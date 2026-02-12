हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसाइबर फ्रॉड से कैसे बचाएगा म्यूल अकाउंट हंटर, जिसे इस्तेमाल करने पर जोर दे रहे अमित शाह?

साइबर फ्रॉड से कैसे बचाएगा म्यूल अकाउंट हंटर, जिसे इस्तेमाल करने पर जोर दे रहे अमित शाह?

म्यूल अकाउंट ऐसे बैंक खाते हैं, जिनका इस्तेमाल साइबर अपराधी ठगी के पैसों को इधर-उधर ट्रांसफर करने के लिए करते हैं. कई बार यह खाते फर्जी डॉक्यूमेंट पर खोले जाते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 12 Feb 2026 01:20 PM (IST)
Preferred Sources

देश में डिजिटल पेमेंट के बढ़ते दायरे के साथ साइबर ठगी के मामले में भी तेजी से बढ़ रहे हैं. फर्जी बैंक खाते के जरिए आम लोगों की मेहनत की कमाई ठगों तक पहुंच रही है. इस खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार अब बैंकों में एक खास एआई टूल लागू करने पर जोर दे रही है. गृहमंत्री अमित शाह ने सभी बैंकों से म्यूल अकाउंट हंटर यानी MuleHunter.ai को अपनाने की अपील की है. दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि साइबर सुरक्षा अब सिर्फ वित्तीय मामला नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, उन्होंने बताया कि दुनिया में होने वाला हर दूसरा डिजिटल ट्रांजेक्शन भारत में हो रहा है. ऐसे में बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करना बहुत जरूरी है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि म्यूल अकाउंट हंटर साइबर फ्रॉड से कैसे बचाएगा, जिसे इस्तेमाल करने पर अमित शाह जोर दे रहे हैं. 

क्या है म्यूल हंटर?

म्यूल हंटर एआई आधारित सॉफ्टवेयर है, जिसे रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने केंद्र सरकार के सहयोग से तैयार किया है. इसका उद्देश्य ऐसे बैंक खातों की पहचान करना है, जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है. इस टूल की घोषणा दिसंबर 2024 में की गई थी. यह सिस्टम मशीन लर्निंग तकनीकी की मदद से काम करता है. यह बैंक खातों के लेनदेन के पैटर्न को लगातार मॉनिटर करता है और संदिग्ध गतिविधियों को पहचान कर तुरंत फ्लैग कर देता है. दावा किया गया है कि इस टूल की मदद से हर महीने करीब 20 हजार संदिग्ध या फर्जी खातों की पहचान की जा रही है. 

क्या होते हैं म्यूल अकाउंट?

म्यूल अकाउंट ऐसे बैंक खाते हैं, जिनका इस्तेमाल साइबर अपराधी ठगी के पैसों को इधर-उधर ट्रांसफर करने के लिए करते हैं. कई बार यह खाते फर्जी डॉक्यूमेंट पर खोले जाते हैं, तो कई मामलों में लोग अनजाने में अपना अकाउंट किराए पर दे देते हैं. दरअसल ठग सीधे अपने खाते में पैसा नहीं मांगते, बल्कि ऐसे खातों के जरिए रकम घूमा कर ट्रैकिंग को मुश्किल बना देते हैं. कई मामलों में लोगों को ज्यादा कमाई या घर बैठे काम का लालच देकर उनके बैंक खाते का इस्तेमाल किया जाता है. बाद में यही खाते साइबर फ्रॉड की कड़ी बन जाते हैं. 

कैसे काम करता है यह सिस्टम?

म्यूल हंटर को बड़े डाटा सेट पर ट्रेन किया गया है. यह खातों की गतिविधियों और ट्रांजैक्शन पैटर्न का विश्लेषण करता है. वहीं यह नॉर्मल खातों और संदिग्ध खातों के व्यवहार में फर्क कर सिस्टम उन संकेतों की पहचान करता है, जो आमतौर पर म्यूल अकाउंट में देखे जाते हैं. जैसे ही कोई सामान्य गतिविधि सामने आती है, बैंक को अलर्ट मिल जाता है ताकि समय रहते कार्रवाई हो सके. इसके अलावा सरकार का मानना है कि अगर सभी सार्वजनिक, निजी और सहकारी बैंक के इस टूल को अपनाते हैं, तो म्यूल अकाउंट के बड़े नेटवर्क को तोड़ा जा सकता है. वहीं इसे लेकर गृहमंत्री ने जानकारी दी कि साइबर फ्रॉड में चोरी हुए हजारों-करोड़ों रुपये में से बड़ी रकम को फ्रिज किया गया है. जांच एजेंसी ने लाखों सिम कार्ड रद्द किए हैं, मोबाइल आईएमईआई ब्लॉक किए गए हैं और हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गृहमंत्री ने यह भी बताया कि दिसंबर 2026 तक बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ढांचे से जोड़ा जाएगा ताकि साइबर अपराध के खिलाफ एकजुट और तेज कार्रवाई हो सके.

