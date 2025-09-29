प्रधानमंत्री के पास कैसे भेज सकते हैं शिकायत, जानें क्या होता है प्रोसीजर

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीप्रधानमंत्री के पास कैसे भेज सकते हैं शिकायत, जानें क्या होता है प्रोसीजर

By : कविता गाडरी | Updated at : 29 Sep 2025 07:23 PM (IST)
Preferred Sources

देश भर में अक्सर लोग सरकारी कामों में देरी या केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ न मिलने से परेशान रहते हैं. कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद भी लोगों की शिकायतें नहीं सुनी जाती है. ऐसे में अब नागरिकों के लिए बड़ी राहत यह है कि वह सीधे प्रधानमंत्री के पास भी शिकायत भेज सकते हैं  और अपनी समस्याओं का निपटारा कर सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री के पास शिकायत कैसे भेज सकते हैं, इसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है. 

प्रधानमंत्री के पास कैसे भेज सकते हैं शिकायत 

प्रधानमंत्री के पास प्रधानमंत्री कार्यालय के जरिए आप शिकायत भेज सकते हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय के जरिए आप अपने अटके हुए सरकारी काम या शिकायतों को ऑनलाइन या अन्य तरीकों से दर्ज करा सकते हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय नागरिकों की शिकायतें और सुझाव के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराता है, जिससे नागरिक अपने मुद्दे सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकते हैं और उसका समाधान पा सकते हैं. 

कैसे करें पीएमओ में ऑनलाइन शिकायत दर्ज 

  • पीएमओ में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए सबसे पहले नागरिकों को प्रधानमंत्री कार्यालय की https://www.pmindia.gov.in/hi आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा है. 
  • इसके बाद पीएमओ के होम पेज पर प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करें के ऑप्शन को सि‍लेक्ट करें. 
  • अब आपको प्रधानमंत्री को लिखें  ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. 
  • इस पर क्‍ल‍िक करने के बाद CPGRAMS पेज खुलेगा, जिस पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. 
  • शिकायत दर्ज करने के बाद पीएमओ की तरफ से रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है, जिससे आप अपनी शिकायत की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं. 
  • शिकायत करने के साथ ही पीएमओ की वेबसाइट पर शिकायत से जुड़े दस्तावेज भी आप अपलोड कर सकते हैं. 

ऑनलाइन माध्‍यम के अलावा कैसे कर सकते हैं शिकायत 

अगर आप ऑनलाइन शिकायत नहीं करना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री कार्यालय को अपनी शिकायत लिखकर भी आप भेज सकते हैं. इसके लिए आप डाक या फैक्स का उपयोग कर सकते हैं. डाक के माध्यम से शिकायत भेजने के लिए आप प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली, पिन कोड-110011 ऐड्रेस का उपयोग कर सकते हैं. वहीं फैक्स के लिए आप सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के डाक काउंटर साउथ ब्लॉक नई दिल्ली में जा सकते हैं. इसके अलावा आप शिकायत फैक्स नंबर 01123016857 पर भी दर्ज कर सकते हैं. 

प्रधानमंत्री को भेजी शि‍कायत पर कैसे होती है कार्रवाई 

प्रधानमंत्री को ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से भेजी गई शिकायतों का निपटारा प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से किया जाता है. प्रधानमंत्री कार्यालय में एक टीम इन शिकायतों की जांच और निगरानी करती है. यह टीम अलग-अलग मंत्रालय विभागों और राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करती है. अगर शिकायत कार्रवाई योग्य होती है, तो इसे CPGRAMS के माध्यम से संबंधित प्राधिकारी को भेज दिया जाता है. वहीं नागरिक अपनी शिकायत की स्थिति जानने के लिए http://pgportal.gov.in/ViewStatus.aspx वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर से अपनी शिकायत की स्थिति जान सकते हैं. आपकी शिकायत पर विभाग की ओर से की गई कार्रवाई का सारा डेटा और जवाब की कॉपी इसी पोर्टल पर उपलब्ध रहती है.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 29 Sep 2025 07:23 PM (IST)
PMO Complaint PRIME MINISTER Complaint To Prime Minister CPGRAMS
