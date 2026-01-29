हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटी30 हजार रुपये है सैलरी तो किस हिसाब से होना चाहिए खर्च? जानें फाइनेंस मैनेज करने का तरीका

30 हजार रुपये है सैलरी तो किस हिसाब से होना चाहिए खर्च? जानें फाइनेंस मैनेज करने का तरीका

जब महीने की सैलरी 30 हजार रुपये के आसपास हो तो खर्च और सेविंग को बैलेंस करना बहुत बड़ी समस्या बन जाता है. हालांकि सही फाइनेंशियल प्लानिंग से कम सैलरी में भी खर्च मैनेज किया जा सकता है,

By : कविता गाडरी | Updated at : 29 Jan 2026 11:03 AM (IST)
Preferred Sources

हर महीने सैलरी आते ही सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि ये पैसे पूरे महीने कैसे चलेंगे और बचत कैसे होगी. खासकर जब महीने की सैलरी 30 हजार रुपये के आसपास हो तो खर्च और सेविंग को बैलेंस करना बहुत बड़ी समस्या बन जाता है. हालांकि सही फाइनेंशियल प्लानिंग और कुछ आसान नियमों को अपनाकर कम सैलरी में भी न सिर्फ खर्च मैनेज किया जा सकता है, बल्कि फ्यूचर के लिए मजबूत सेविंग भी तैयार की जा सकती है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि 30 हजार रुपये सैलरी है तो खर्च किस हिसाब से होना चाहिए. 

क्या कहता है 2026 का बेसिक फाइनेंशियल रूल? 

फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगर आपकी सैलरी 30 हजार रुपये महीना है तो सालाना किराया आपकी दो महीने की सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए. यानी साल भर में अधिकतम 60 हजार रुपये या करीब 5 हजार रुपये महीना. इस तरह से आपकी कुल ईएमआई आपकी महीने की सैलरी के 30 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इसका मतलब है कि हर महीने लोन या ईएमआई पर 9 हजार रुपये से ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए. 

सेविंग और इमरजेंसी फंड कितना जरूरी?

कम सैलरी में भी सेविंग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. नियमों के अनुसार, आपकी कम से कम 20 प्रतिशत सैलरी सेविंग में जानी चाहिए. यानी 30 हजार की सैलरी पर करीब 6 हजार रुपये हर महीने बचाने की कोशिश करनी चाहिए. इसके अलावा इमरजेंसी फंड बहुत जरूरी होता है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर रकम अलग रखनी चाहिए. इस हिसाब से करीब 1.20 लाख रुपये का अनटच्ड इमरजेंसी फंड होना जरूरी माना जाता है. 

इंश्योरेंस और रिटायरमेंट की प्लानिंग 

फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए लाइफ इंश्योरेंस भी जरूरी है. आमतौर पर सलाह दी जाती है कि आपकी लाइफ इंश्योरेंस आपकी सालाना इनकम की कम से कम 15 गुना हो. 30 हजार रुपये महीने की सैलरी पर यह रकम करीब 50 लाख रुपये बैठती है. वहीं रिटायरमेंट को सुरक्षित करने के लिए आपकी सालाना इनकम का लगभग 25 गुना कॉर्पस होना चाहिए. इस हिसाब से रिटायरमेंट फंड का टारगेट करीब 60 लाख रुपये हाेना चाहिए. 

बजट बनाना क्यों जरूरी? 

30 हजार की सैलरी को सही तरह से मैनेज करने के लिए सबसे पहला कमद बजट बनाना है. अपनी आय को खर्च, सेविंग, ईएमआई और इमरजेंसी जरूरतों में बांटना जरूरी है. इससे यह साफ पता चलता है कि पैसा कहां जा रहा है और कहां कटौती की जा सकती है. वहीं हर महीने खर्चों की लिस्ट बनाना शॉपिंग से पहले जरूरत की चीजें लिखना और बिना जरूरत के खरीदारी से बचना सेविंग बढ़ाने में मदद करता है. 

ये भी पढ़ें-सरकार के पास बजट के लिए कहां से आता है पैसा, किन तरीकों से होती है कमाई?

