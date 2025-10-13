LPG Gas Subsidy: देश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के त‍हत एलपीजी सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है. हालांकि कई बार ऐसे मामले भी सामने आते हैं जब गैस उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्‍स‍िडी क‍िसी और के अकाउंट में पंहुच जाती है या फ‍िर गैस सिलेंडर भरवाने के बावजूद कई महीनों तक भी खातों में गैस सब्सिडी नहीं आती है.

अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ही इस समस्या का आसानी से हल कर सकते हैं. ऐसे में चल‍िए आज आपको बताते हैं क‍ि गैस सब्सिडी का पैसा नहीं मि‍लने पर आप कैसे शिकायत कर सकते हैं.

क्‍यों रुक सकती है सब्सिडी?

अगर आपने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर बुक किया है और फ‍िर भी आपके खाते में सब्सिडी का पैसा नहीं आता है तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं.

अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नही है तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सब्सिडी का पैसा अटक सकता है.

इसके अलावा ज‍िन लोगों ने ई-केवाईसी प्र‍क्रि‍या पूरी नहीं की है या जिनकी ई-केवाईसी अधूरी है तो उन्‍हें भी सब्सिडी का पैसा नहीं मि‍लता है.

कई बार लंबे समय त‍क बैक खाते से काेई लेनदेन नहीं होने से खाता निष्क्रिय हाे सकता है ज‍िससे भी ट्रांजेक्शन नहीं हाे पाता है.

गैस सब्सिडी का पैसा न आने पर कहां करें शिकायत?

वेबसाइट पर करें शिकायत

अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक न होने और ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी गैस सब्सिडी का पैसा नहीं मिलता है, तो आप कई तरीकों से शिकायत कर सकते हैं. गैस सब्सिडी का पैसा न आने पर आप www.mylpg.in की वेबसाइट पर जाएं इसके बाद आपने ज‍िस कंपनी का गैस कनेक्शन ले रखा है, उस पर क्‍ल‍िक करें इस पर क्‍ल‍िक करते ही एक नया पेज खुलेगा ज‍िसमें आपको ऑनलाइन फीडबैक का ऑप्शन दिखेगा. यहां फीडबैक का एक नया पेज खुलेगा, जिसमें गैस सब्सिडी के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और एलपीजी आईडी भरनी होगी. इस जानकारी को भरते ही आपकी गैस सब्सिडी से जुड़ी सभी जानकारी आपके सामने आ जाएगी. यहां आप सब्सिडी से जुड़ी सारी जानकारी देख सकते हैं. इसके साथ ही गैस सब्सिडी का पैसा न मि‍लने पर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा आप pgportal.gov.in पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

टोल फ्र‍ी नंबर पर कॉल कर करें शिकायत

सिलेंडर बुक होने के बाद भी सब्सिडी का पैसा नहीं आता है तो सबसे पहले आप कम से कम 4 दिन प्रतीक्षा करें. अगर इसके बाद भी सब्सिडी का पैसा आपके खाते में नहीं आता है तो आप टोल फ्री नंबर 1800-2333-555 पर कॉल करें. इस नंबर पर ग्राहक सेवा प्रतिनिधि आपकी शिकायत का समाधान करेंगे और अपडेट आपके मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी.

