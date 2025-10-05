बार-बार उड़ जाता है इन्वर्टर का फ्यूज तो कर लें ये काम, हो जाएंगे टेंशन फ्री

आजकल ज्यादातर घरों और ऑफिस में इन्वर्टर का इस्तेमाल किया जाने लगा है. इन्वर्टर बिजली कटने पर बैटरी या सोलर पैनल से मिले डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में बदलता है, ताकि पंखे, लाइट, फ्रिज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बिना रुकावट के चलते रहे. हालांकि कई बार इन्वर्टर खराब होने की समस्याएं भी सामने आती है. जिसमें फ्यूज उड़ना और इन्वर्टर ट्रिप होना जैसी समस्याएं शामिल है. यह समस्या न सिर्फ परेशानी बढ़ाती है, बल्कि मशीन और बैटरी को भी प्रभावित करती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं की बार-बार अगर इन्वर्टर का फ्यूज उड़ जाता है तो आपको कौन से काम कर लेने चाहिए.



क्यों उड़ जाता है बार-बार इन्वर्टर का फ्यूज?



बैटरी वोल्टेज की कमी: इन्वर्टर का फ्यूज उड़ने की सबसे आम समस्या बैटरी वोल्टेज का कम होना है. जब बैटरी का वोल्टेज नीचे चला जाता है तो इन्वर्टर अपने आप शटडाउन हो जाता है.



एक साथ ओवरलोडिंग: हर एक इन्वर्टर में लोड कैपेसिटी होती है. अगर आप इस क्षमता से ज्यादा इसका उपयोग करते हैं, तो इन्वर्टर का फ्यूज उठ सकता है.



गर्मी और वेंटिलेशन की कमी: इन्वर्टर गर्मी उत्पन्न करता है. अगर इस गर्मी को सही वेंटिलेशन नहीं मिल पाता और गर्मी बाहर नहीं निकलती है या फरि इन्वर्टर को धूप या गर्म जगह पर रखा जाए, तो अंदर के कॉम्पोनेंट्स ज्यादा गर्म हो जाते हैं. इसके कारण इसका फ्यूज उड़ सकता है.



खराब वायरिंग- खराब वायरिंग या फिर इन्वर्टर में लगे जंग भी इन्वर्टर का फ्यूज उड़ने का सबसे बड़ा कारण बन सकते हैं.



इन्वर्टर का फ्यूज उड़ने को लेकर समाधान



लोड कम करें: अगर आपके इन्वर्टर का भी बार-बार फ्यूज उड़ जाता है, तो कोशिश करें कि सभी हाई वोल्टेज मशीनों को एक साथ न चलाएं. बैकअप टाइम और फ्यूज की सुरक्षा के लिए मशीनों का अलग-अलग स्टेज में उपयोग करें.



बैटरी और वायरिंग करें चेक: बार-बार फ्यूज उड़ने की समस्या को सही करने के लिए सबसे पहले आप इन्वर्टर की बैटरी टर्मिनल और कनेक्शन को साफ और टाइट करें. इसके अलावा पुरानी या खराब वायरिंग को जल्द बदलवा लें.



इन्वर्टर सही जगह रखें: कई बार इन्वर्टर धूप में रखा रहता है. इस वजह से भी इसका बार-बार फ्यूज उड़ जाता है. ऐसे में आप इन्वर्टर को ठंडी, साफ और अच्छी तरह वेंटीलेशन वाली जगह पर रखें.



सही फ्यूज का इस्तेमाल करें: कई बार इन्वर्टर का फ्यूज उड़ने की वजह उसका खराब फ्यूज भी होता है. ऐसे में सही फ्यूज का इस्तेमाल करें सस्ता या गलत फ्यूज लंबे समय में और ज्यादा नुकसान दे सकता है.



नियमित मेंटेनेंस: बार-बार इन्वर्टर के फ्यूज उड़ने से बचने के लिए इन्वर्टर की समय-समय पर सर्विस और जांच करवाएं. धूल, जंग या खराबी के शुरुआती लेवल पर ही इन्वर्टर को ठीक कराने से आगे होने वाले नुकसान को बचाया जा सकता है.



इलेक्ट्रिकशियन की मदद- इसके अलावा अगर आपके इन्वर्टर का फ्यूज बार-बार उड़ रहा है और आपको इसके प‍ीछे का कारण समझ नहीं आ रहा है, तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाना ज्यादा सही रहता है. यह सिर्फ असुविधा नहीं बल्कि यह घर की वायरिंग को भी गंभीर समस्या से बचा सकती है.

