आधार से लिंक पुराना नंबर हो गया है बंद, ऐसे जोड़ सकते हैं नया मोबाइल नंबर

आज के समय में आधार कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं रह गया है, बल्कि यह हमारी रोजमर्रा की बहुत सारी जरूरी सेवाओं की चाबी बन चुका है. बैंक अकाउंट खोलना हो, सरकारी योजनाओं का फायदा लेना हो, पेंशन या गैस सब्सिडी का काम हो, PAN–Aadhaar लिंक करना हो या फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हो, हर जगह आपके आधार कार्ड की जरूरत पड़ती ही है. लेकिन आधार से जुड़े हर काम में सबसे जरूरी OTP होता है, जो UIDAI की तरफ से आपके आधार में दर्ज मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है.

लेकिन ऐसे में एक सवाल काफी बार मन में आता है कि अगर वह मोबाइल नंबर ही बंद हो जाए, चोरी हो जाए, खो जाए या आप वह नंबर यूज ही न कर रहे हों, तो क्या होगा?ऐसी स्थिति में आधार से जुड़ा कोई भी ऑनलाइन काम करना मुश्किल हो जाता है. इसलिए आधार में अपना नया मोबाइल नंबर अपडेट करवाना बहुत जरूरी है. तो चलिए जानते हैं कि आधार से लिंक पुराना नंबर बंद हो गया है तो कैसे नया मोबाइल नंबर जोड़ सकते हैं.

क्या नया मोबाइल नंबर जोड़ सकते हैं?

UIDAI ने सुरक्षा कारणों से मोबाइल नंबर को ऑनलाइन बदलने की सुविधा बंद कर दी है. अगर मोबाइल नंबर ऑनलाइन बदला जा सके, तो कोई भी बिना आपकी अनुमति के आपका नंबर बदलकर आधार से जुड़ी सभी सेवाओं का गलत यूज कर सकता है. इसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए नया मोबाइल नंबर जोड़ने पर व्यक्ति का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी किया गया है, जो सिर्फ आधार सेवा केंद्र पर ही हो सकता है. अगर आपका पुराना नंबर बंद हो गया है, तो कुछ आसान तरीकों से नया मोबाइल नंबर आधार से जोड़ सकते हैं.

कैसे जोड़ सकते हैं नया मोबाइल नंबर?

1. नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर - नया नंबर जोड़ने का पहला कदम अपने आसपास का आधार नामांकन केंद्र ढूंढना है . आप UIDAI की वेबसाइट पर जाकर आसानी से अपने नजदीक का केंद्र पता कर सकते हैं. जिसमें राज्य, जिला या पिन कोड डालें. इसके बाद सबसे नजदीकी आधार केंद्र की जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी.

2. आधार अपडेट फॉर्म भरें - केंद्र पर पहुंचते ही आपको एक Aadhaar Update और Correction Form मिलेगा. इसमें आपको अपना नाम, आधार नंबर और नया मोबाइल नंबर लिखना होगा. ध्यान रखें कि पुराना मोबाइल नंबर फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है.

3. बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा - फॉर्म जमा करने के बाद ऑपरेटर आपकी पहचान कन्फर्म करने के लिए आपका फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन लेता है. यह प्रक्रिया इसलिए जरूरी है ताकि यह तय किया जा सके कि आधार में बदलाव वही व्यक्ति करवा रहा है जो वास्तव में उसका असली मालिक है.

4. शुल्क जमा करें और रसीद लें - मोबाइल नंबर अपडेट करने का सरकारी फीस 50 है. फीस जमा करने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी, जिस पर एक URN लिखा होता है. इस URN से आप ऑनलाइन जाकर अपनी रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक कर सकते हैं.

स्टेटस कैसे चेक करें?

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नया मोबाइल नंबर आधार में लिंक हुआ या नहीं तो UIDAI की वेबसाइट पर जाकर Check Aadhaar Update Status या Verify Aadhaar ऑप्शन चुनें. इसमें आधार नंबर डालें, कैप्चा भरें और तुरंत पता चल जाएगा कि अपडेट पूरा हुआ या नहीं. अक्सर UIDAI एसएमएस के जरिए भी अपडेट की जानकारी भेज देता है. आमतौर पर मोबाइल नंबर अपडेट होने में 24 घंटे से 5 दिन तक का समय लगता है. लेकिन UIDAI की गाइडलाइन के अनुसार यह प्रक्रिया 90 दिन तक भी जा सकती है

यह भी पढ़ें: पीएम आवास योजना में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आ रही नजदीक, जान लें आवेदन का पूरा प्रोसेस