ये भी पढ़ें-घर खरीदने जा रहे हैं तो जरूर ध्यान रखें ये चीजें, बाद में नहीं पड़ेगा पछताना

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 12 Feb 2026 01:19 PM (IST)
Tags :
MuleHunter AI MuleHunter.ai Tool Cyber Fraud Prevention India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Bangladesh PM Salary: बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को हर महीने कितनी मिलती है सैलरी, क्या-क्या सुविधाएं? जानें
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को हर महीने कितनी मिलती है सैलरी, क्या-क्या सुविधाएं? जानें
बिहार
'तेज प्रताप घर के सदस्य, हमारे यहां लक्ष्मी आई', अनुष्का के भाई आकाश ने कहा- 'पिता का नाम…'
'तेज प्रताप घर के सदस्य, हमारे यहां लक्ष्मी आई', अनुष्का के भाई आकाश ने कहा- 'पिता का नाम…'
विश्व
बांग्लादेश में कब-कब हुआ जनमत संग्रह? इस बार कितना अलग, क्या यूनुस बनेंगे और ताकतवर!
बांग्लादेश में कब-कब हुआ जनमत संग्रह? इस बार कितना अलग, क्या यूनुस बनेंगे और ताकतवर!
स्पोर्ट्स
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
Advertisement

वीडियोज

India-US Trade Deal के बीच Oil Game बदला | US, Venezuela vs Russia| Paisa Live
₹9.12 Lakh Crore Budget: Yogi Govt का Final Masterstroke| Paisa Live
Bangladesh: Bangladesh चुनाव पर abp न्यूज़ की 'विशाल' व्करेज | Violence
Sansani: दिल्ली में कदम-कदम पर 'मौत के दरवाजे'! | Crime | Delhi News
Hindu Sangathan On Valentine's Day: वैलेंटाइन डे के खिलाफ हिंदू संगठनों का लट्ठ पूजन | ABP News | MP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Bangladesh PM Salary: बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को हर महीने कितनी मिलती है सैलरी, क्या-क्या सुविधाएं? जानें
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को हर महीने कितनी मिलती है सैलरी, क्या-क्या सुविधाएं? जानें
बिहार
'तेज प्रताप घर के सदस्य, हमारे यहां लक्ष्मी आई', अनुष्का के भाई आकाश ने कहा- 'पिता का नाम…'
'तेज प्रताप घर के सदस्य, हमारे यहां लक्ष्मी आई', अनुष्का के भाई आकाश ने कहा- 'पिता का नाम…'
विश्व
बांग्लादेश में कब-कब हुआ जनमत संग्रह? इस बार कितना अलग, क्या यूनुस बनेंगे और ताकतवर!
बांग्लादेश में कब-कब हुआ जनमत संग्रह? इस बार कितना अलग, क्या यूनुस बनेंगे और ताकतवर!
स्पोर्ट्स
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
ओटीटी
खौफ, सस्पेंस और चौंकाने वाला क्लाइमेक्स, Kohrra Season 2 इन वजहों से बनी साल की बेस्ट क्राइम-थ्रिलर
खौफ, सस्पेंस और चौंकाने वाला क्लाइमेक्स, 'कोहरा सीजन 2' इन वजहों से बनी साल की बेस्ट क्राइम-थ्रिलर
नौकरी
DTC में नौकरी पाने का शानदार मौका, 60 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी; पढ़ें डिटेल्स
DTC में नौकरी पाने का शानदार मौका, 60 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी; पढ़ें डिटेल्स
हेल्थ
Mobile Radiation Cancer Risk: सिरहाने मोबाइल रखकर सोने से क्या हो जाता है कैंसर, डॉक्टर से जानें कितनी सच है यह बात?
सिरहाने मोबाइल रखकर सोने से क्या हो जाता है कैंसर, डॉक्टर से जानें कितनी सच है यह बात?
यूटिलिटी
मध्य प्रदेश में अब तलाकशुदा बेटियों को भी मिलेगी पेंशन, जानें कैसे करना होगा अप्लाई?
मध्य प्रदेश में अब तलाकशुदा बेटियों को भी मिलेगी पेंशन, जानें कैसे करना होगा अप्लाई?
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget