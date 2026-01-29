30 हजार रुपये है सैलरी तो किस हिसाब से होना चाहिए खर्च? जानें फाइनेंस मैनेज करने का तरीका

हर महीने सैलरी आते ही सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि ये पैसे पूरे महीने कैसे चलेंगे और बचत कैसे होगी. खासकर जब महीने की सैलरी 30 हजार रुपये के आसपास हो तो खर्च और सेविंग को बैलेंस करना बहुत बड़ी समस्या बन जाता है. हालांकि सही फाइनेंशियल प्लानिंग और कुछ आसान नियमों को अपनाकर कम सैलरी में भी न सिर्फ खर्च मैनेज किया जा सकता है, बल्कि फ्यूचर के लिए मजबूत सेविंग भी तैयार की जा सकती है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि 30 हजार रुपये सैलरी है तो खर्च किस हिसाब से होना चाहिए.

क्या कहता है 2026 का बेसिक फाइनेंशियल रूल?

फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगर आपकी सैलरी 30 हजार रुपये महीना है तो सालाना किराया आपकी दो महीने की सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए. यानी साल भर में अधिकतम 60 हजार रुपये या करीब 5 हजार रुपये महीना. इस तरह से आपकी कुल ईएमआई आपकी महीने की सैलरी के 30 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इसका मतलब है कि हर महीने लोन या ईएमआई पर 9 हजार रुपये से ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए.

सेविंग और इमरजेंसी फंड कितना जरूरी?

कम सैलरी में भी सेविंग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. नियमों के अनुसार, आपकी कम से कम 20 प्रतिशत सैलरी सेविंग में जानी चाहिए. यानी 30 हजार की सैलरी पर करीब 6 हजार रुपये हर महीने बचाने की कोशिश करनी चाहिए. इसके अलावा इमरजेंसी फंड बहुत जरूरी होता है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर रकम अलग रखनी चाहिए. इस हिसाब से करीब 1.20 लाख रुपये का अनटच्ड इमरजेंसी फंड होना जरूरी माना जाता है.

इंश्योरेंस और रिटायरमेंट की प्लानिंग

फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए लाइफ इंश्योरेंस भी जरूरी है. आमतौर पर सलाह दी जाती है कि आपकी लाइफ इंश्योरेंस आपकी सालाना इनकम की कम से कम 15 गुना हो. 30 हजार रुपये महीने की सैलरी पर यह रकम करीब 50 लाख रुपये बैठती है. वहीं रिटायरमेंट को सुरक्षित करने के लिए आपकी सालाना इनकम का लगभग 25 गुना कॉर्पस होना चाहिए. इस हिसाब से रिटायरमेंट फंड का टारगेट करीब 60 लाख रुपये हाेना चाहिए.

बजट बनाना क्यों जरूरी?

30 हजार की सैलरी को सही तरह से मैनेज करने के लिए सबसे पहला कमद बजट बनाना है. अपनी आय को खर्च, सेविंग, ईएमआई और इमरजेंसी जरूरतों में बांटना जरूरी है. इससे यह साफ पता चलता है कि पैसा कहां जा रहा है और कहां कटौती की जा सकती है. वहीं हर महीने खर्चों की लिस्ट बनाना शॉपिंग से पहले जरूरत की चीजें लिखना और बिना जरूरत के खरीदारी से बचना सेविंग बढ़ाने में मदद करता है.

