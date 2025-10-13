हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
LPG Gas Subsidy: गैस सब्सिडी का नहीं मिला पैसा? ऐसे करें शिकायत

LPG Gas Subsidy: गैस सब्सिडी का नहीं मिला पैसा? ऐसे करें शिकायत

LPG Gas Subsidy: कई बार गैस सिलेंडर भरवाने के बावजूद कई महीनों तक भी खातों में गैस सब्सिडी नहीं आती है. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ही इस समस्या का आसानी से हल कर सकते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 13 Oct 2025 03:46 PM (IST)
Preferred Sources

 LPG Gas Subsidy: देश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के त‍हत एलपीजी सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है. हालांकि कई बार ऐसे मामले भी सामने आते हैं जब गैस उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्‍स‍िडी क‍िसी और के अकाउंट में पंहुच जाती है या फ‍िर गैस सिलेंडर भरवाने के बावजूद कई महीनों तक भी खातों में गैस सब्सिडी नहीं आती है.

अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ही इस समस्या का आसानी से हल कर सकते हैं. ऐसे में चल‍िए आज आपको बताते हैं क‍ि गैस सब्सिडी का पैसा नहीं मि‍लने पर आप कैसे शिकायत कर सकते हैं. 

क्‍यों रुक सकती है सब्सिडी?

अगर आपने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर बुक किया है और फ‍िर भी आपके खाते में सब्सिडी का पैसा नहीं आता है तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. 

  • अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नही है तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सब्सिडी का पैसा अटक सकता है. 
  • इसके अलावा ज‍िन लोगों ने ई-केवाईसी प्र‍क्रि‍या पूरी नहीं की है या जिनकी ई-केवाईसी अधूरी है तो उन्‍हें भी सब्सिडी का पैसा नहीं मि‍लता है. 
  • कई बार लंबे समय त‍क बैक खाते से काेई लेनदेन नहीं होने से खाता निष्क्रिय हाे सकता है ज‍िससे भी ट्रांजेक्शन नहीं हाे पाता है. 

गैस सब्सिडी का पैसा न आने पर कहां करें शिकायत?

वेबसाइट पर करें शिकायत 

  1. अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक न होने और ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी गैस सब्सिडी का पैसा नहीं मिलता है, तो आप कई तरीकों से शिकायत कर सकते हैं. गैस सब्सिडी का पैसा न आने पर आप www.mylpg.in की वेबसाइट  पर जाएं 
  2. इसके बाद आपने ज‍िस कंपनी का गैस कनेक्शन ले रखा है, उस पर क्‍ल‍िक करें 
  3. इस पर क्‍ल‍िक करते ही एक नया पेज खुलेगा ज‍िसमें आपको ऑनलाइन फीडबैक का ऑप्शन दिखेगा.
  4. यहां फीडबैक का एक नया पेज खुलेगा, जिसमें गैस सब्सिडी के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और एलपीजी आईडी भरनी होगी. 
  5. इस जानकारी को भरते ही आपकी गैस सब्सिडी से जुड़ी सभी जानकारी आपके सामने आ जाएगी.
  6. यहां आप सब्सिडी से जुड़ी सारी जानकारी देख सकते हैं. इसके साथ ही गैस सब्सिडी का पैसा न मि‍लने पर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं. 
  7. इसके अलावा आप pgportal.gov.in पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. 

टोल फ्र‍ी नंबर पर कॉल कर करें शिकायत 

सिलेंडर बुक होने के बाद भी सब्सिडी का पैसा नहीं आता है तो सबसे पहले आप कम से कम 4 दिन प्रतीक्षा करें. अगर इसके बाद भी सब्सिडी का पैसा आपके खाते में नहीं आता है तो आप टोल फ्री नंबर 1800-2333-555  पर कॉल करें. इस नंबर पर ग्राहक सेवा प्रतिनिधि आपकी शिकायत का समाधान करेंगे और अपडेट आपके मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 13 Oct 2025 03:46 PM (IST)
PM Ujjwala Yojana LPG Subsidy Gas Subsidy Not Credited DBT Gas Subsidy
