian Railway भारतीय रेल (News Update) (@Indianrailgadi) September 2, 2026
ट्रेन का रूट दिल्ली तक बढ़ाने की तैयारी
बता दें कि इस ट्रेन को जींद-सोनीपत से आगे सब्जी मंडी होते हुए नई दिल्ली तक चलाने की तैयारी है. हालांकि, दिल्ली तक चलाने से पहले ही रेलवे जरूरी व्यवस्थाएं और समय की जांच कर रहा है. जिसके लिए हर शुक्रवार को हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल लिया जा रहा है.
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कितना होगा किराया?
फिलहाल देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का किराया 5 रुपये से शुरू होकर अधिकतम 25 रुपये है. ऐसे में अगर ट्रेन दिल्ली तक चलाई जाती है तो इस रूट का किराया रेलवे की तरफ से तय किया जाएगा.
किन यात्रियों को होगा फायदा?
- अगर आने वाले समय में हाइड्रोजन ट्रेन को दिल्ली तक चलाया जाता है तो इससे कई यात्रियों को फायदा हो सकता है.
- ऐसे यात्री जो जींद और आसपास के इलाकों से दिल्ली आते-जाते हैं.
- वहीं जो लोग नौकरी या फिर पढ़ाई के सिलसिले में इन रूटों से सफर करते हैं, उन्हें काफी फायदा हो सकता है.
- अगर ट्रेन दिल्ली तक चलाई जाती है तो यात्रियों की संख्या भी बढ़ सकती है.
- अगर ट्रायल सफल रहता है तो आने वाले समय में बड़ी संख्या में यात्री हाइड्रोजन ट्रेन से सफर कर सकेंगे.
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