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 29 Jan 2026 11:03 AM (IST)
Tags :
Financial Planning Saving Tips Monthly Budget Salary Management
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
टैरिफ से धमकाने वाला अमेरिका, भारत-EU डील पर पीट रहा छाती, स्कॉट बेसेंट बोले- 'सच कहूं तो...'
टैरिफ से धमकाने वाला अमेरिका, भारत-EU डील पर पीट रहा छाती, स्कॉट बेसेंट बोले- 'सच कहूं तो...'
महाराष्ट्र
Ajit Pawar के अंतिम संस्कार से पहले यह ऑडियो मैसेज वायरल, आपने सुना क्या?
Ajit Pawar के अंतिम संस्कार से पहले यह ऑडियो मैसेज वायरल, आपने सुना क्या?
विश्व
ट्रंप ने भेजा एक और जंगी बेड़ा तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने दिया तगड़ा जवाब- 'सेना तैयार, ट्रिगर पर उंगलियां'
ट्रंप ने भेजा एक और जंगी बेड़ा तो ईरान ने दिया तगड़ा जवाब- 'सेना तैयार, ट्रिगर पर उंगलियां'
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026: Health, Life और Pension Insurance पर बड़ा ऐलान? | Paisa Live
Crime News : विमान पायलट का वो आखिरी सिग्नल | Sansani
Bihar News: रात के अंधेरे में दर्दनाक हादसा, साइकिल सवार की मौत | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: क्या मौसम की वजह से लैंडिंग में दिक्कत हुई ? | Ajit Pawar Death | ABP
Bharat Ki Baat: अजित पवार के प्लेन हादसे के दौरान क्या हुआ? |Ajit Pawan Death | Baramati Palne Crash
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टैरिफ से धमकाने वाला अमेरिका, भारत-EU डील पर पीट रहा छाती, स्कॉट बेसेंट बोले- 'सच कहूं तो...'
टैरिफ से धमकाने वाला अमेरिका, भारत-EU डील पर पीट रहा छाती, स्कॉट बेसेंट बोले- 'सच कहूं तो...'
महाराष्ट्र
Ajit Pawar के अंतिम संस्कार से पहले यह ऑडियो मैसेज वायरल, आपने सुना क्या?
Ajit Pawar के अंतिम संस्कार से पहले यह ऑडियो मैसेज वायरल, आपने सुना क्या?
विश्व
ट्रंप ने भेजा एक और जंगी बेड़ा तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने दिया तगड़ा जवाब- 'सेना तैयार, ट्रिगर पर उंगलियां'
ट्रंप ने भेजा एक और जंगी बेड़ा तो ईरान ने दिया तगड़ा जवाब- 'सेना तैयार, ट्रिगर पर उंगलियां'
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
बॉलीवुड
Mardaani 3 Box Office Prediction: रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' का पहले दिन कैसा होगा हाल, कर सकती है इतना कलेक्शन
रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' का पहले दिन कैसा होगा हाल, कर सकती है इतना कलेक्शन
नौकरी
गूगल में इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका, ये स्टूडेंट्स कर सकते हैं अप्लाई
गूगल में इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका, ये स्टूडेंट्स कर सकते हैं अप्लाई
जनरल नॉलेज
India EU Trade Deal: यूरोप के साथ हुई ट्रेड डील कब होगी लागू, जानें कब से मिलेंगी सस्ती यूरोपीय गाड़ियां और शराब?
यूरोप के साथ हुई ट्रेड डील कब होगी लागू, जानें कब से मिलेंगी सस्ती यूरोपीय गाड़ियां और शराब?
ट्रेंडिंग
छोटे बच्चों ने टीचर की आंखों पर बांधी पट्टी, फिर दिया ऐसा सरप्राइज कि भावुक हो गई मैम, VIDEO वायरल
छोटे बच्चों ने टीचर की आंखों पर बांधी पट्टी, फिर दिया ऐसा सरप्राइज कि भावुक हो गई मैम, VIDEO वायरल
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget